"Змусити Путіна боятися": Зеленський закликав США запровадити санкції проти РФ

Путін намагається обдурити Трампа і робить усе, щоб уникнути санкцій, упевнений президент України.

Трамп може дати Україні ППО і змусити Путіна боятися / Колаж: Главред, фото: ОП

Головні тези:

США мають запровадити потужний пакет санкцій проти РФ

Штати можуть надати Україні необхідну кількість систем ППО

Путін обманює Трампа і робить усе, щоб уникнути санкцій

Президент Володимир Зеленський вважає, що США мають рішуче натиснути на російського диктатора Володимира Путіна і запровадити потужний пакет санкцій проти РФ.

В інтерв'ю Sky News Зеленський закликав Дональда Трампа вжити "рішучих особистих заходів", щоб "зупинити Путіна", після того, як глава Білого дому закликав союзників по НАТО припинити купувати російську нафту і запровадити мита на Китай, щоб чинити тиск на Москву.

"Я вважаю, що США досить сильні, щоб ухвалювати самостійні рішення. Я вважаю, що Дональд Трамп може надати нам системи ППО в необхідній кількості, і у США їх достатньо", - сказав Зеленський.

Президент України також упевнений, що США можуть застосувати достатньо санкцій для шкоди російській економіці, а Трамп має достатньо сили, щоб змусити Путіна боятися.

"Європа вже запровадила 18 пакетів санкцій проти Росії. І тепер не вистачає лише потужного пакета санкцій з боку США", - наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що під час нещодавнього саміту Трампа і Путіна на Алясці, Трамп "багато дав Путіну". Цей саміт відкрив для російського диктатора двері до інших зустрічей і діалогів. Замість цього він мав би заплатити більше, щоб припинити війну.

"Він мав отримати удар у цій війні та зупинитися, але замість цього він отримав де-ізоляцію. Він отримав фотографії з президентом Трампом. Він отримав публічний діалог, і я думаю, це відкрило для Путіна двері до інших самітів і форматів. Тому що це так працює, і ми це бачимо, і я не думаю, що він щось за це заплатив", - сказав Зеленський.

На думку Зеленського, Путін намагається обдурити Трампа і робить усе, щоб уникнути санкцій.

Також Зеленський вважає: якби зустріч на Алясці була тристоронньою, "ми б домоглися якогось результату".

Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред ​

Санкції проти Росії - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп звинуватив європейців у недостатньо жорсткій позиції щодо Росії. За його словами, подальше запровадження американських санкцій залежить від того, чи посилить Європа власні обмежувальні заходи і чи припинить купувати російські енергоносії.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що давно настав час запровадити нові санкції проти Росії. Утім, Конгрес США не буде їх ухвалювати без погодження з президентом Дональдом Трампом.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав Європу підтримати ініціативу президента США Дональда Трампа щодо запровадження мит проти держав, які купують російські енергоносії. За його словами, стратегія Трампа спрямована насамперед проти Китаю та Індії.

Чому санкції не зупинили економіку РФ: думка аналітиків

Як пише Forbes, всупереч запровадженим антиросійським санкціям міжнародна торгівля продовжує приносити Москві сотні мільярдів доларів. Економіка РФ продовжує функціонувати, хоча й в обмеженому режимі.

Зазначається, що Росія переорієнтувала експорт нафти в Азію та почала розраховуватися не в доларах. Танкери "тіньового флоту" уникали західного страхування і створювали паралельні ланцюги поставок.

Крім того, цифрові гаманці, регіональні платіжні системи, китайська мережа CIPS, що пропонує розрахункові послуги транскордонних платежів у юанях, індійські системи розрахунку в рупіях і російські альтернативи фінтеху дали змогу обійти санкційні бар'єри.

Усередині країни Росія теж швидко пристосувалася. Західні бренди зникли з торгових центрів, але вже за кілька місяців їх замінили місцеві копії.

Санкції досі залишаються потужною зброєю США, але тепер їхня ефективність залежить не лише від Вашингтона, а й від готовності інших країн приєднуватися.

