Уражено МіГ-31 і не тільки: СБУ знищила у Криму дорогоцінну техніку РФ

Дрони СБУ уразили на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларів.

СБУ атакувала аеродром Бельбек / Колаж: Главред, фото: СБУ, uk.wikipedia.org

Головне:

Дрони СБУ атакували аеродром Бельбек

Уражено ключові елементи російської ППО та винищувач МіГ-31

Загальні втрати РФ оцінюються у сотні мільярдів доларів

У ніч на 18 грудня українські дрони здійснили успішну атаку на військовий аеродром Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Уражено техніку окупантів на сотні мільйонів доларів. Про це повідомила СБУ.

Операцію здійснили далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ. Під ударом опинилися дороговартісні елементи російської протиповітряної оборони.

За даними СБУ, було уражено два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ". Вартість кожної з РЛС оцінюється у 60-100 мільйонів доларів.

Також уражено радіолокаційну станцію 92Н6, яка є ключовим елементом зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф". Орієнтовна вартість на внутрішньому ринку - $30 млн, а експортна - $60 млн.

Крім того, знищено зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С2", вартість якого для внутрішнього ринку становить $12 млн, експортна - $19 млн.

СБУ уразила й винищувач МіГ-31 з повним боєкомплектом. Його втрата оцінюється у $30-50 млн.

За попередніми оцінками, лише за одну ніч російська армія втратила техніки на суму від $200 до $330 мільйонів.

"СБУ продовжує ефективну роботу зі знищення систем ППО в Криму, які прикривають важливі військові та логістичні обʼєкти окупантів. Ліквідація складових цієї ешелонованої системи суттєво послаблює оборону та військові спроможності ворога на Кримському напрямку", - наголосили у відомстві.

Які об’єкти РФ є пріоритетними для ударів - думка експерта

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак зазначає, що Україна під час планування ударів свідомо обирає найбільш стратегічно важливі цілі. Йдеться не лише про суто військові об’єкти, а й про ключові економічні та науково-виробничі центри, які забезпечують фінансові надходження до бюджету РФ та підсилюють її воєнний потенціал.

За словами експерта, виведення таких вузлів з ладу знижує спроможність Кремля фінансувати війну, постачати техніку для армії та підтримувати стабільне виробництво в оборонному секторі.

Операції СБУ - новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше морські дрони СБУ Sea Baby у Чорному морі уразили два підсанкційні нафтотанкери тіньового флоту РФ - Kairos та Virat. Судна прямували на завантаження до Новоросійська і могли перевозити нафту майже на $70 млн.

Також 10 грудня морські дрони СБУ вивели з ладу російський танкер Dashan, що входить до тіньового флоту РФ і перебував під міжнародними санкціями. Судно рухалося у виключній економічній зоні України до порту "Новоросійськ".

Крім цього, під час спецоперації в порту Новоросійська підводні дрони Sub Sea Baby уразили російський підводний човен класу 636.3 "Варшавянка" (Kilo), вивівши його з ладу. На борту перебували чотири пускові установки крилатих ракет "Калібр".

Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

