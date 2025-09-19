Рус
Проти криптовалют і банків: узгоджено 19-ий пакет антиросійських санкцій

Віталій Кірсанов
19 вересня 2025, 14:32оновлено 19 вересня, 15:43
Новий пакет обмежень буде спрямований проти криптовалют, банків та енергетики РФ.
19-й пакет буде представлений сьогодні президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн
19-й пакет буде представлений сьогодні президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн

Коротко:

  • ЄС анонсує нові санкції сьогодні після обіду
  • 19-й пакет санкцій має бути затверджений Радою ЄС

Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії, який націлений, зокрема, проти фінансового сектора. Про це в п'ятницю, 19 вересня, повідомила на брифінгу прес-секретар ЄК Паула Піньо, пише Суспільне.

Новий пакет обмежень буде спрямований проти криптовалют, банків та енергетики РФ.

Варто зазначити, що 19-й пакет санкцій має бути затверджений Радою ЄС, і для його ухвалення необхідна одностайна підтримка всіх 27 держав-членів ЄС.

"19-й пакет буде презентовано сьогодні в другій половині дня президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і верховною представницею ЄС із закордонних справ Каєю Каллас", - повідомила Піньо.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла в Х про 19-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії

Вона зазначила, що за останній місяць РФ продемонструвала "весь ступінь своєї неповаги до дипломатії та міжнародного права", посиливши атаки безпілотників і ракет на Україну. Вона нагадала про російські удари по Києву, внаслідок яких постраждав офіс ЄС у столиці, а також вторгнення російських безпілотників у Польщу та Румунію. За словами фон дер Ляєн, це свідчить про небажання миру з боку РФ.

За її словами, ЄС хоче скоротити доходи Росії від викопного палива, заборонивши імпорт російського скрапленого природного газу на європейські ринки.

Крім того, до санкційного списку, який налічує 560 суден, буде додано ще 118 суден російського тіньового флоту.

Російським енергокомпаніям "Роснефть" і "Газпромнефть" заборонять транзакції, а активи інших компаній будуть заморожені.

Новий пакет заходів буде також націлений на нафтопереробні заводи, нафтотрейдерів, нафтохімічні компанії в третіх країнах, включно з Китаєм, які, імовірно, купують нафту з порушенням санкцій, повідомила глава Єврокомісії.

"За три роки доходи Росії від продажу нафти в Європі скоротилися на 90%. Тепер ми остаточно перегортаємо цю сторінку", - сказала вона.

За словами фон дер Ляєн, санкційний пакет заходів також буде спрямований на закриття фінансових лазівок. Він включає заборону на проведення транзакцій щодо додаткових банків у Росії та банків у третіх країнах.

Пакет також запроваджує нові прямі обмеження на експорт товарів і технологій, які використовуються на полі бою, які торкнуться 45 компаній у Росії та третіх країнах. Фон дер Ляєн зазначила, що ці компанії надають пряму або непряму підтримку російському військово-промисловому комплексу.

Крім того, хоча заморожені російські активи чіпати не будуть, Україна отримає репараційні кредити, які будуть погашені за рахунок майбутніх виплат Україні з боку Росії, сказала вона.

"Ми продовжимо використовувати всі наявні в нашому розпорядженні інструменти, щоб покласти край цій жорстокій війні", - сказала фон дер Ляєн, закликавши країни-члени ЄС схвалити цей пакет.

Чому Трамп не вводить санкції проти Росії - думка експерта

Як писав Главред, Трамп зараз перебуває в ситуації невизначеності і не вибрав сторону у війні РФ проти України. Водночас він прагне виглядати миротворцем і уникає подальшої глобальної ескалації.

Однак, як зазначає авіаційний експерт, колишній інженер-випробувач "КБ Антонов" Костянтин Криволап, практика показує, що якщо агресора не зупинити жорсткими заходами, він продовжить свої дії.

За його словами, настане момент, коли Трамп зрозуміє, що більше неможливо прикриватися "м'якими" формулюваннями або намагатися домовлятися з російським диктатором Володимиром Путіним - потрібні конкретні кроки.

"Коли саме настане цей час, я вам не скажу, тому що передбачити поведінку Трампа неможливо. Тут слід орієнтуватися на дії американської адміністрації. А ці дії зараз не на користь України: затримки в постачанні озброєння, зокрема "Патріотів", ракет та іншого. Це не дуже добре для України", - сказав Криволап.

Санкції проти Росії - останні новини за темою

Відтермінування 19-го пакета санкцій проти Росії пов'язане не стільки з технічними деталями, скільки з пошуком спільної позиції між ЄС, США та Китаєм. Про це розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, європейські уряди чинили тиск на Дональда Трампа, закликаючи його посилити санкції проти Росії. У відповідь президент США змістив акценти і він закликав припинити закупівлі російської нафти і ввести мита на імпорт з Китаю та Індії. За даними The Wall Street Journal, дипломати підтверджують, що цього тижня обговорення нового пакета санкцій ЄС проти Росії відклали, щоб знайти варіанти його посилення.

Після телефонної розмови з Трампом глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір активізувати спільні дії для підвищення економічного тиску на Росію.

Інші новини:

Чи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для України

Чи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для України

Під ударом були шість областей: що відомо про наслідки нічної атаки дронів РФ

Під ударом були шість областей: що відомо про наслідки нічної атаки дронів РФ

Чи правда, що на Воздвиження ховаються змії - священник ​розставив крапки над "і"

Чи правда, що на Воздвиження ховаються змії - священник ​розставив крапки над "і"

Зеленський і Навроцький уперше зустрінуться: де і коли відбудуться переговори

Зеленський і Навроцький уперше зустрінуться: де і коли відбудуться переговори

Приносять мудрість із минулих життів: у які дати народилися люди зі старою душею

Приносять мудрість із минулих життів: у які дати народилися люди зі старою душею

