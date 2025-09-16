ЄС відклав ухвалення 19-го пакета санкцій: у Зеленського назвали причину

Рішення пов'язане з тиском президента США Дональда Трампа.

Коротко:

19 пакет санкцій мав бути представлений 16 вересня, але був відкладений

Санкційний пакет ЄС проти Росії буде оголошено пізніше

Євросоюз переніс обговорення 19 пакета санкцій проти Росії. Документ, який мали представити 17 вересня, зник із порядку денного засідання Комітету постійних представників країн ЄС. Про це пише Politico з посиланням на дипломата Євросоюзу.

Зазначається, що рішення пов'язане з тиском президента США Дональда Трампа, який вимагає від європейських країн припинити закупівлі російської нафти. Основними її покупцями в ЄС залишаються Угорщина і Словаччина.

На думку деяких експертів, тиск Трампа може бути пов'язаний не стільки з бажанням посилити тиск на Москву, скільки з економічними інтересами США, зокрема, прагненням збільшити продажі американської нафти і газу в Європі. Коли саме представлять новий пакет, поки що невідомо.

Своєю чергою, радник - уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк підтвердив, що 19 пакет санкцій мали презентувати у вівторок, 16 вересня, але відклали. Про це він написав у Facebook.

"Дійсно, 19 пакет санкцій затримали - мав бути представлений сьогодні. Тривають консультації (внутрішні та з партнерами) щодо включення ще деяких положень, або щодо виключення деяких положень. Тобто, може стати як краще, так і гірше. Віримо в краще, як і в те, що 19 буде представлено не пізніше, ніж наступного тижня", - написав він.

Зі свого боку Bloomberg з посиланням на джерела пише, що новий санкційний пакет ЄС проти Росії буде оголошено пізніше, оскільки європейці намагаються узгодити єдиний підхід з G7.

За даними європейського дипломата, це пов'язано з вимогою президента США Дональда Трампа посилити європейські заходи як умову для просування американських санкцій.

Санкції проти Росії - останні новини

Як писав Главред, спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що давно настав час ввести нові санкції проти Росії. Втім, Конгрес США не буде їх ухвалювати без узгодження з президентом Дональдом Трампом.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив про готовність Конгресу ухвалити дуже жорсткі санкції проти Росії. Така заява прозвучала після вторгнення російських дронів у Польщу. Крім того, Грем підтримав ініціативу Трампа про 100% мита проти Китаю та Індії за купівлю російської нафти. Заходи мають змусити Росію закінчити війну проти України.

Тим часом президент США Дональд Трамп, найімовірніше, не запроваджуватиме нових санкцій проти Росії, оскільки частина європейських держав не погоджується виконати його ключові умови.

Раніше президент Володимир Зеленський раніше закликав союзників вводити санкції проти всіх компаній, які постачають Росії компоненти для озброєнь.

