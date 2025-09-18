Атака дронів на Київську область: горять склади та житловий будинок

Усі оперативні служби перебувають на місці події.

РФ атакувала Київщину дронами, рятувальники ліквідовують наслідки

Коротко:

У Київській області загорілися складські приміщення

У Бучанському районі також виникла пожежа в приватному будинку

Постраждалих унаслідок атак РФ не зафіксовано

У ніч на 18 вересня через атаку російських безпілотників у Бориспільському районі Київської області сталося загоряння складських приміщень.

Як повідомили в Київській ОВА, оперативні служби перебувають на місці події. Вживаються всі необхідні заходи.

Також наслідки ворожої атаки фіксують у Бучанському районі. Там виникла пожежа в приватному будинку. Працюють рятувальники ДСНС. Пожежу локалізовано.

Повідомлень про постраждалих поки що не надходило.

Як писав Главред, у ніч на 17 вересня російські окупанти атакували залізницю. Низка поїздів на Дніпровському напрямку затримувалася через ворожу атаку.

Також російська окупаційна армія атакувала об'єкти інфраструктури на Кіровоградщині. Від електропостачання частково відключено обласний центр і 44 населені пункти області на території Олександрівської СТГ.

16 вересня внаслідок російських ударів по Харківській області постраждали двоє чоловіків, також зруйновано будинок, є й інші пошкодження.

У ніч на 16 вересня російська окупаційна армія атакувала з повітря частину регіонів України. Є жертва та постраждалі в Запоріжжі. Суми частково залишилися без світла. У Київській області окупанти атакували об'єкт, на якому працювали рятувальники.

Чи потрібно відключати мобільний зв'язок під час дронових атак: відповідь військового

Вимикати мобільний зв'язок або послуги передавання даних з метою боротьби з російськими дронами немає потреби. Про це заявив український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов.

За його словами, наразі "Шахеди" не управляються за допомогою мобільного зв'язку. До того ж, спроби передавати координати польоту військові припиняють, блокуючи сім-карти ворога.

"Тобто зараз немає потреби робити що-небудь із мобільним зв'язком у масштабах країни. Ще раз - зараз немає реальної необхідності що-небудь відключати", - зазначив він.

При цьому, на думку Бескрестнова, ми маємо бути готові до будь-яких сценаріїв.

