Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Чому ЄС відклав введення санкцій проти Росії - розкрито несподівану причину

Юрій Берендій
18 вересня 2025, 16:54
352
Переговори щодо нових санкцій проти Росії ускладнюються різницею підходів між США і ЄС та наміром знайти спільну позицію з Китаєм зазначив Леонов.
Чому ЄС відклав введення санкцій проти Росії - розкрито несподівану причину
Чому ЄС відклав введення санкцій проти Росії / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Про що сказав Леонов:

  • США не роблять жодних кроків для посилення санкцій проти Росії
  • Позиція Трампа зірвала прийняття стелі для ціни на нафту
  • Країни Європи хочуть синхронізувати позиції щодо санкцій з США та Китаєм

Відтермінування 19-го пакету санкцій проти Росії пов’язане не стільки з технічними деталями, скільки з пошуком спільної позиції між ЄС, США та Китаєм. Про це в інтерв'ю Главреду розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов

Він пояснив, що наразі тривають переговори зі Сполученими Штатами щодо можливого запровадження санкцій проти Росії та її союзників. Вашингтон наполягає на спільних діях, однак виникають труднощі, адже після приходу до влади Дональда Трампа США фактично не розширювали обмеження проти РФ, тоді як ЄС діяв послідовніше й ухвалив програму відмови від російських енергоносіїв до кінця 2027 року. У самих США натомість навіть звучать ідеї щодо ймовірних економічних проєктів із Росією.

відео дня

"Тобто з одного боку США вимагають жорстких рішень, а з іншого - самі не роблять кроків для їх введення. Очевидно, потрібні переговори між США і ЄС, щоб узгодити дедлайни і результативну імплементацію. Адже вже було кілька ультиматумів для Росії. Спочатку спільний ультиматум ЄС-Україна-США про повне припинення вогню до 12 травня, після чого Дональд Трамп ще дав Путіну час. Пізніше був власний ультиматум Трампа, а після зустрічі з Путіним на Алясці будь-які санкції знову не були введені", - вказує він.

Леонов зазначив, що для Європи важливо, аби нові санкції були не лише оголошені, а й гарантовано запроваджені без відкладання. Він нагадав, що саме позиція США зірвала встановлення цінової стелі на російську нафту під час саміту G7, який завершився безрезультатно.

Крім того, ЄС активно веде діалог із Китаєм. Пекін пропонує торговельну угоду в межах власних мирних ініціатив щодо України, натякаючи на можливість впливати на Росію, але постає питання — якою буде "ціна" таких домовленостей для Європи й України. Найважливішим же є те, чи здатні США залишатися лідером західного світу. Саме для прояснення цих аспектів, на думку експерта, ЄС взяв паузу.

Дивіться відео інтерв'ю Леонова про санкції проти Росії:

"Зокрема, до Європи повинен прибути Дональд Трамп, і я вважаю, що всі ці питання будуть обговорюватися під час його візиту. Вже за його результатами будуть прийматися рішення, в тому числі з урахуванням того, чи готовий Трамп говорити про жорсткі, "залізобетонні" гарантії безпеки для НАТО, особливо в контексті ситуації в Польщі. Власне, це цілий комплекс питань, на які Європа повинна отримати відповіді, і вже тоді вона буде діяти або разом зі Сполученими Штатами, або самостійно", - резюмує він.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Чому Трамп не вводить санкції проти Росії - думка експерта

Як писав Главред, Трамп наразі перебуває у ситуації невизначеності та не вибрав сторону і війні РФ проти України. Водночас він прагне виглядати миротворцем і уникає подальшої глобальної ескалації.

Однак, як наголошує авіаційний експерт, колишній інженер-випробувач "КБ Антонов" Костянтин Криволап, практика свідчить, що якщо агресора не зупинити жорсткими заходами, він продовжить свої дії.

За його словами, настане момент, коли Трамп зрозуміє, що більше неможливо прикриватися "м’якими" формулюваннями чи намагатися домовлятися з російським диктатором Володимиром Путіним — потрібні конкретні кроки.

"Коли саме настане цей час, я вам не скажу, бо передбачити поведінку Трампа неможливо. Тут слід орієнтуватися на дії американської адміністрації. А ці дії зараз не на користь України: затримки у постачанні озброєння, зокрема "Патріотів", ракет та іншого. Це не дуже добре для України", – сказав Криволап.

Санкції проти Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, європейські уряди чинили тиск на Дональда Трампа, закликаючи його посилити санкції проти Росії. У відповідь президент США змістив акценти та він закликав припинити закупівлі російської нафти та запровадити мита на імпорт із Китаю та Індії. За даними The Wall Street Journal, дипломати підтверджують, що цього тижня обговорення нового пакета санкцій ЄС проти Росії відклали, аби знайти варіанти його посилення.

Після телефонної розмови з Трампом глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір активізувати спільні дії для підвищення економічного тиску на Росію.

Водночас у ЄС перенесли розгляд 19-го пакета санкцій проти РФ. Документ, який планували представити 17 вересня, повідомляє Politico з посиланням на джерело в дипломатичних колах.

Інші новини:

Про персону: Олександр Леонов

Олександр Леонов - виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".

Народився 18 березня 1971 року у с. Красносілля Олександрівського району Кіровоградської області. Закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".

Працював у Національному інституті українсько-російських відносин (пізніше – Національний інститут проблем міжнародної безпеки) при Раді национальної безпеки і оборони України, Офісі лідера блоку "Наша Україна" Віктора Ющенка (2003-2005 рр.), Секретаріаті Президента України (заступник керівника служби), ГО "Центр розширення можливостей".

Автор низки наукових статей та досліджень на тему використання телебачення і Інтернету в інформаційних війнах, інформаційних спецопераціях і т.п.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

санкції леонов санкції проти Росії
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Він буде змушений "вийти" з війни – Трамп назвав слабке місце Путіна

Він буде змушений "вийти" з війни – Трамп назвав слабке місце Путіна

18:35Політика
Путін сам може зупинити війну проти України - названо єдиний дієвий сценарій

Путін сам може зупинити війну проти України - названо єдиний дієвий сценарій

17:43Війна
Чи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для України

Чи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для України

17:40Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Сніг накриє Україну: синоптикиня назвала дату різкого похолодання

Сніг накриє Україну: синоптикиня назвала дату різкого похолодання

Згрібати опале листя не потрібно — експерти розкрили кращий і простіший метод

Згрібати опале листя не потрібно — експерти розкрили кращий і простіший метод

"Золотий трикутник" у небі: кому затемнення в Діві 21 вересня принесе везіння

"Золотий трикутник" у небі: кому затемнення в Діві 21 вересня принесе везіння

Карта Deep State онлайн за 18 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Кіркоров заговорив про Пугачову, яка розкрила їхній фейковий шлюб

Кіркоров заговорив про Пугачову, яка розкрила їхній фейковий шлюб

Останні новини

19:10

Скільки воюватиме Росія?

18:47

Назвала речі своїми іменами: Успенська може сісти до в'язниці за слова про війну

18:35

Він буде змушений "вийти" з війни – Трамп назвав слабке місце Путіна

18:33

Чи можна ставити гарячу їжу в холодильник: названа неочікувана відповідь

18:30

Фонд Андрія Матюхи підтримав перші тренінги "Захист ремонтників Укренерго" актуально

Нова холодна війна та тиск на Путіна: Леонов - про обмеження ЄС для росіянНова холодна війна та тиск на Путіна: Леонов - про обмеження ЄС для росіян
18:20

Пугачову хочуть позбавити звання народної артистки і посадити на нари: який термін їй світить

18:18

Одна маловідома деталь у авто може врятувати життя - як нею скористатисяВідео

17:55

З 22 по 28 вересня: на яких ТОП-5 знаків зодіаку чекає тиждень коханння

17:43

Путін сам може зупинити війну проти України - названо єдиний дієвий сценарійВідео

Реклама
17:43

Віктор Павлік зізнався, що боїться Наталію Могилевську - що сталося

17:40

Чи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для України

17:34

Диверсія в глибокому тилу: штаб 35-ї армії РФ вигорів разом з офіцерським складом

17:27

Може бути ще дорожче: українців повідомили про підвищення цін на базовий продукт

17:03

Найшвидший птах в світі живе в Україні - хто він і де його можна побачити

16:54

Чому ЄС відклав введення санкцій проти Росії - розкрито несподівану причинуВідео

16:48

"Фактично знищили населений пункт": армія РФ проривається до обласного центру

16:40

Окупанти скинули авіабомбу на Костянтинівку: п'ятеро загиблих

16:25

"Не зобов'язує бути щасливою": Олена Кравець розповіла про свій стан

16:23

"Це елемент нової "холодної війни" проти РФ": який новий тиск загрожує Росії

16:08

Чому 19 вересня не можна починати важливі справи: яке церковне свято

Реклама
16:07

"Ситуація критична": розкрито деталі про бої в Куп'янську та план росіян

15:45

ЗСУ здійснюють контрнаступальну операцію: Зеленський розкрив перші деталі

15:38

Чому будинки у Греції фарбують у білий та синій кольори - таємницю країни розкритоВідео

15:30

Росія впевнено біжить на граблі СРСР: у росіян заберуть вклади, а рубль обвалиться до 120 – НовакВідео

15:27

У Путіна закінчуються ресурси: відомо, що може зламати військову машину РФВідео

15:22

В Україні стався витік особистих даних українців: яка інформація під загрозою

15:17

Де число 69: тільки найуважніші знайдуть його за 7 секунд

15:13

На щиті: в Україну повернули тіла 1000 загиблих героїв-військових

15:00

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком новини компанії

14:53

Палити стане не по кишені: в Україні рекордно подорожчають одразу кілька товарів

14:39

Україна та Польща підписали важливий документ: що буде створено

14:33

Курс валют в Україні може різко змінитись: до чого готуватись вже з понеділка

14:12

Гороскоп на завтра 19 вересня: Дівам - велика можливість, Рибам - сюрприз

13:58

У Києві рибалка витягнув із Дніпра сома-гіганта вагою 10 кг: фото трофея

13:55

Бюджетно, але дуже смачно: рецепт легендарної намазки Білочка

13:49

Гороскоп Таро на завтра 19 вересня: Левам - вірити в себе, Терезам - іти вперед

13:35

Накип з чайника зникне без сліду: потрібно всього 15 хвилин і одна проста дія

13:33

Закохана в Кличка: Ольга Цибульська поділилася зізнанням

13:24

Нова ера Тіни: співачка Кароль елегантно повідомила про зміни

13:13

"Ніколи не кажи ніколи": Машлятіна про повернення команди "Тріо різні" до "Ліги Сміху"

Реклама
13:12

Від Бублика до Кукурудзи: стали відомі ТОП-13 найсмішніших прізвищ українців

13:10

Жирні плями легко зітруться: чим посипають кухонну плиту досвідчені господиніВідео

12:55

"Кішечка для Путіна": спливли факти про неповнолітню фаворитку диктатора РФ

12:45

"Вимушений констатувати": військовий повідомив про зміну ситуації біля Куп'янська

12:44

Усі дані громадян тепер будуть в одному місці: в Україні створено єдиний реєстр

12:22

Сніг накриє Україну: синоптикиня назвала дату різкого похолодання

12:03

Україна з країнами НАТО може створити окремий блок для захисту неба - експерт

11:56

Величезний стовп диму та пожежа: українські дрони зупинили роботу НПЗ в РосіїФото

11:43

У захваті від краси: Трамп зробив зізнання Кейт МіддлтонВідео

11:38

Чому в церкві моляться за світську владу: священник відповівВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти