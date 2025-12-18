"Факт унікальний": в Одеській області зацвіла рідкісна рослина

Брандушка занесена до Червоної книги України, як вразливий вид.

На півдні Одеської області, в Національному природному парку "Тузловські лимани", дуже рано розцвіла рідкісна квітка, яку в народі називають "брандушкою". Про це написав у Facebook доктор біологічних наук, співробітник нацпарку Іван Русєв.

Він зазначив, що брандушка - пізньоцвіт анкарський (Colchicum ancyrense) - занесена до Червоної книги України, як вразливий вид.

За словами дослідника, він багато років поспіль спостерігає за пробудженням пізньоцвітів анкарських на Різдво неподалік від міста Татарбунари в Одеській області.

Ареал брандушки, каже науковець, у цих краях щороку скорочується - дивовижна рослина може скоро взагалі зникнути, як колись зникла з нашого національного парку. Тож торік нацпарк звернувся по дозвіл до Міндовкілля, щоб цю рослину пересадити з незаповідної місцевості на територію "Тузловських лиманів", де вона колись зустрічалася.

"І нацпарку це вдалося зробити. Восени цього року було висаджено рослини на 3 ділянках. І ось диво. Не дочекавшись Різдва та Нового року в рослин з'явилися квіточки в середині воєнного грудня 2025 р... Цей факт унікальний і свідчить про можливість відтворення рослини і, по-друге, - що в природі наявні зміни, які "пробудили" квітку", - пояснив Русєв.

Він стверджує: це неймовірно ранній термін появи брандушок. За понад 30 років, що він спостерігав за такими рослинами біля Татарбунар, такого раннього терміну пробудження рослини зареєстровано ще не було.

Брандушка різнобарвна Брандушка різнобарвна - трав'яниста рослина, вид роду Пізньоцвіт. Занесена до Червоної Книги України, Молдови, РФ. Брандушка росте в Середній Європі і в Східному Середземномор'ї (Піренеї, Альпи), також на півдні Європи, в Молдові та Україні. Зазвичай росте на степових схилах балок, рідше на остепнених галявинах у дібровах і на підвищених ділянках річкових заплав.

