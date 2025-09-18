Чому ЄС відклав введення санкцій проти Росії - розкрито несподівану причину

Переговори щодо нових санкцій проти Росії ускладнюються різницею підходів між США і ЄС та наміром знайти спільну позицію з Китаєм зазначив Леонов.

Чому ЄС відклав введення санкцій проти Росії / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Про що сказав Леонов:

США не роблять жодних кроків для посилення санкцій проти Росії

Позиція Трампа зірвала прийняття стелі для ціни на нафту

Країни Європи хочуть синхронізувати позиції щодо санкцій з США та Китаєм

Відтермінування 19-го пакету санкцій проти Росії пов’язане не стільки з технічними деталями, скільки з пошуком спільної позиції між ЄС, США та Китаєм. Про це в інтерв'ю Главреду розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов

Він пояснив, що наразі тривають переговори зі Сполученими Штатами щодо можливого запровадження санкцій проти Росії та її союзників. Вашингтон наполягає на спільних діях, однак виникають труднощі, адже після приходу до влади Дональда Трампа США фактично не розширювали обмеження проти РФ, тоді як ЄС діяв послідовніше й ухвалив програму відмови від російських енергоносіїв до кінця 2027 року. У самих США натомість навіть звучать ідеї щодо ймовірних економічних проєктів із Росією.

"Тобто з одного боку США вимагають жорстких рішень, а з іншого - самі не роблять кроків для їх введення. Очевидно, потрібні переговори між США і ЄС, щоб узгодити дедлайни і результативну імплементацію. Адже вже було кілька ультиматумів для Росії. Спочатку спільний ультиматум ЄС-Україна-США про повне припинення вогню до 12 травня, після чого Дональд Трамп ще дав Путіну час. Пізніше був власний ультиматум Трампа, а після зустрічі з Путіним на Алясці будь-які санкції знову не були введені", - вказує він.

Леонов зазначив, що для Європи важливо, аби нові санкції були не лише оголошені, а й гарантовано запроваджені без відкладання. Він нагадав, що саме позиція США зірвала встановлення цінової стелі на російську нафту під час саміту G7, який завершився безрезультатно.

Крім того, ЄС активно веде діалог із Китаєм. Пекін пропонує торговельну угоду в межах власних мирних ініціатив щодо України, натякаючи на можливість впливати на Росію, але постає питання — якою буде "ціна" таких домовленостей для Європи й України. Найважливішим же є те, чи здатні США залишатися лідером західного світу. Саме для прояснення цих аспектів, на думку експерта, ЄС взяв паузу.

Дивіться відео інтерв'ю Леонова про санкції проти Росії:

"Зокрема, до Європи повинен прибути Дональд Трамп, і я вважаю, що всі ці питання будуть обговорюватися під час його візиту. Вже за його результатами будуть прийматися рішення, в тому числі з урахуванням того, чи готовий Трамп говорити про жорсткі, "залізобетонні" гарантії безпеки для НАТО, особливо в контексті ситуації в Польщі. Власне, це цілий комплекс питань, на які Європа повинна отримати відповіді, і вже тоді вона буде діяти або разом зі Сполученими Штатами, або самостійно", - резюмує він.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Чому Трамп не вводить санкції проти Росії - думка експерта

Як писав Главред, Трамп наразі перебуває у ситуації невизначеності та не вибрав сторону і війні РФ проти України. Водночас він прагне виглядати миротворцем і уникає подальшої глобальної ескалації.

Однак, як наголошує авіаційний експерт, колишній інженер-випробувач "КБ Антонов" Костянтин Криволап, практика свідчить, що якщо агресора не зупинити жорсткими заходами, він продовжить свої дії.

За його словами, настане момент, коли Трамп зрозуміє, що більше неможливо прикриватися "м’якими" формулюваннями чи намагатися домовлятися з російським диктатором Володимиром Путіним — потрібні конкретні кроки.

"Коли саме настане цей час, я вам не скажу, бо передбачити поведінку Трампа неможливо. Тут слід орієнтуватися на дії американської адміністрації. А ці дії зараз не на користь України: затримки у постачанні озброєння, зокрема "Патріотів", ракет та іншого. Це не дуже добре для України", – сказав Криволап.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, європейські уряди чинили тиск на Дональда Трампа, закликаючи його посилити санкції проти Росії. У відповідь президент США змістив акценти та він закликав припинити закупівлі російської нафти та запровадити мита на імпорт із Китаю та Індії. За даними The Wall Street Journal, дипломати підтверджують, що цього тижня обговорення нового пакета санкцій ЄС проти Росії відклали, аби знайти варіанти його посилення.

Після телефонної розмови з Трампом глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір активізувати спільні дії для підвищення економічного тиску на Росію.

Водночас у ЄС перенесли розгляд 19-го пакета санкцій проти РФ. Документ, який планували представити 17 вересня, повідомляє Politico з посиланням на джерело в дипломатичних колах.

