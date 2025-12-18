Рус
Нікуди не підемо, поки не схвалимо фінансування для України - Фон дер Ляєн

Віталій Кірсанов
18 грудня 2025, 11:57
334
Президент Єврокомісії додала, що запропонувала два варіанти з метою ухвалення рішення про фінансування України.
Україна потребує надійного фінансування на 2026 і 2027 роки
Україна потребує надійного фінансування на 2026 і 2027 роки / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказала Фон дер Ляєн:

  • Україна потребує надійного фінансування на 2026 і 2027 роки
  • Це будуть інтенсивні обговорення

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн налаштована на активні дискусії з метою знаходження рішення для фінансування України. Передбачається узгодити виділення 90 млрд євро на наступні два роки для України. Про це фон дер Ляєн сказала перед початком засідання Європейської Ради в Брюсселі.

"У нас є одна кінцева мета на цій Європейській Раді - і це мир для України. Мирна міць, і для цього Україна потребує надійного фінансування на наступні два роки - на 2026 і 2027 роки", - наголосила фон дер Ляєн.

відео дня

За її словами, Європейська Рада зобов'язалася це зробити.

"Востаннє ми закриємо дефіцит фінансування України на наступні два роки. Ми говоримо про 137 млрд євро, які є необхідними. Це наша власна оцінка та оцінка МВФ. І ми налаштовані покрити дві третини від цієї суми - 90 млрд євро", - нагадала фон дер Ляєн.

Президент Єврокомісії додала, що запропонувала два варіанти з метою ухвалення рішення про фінансування України. Один варіант - це фінансування через бюджет Євросоюзу (запозичення за бюджетом), і другий варіант - це репараційний кредит.

Вона повідомила, що сьогодні відбудеться обговорення, який із цих двох варіантів обрати.

"Це будуть інтенсивні обговорення для мене", - сказала фон дер Ляєн.

За її словами, головним результатом цього дня має стати ухвалення рішення про фінансове забезпечення України на наступні два роки.

"Ми не залишимо Європейську Раду без рішення про фінансування України на наступні два роки, і з двох варіантів один має бути узгоджений на Європейській Раді", - наголосила фон дер Ляєн.

Крім того, президент Єврокомісії відреагувала на занепокоєння Бельгії щодо використання заморожених російських активів на підтримку України.

"Абсолютно зрозуміло, і я підтримую те, що якщо ми схвалимо репараційний кредит, ризик має бути розділений усіма нами. Це справа солідарності, основний принцип Європейського Союзу", - сказала вона.

Заморожені російські активи - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, уряд Бельгії на чолі з Бартом Альбертом Ліліаном де Вевером непублічно звинувачують у тому, що він приховує інформацію про те, як розпоряджається податковими надходженнями від заморожених російських активів. П'ятеро європейських дипломатів вважають, що Брюссель навмисно гальмує механізм "репараційної позики" для України.

ЄС переніс ухвалення рішення про використання заморожених російських активів для підтримки України до грудня, повідомив Bloomberg.

Єврокомісія пропонує профінансувати Україну або грантом мінімум на 90 млрд євро (104 млрд доларів), або кредитами, забезпеченими борговими зобов'язаннями ЄС, якщо держави-члени не зможуть узгодити механізм використання заморожених російських коштів. Ці пропозиції викладені в листі президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до лідерів країн ЄС.

Інші новини:

Про персону: Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн - німецький політичний діяч, членкиня Християнсько-демократичного союзу, міністерка оборони Німеччини у 2013-2019 роках; з 1 грудня 2019 року - президентка Європейської комісії. За поданням Європейської ради фон дер Ляєн була обрана на посаду президента Європейської комісії Європейським парламентом 16 липня 2019 року, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Євросоюз війна в Україні економіка репарації макрофінансова допомога Урсула фон дер Ляйєн санкції Євросоюзу
