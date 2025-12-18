Рус
"Факт унікальний": в Одеській області зацвіла рідкісна рослина

Віталій Кірсанов
18 грудня 2025, 10:58
Брандушка занесена до Червоної книги України, як вразливий вид.
Ареал брандушки щороку скорочується
Ареал брандушки щороку скорочується / колаж: Главред, фото: facebook.com/ivan.rusev

Коротко:

  • Ареал брандушки щороку скорочується
  • Дивовижна рослина може скоро зникнути

На півдні Одеської області, в Національному природному парку "Тузловські лимани", дуже рано розцвіла рідкісна квітка, яку в народі називають "брандушкою". Про це написав у Facebook доктор біологічних наук, співробітник нацпарку Іван Русєв.

Він зазначив, що брандушка - пізньоцвіт анкарський (Colchicum ancyrense) - занесена до Червоної книги України, як вразливий вид.

За словами дослідника, він багато років поспіль спостерігає за пробудженням пізньоцвітів анкарських на Різдво неподалік від міста Татарбунари в Одеській області.

Ареал брандушки, каже науковець, у цих краях щороку скорочується - дивовижна рослина може скоро взагалі зникнути, як колись зникла з нашого національного парку. Тож торік нацпарк звернувся по дозвіл до Міндовкілля, щоб цю рослину пересадити з незаповідної місцевості на територію "Тузловських лиманів", де вона колись зустрічалася.

"І нацпарку це вдалося зробити. Восени цього року було висаджено рослини на 3 ділянках. І ось диво. Не дочекавшись Різдва та Нового року в рослин з'явилися квіточки в середині воєнного грудня 2025 р... Цей факт унікальний і свідчить про можливість відтворення рослини і, по-друге, - що в природі наявні зміни, які "пробудили" квітку", - пояснив Русєв.

Він стверджує: це неймовірно ранній термін появи брандушок. За понад 30 років, що він спостерігав за такими рослинами біля Татарбунар, такого раннього терміну пробудження рослини зареєстровано ще не було.

Інші новини про рослини

Раніше Главред розібрався, де має стояти квітка декабрист, як її правильно поливати і які прикмети пов'язані з цією кімнатною рослиною.

Кімнатні рослини у вазонах чудово доповнюють інтер'єр, але водночас потребують постійного догляду. Зокрема важливо, щоб листя рослин постійно блищало.

Орхідеї можуть радувати своїми квітами від одного до кількох разів на рік. Усе залежить не тільки від сорту, а й від того, наскільки правильний догляд отримує рослина.

Брандушка різнобарвна

Брандушка різнобарвна - трав'яниста рослина, вид роду Пізньоцвіт. Занесена до Червоної Книги України, Молдови, РФ.

Брандушка росте в Середній Європі і в Східному Середземномор'ї (Піренеї, Альпи), також на півдні Європи, в Молдові та Україні. Зазвичай росте на степових схилах балок, рідше на остепнених галявинах у дібровах і на підвищених ділянках річкових заплав.

19:33

Щоб уникнути сварок: священник сказав, чи може чоловік стригти дружинуВідео

19:26

Гортензія "не пробачить": яка зимова маніпуляція може "вбити" бутониВідео

19:16

