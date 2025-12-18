Рус
"Путін поспішає": Романенко оцінив ризик повторного наступу РФ на Київ

Анна Ярославська
18 грудня 2025, 10:30
Росія домагається блекауту в Києві та посилить повітряні атаки.
Кремль робить ставку на масовані удари по Києву та енергетиці України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Головні тези Романенка:

  • РФ прагне занурити Київ у блекаут
  • Для наземної операції у РФ поки що немає достатніх сил
  • Путін поспішає, побоюючись закриття "вікна можливостей"

Росія продовжить завдавати масованих повітряних ударів по Києву, а також по енергетичній, тепловій та водній інфраструктурі України. Про це під час чату на Главреді заявив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

При цьому Росія поки що не накопичила достатніх сил для проведення масштабної наземної операції.

відео дня

"Росія ставить перед собою завдання занурити Київ у блекаут, розбити енергетичні та теплові мережі, а також подачу води. Знову-таки достатньої кількості сил для проведення наземної операції Росія поки не набрала", - вважає Романенко.

Експерт підкреслив, що глава Кремля Володимир Путін прагне максимально просунутися на всіх напрямках, де російські війська мають тактичні успіхи. Однак така стратегія призводить до розпорошення сил, при цьому Кремль поспішає, побоюючись закриття "вікна можливостей".

"Путін зараз хоче підгребти по максимуму на всіх напрямках, вважаючи, що скрізь, де є просування, потрібно наступати. У результаті він розпорошує сили, але поспішає, побоюючись, що вікно можливостей закриється", - пояснив Романенко.

"Тому повітряні удари по Києву триватимуть. А тактику Росія змінює залежно від нових можливостей і засобів повітряного нападу", - додав він.

Романенко зазначив, що російська сторона модернізує ракети, удосконалює безпілотники та системи зв'язку. Як правило, Росія концентрує зусилля на одному-двох напрямках, завдаючи масованих ударів із застосуванням понад 500 дронів і кількох десятків ракет, при цьому удари по Києву залишаються регулярними.

"Такого роду дії Росії буде продовжувати далі, аж до припинення бойових дій", - резюмував Романенко.

Дивіться відео - Генерал Романенко розповів, якими будуть нові цілі РФ після Покровська і що буде з війною у 2026 році:

РФ готує новий масований удар по Україні: прогноз експерта

15 грудня військовий аналітик Олег Жданов розповів про ймовірні терміни наступної ракетної атаки РФ.

За його словами, у противника залишається значний запас озброєнь. Йдеться про ракети морського, наземного та повітряного базування, а також безпілотники, що дає змогу здійснювати сотні пусків за одну ніч. При цьому атаки можуть проводитися поетапно - спочатку одним типом озброєнь, потім іншим.

Жданов підкреслив, що ймовірність нових ударів багато в чому залежить від перебігу міжнародних переговорів. Якщо дипломатичні процеси приведуть до домовленостей, інтенсивність атак може знизитися. В іншому разі, за його оцінкою, загроза залишається високою, і удари можуть бути завдані найближчим часом по будь-яких регіонах України - включно зі столицею і західними областями.

Повторний наступ РФ на Київ - прогнози

Як писав Главред, колишній спікер Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт Владислав Селезньов пояснив, що для атаки на Київську, Житомирську, Рівненську та Волинську області Росії потрібно завести свої війська на територію Білорусі. А тут уже виникають проблеми із самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенком.

"Тамтешній самопроголошений президент Лукашенко, думаю, має щеплення від таких дій, тому що навряд чи його влаштовує повторення ситуації лютого-березня 2022 року, коли він фактично опинився в одному ряду з Путіним як військовий злочинець і співучасник агресії. Думаю, він робитиме все можливе, щоб не допустити використання території Білорусі для наступу на Україну", - пояснив Селезньов.

2024 року військовий аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов заявив, що є три основні ознаки, які можуть вказати на підготовку повторного наступу РФ на Київ:

  • передислокація особового складу,
  • передислокація важкої бронетехніки та бойових складів із боєкомплектом,
  • розгортання бойових госпіталів.

Інші новини:

Про персону: Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

"Понад 60 опіків": відомій акторці понівечили обличчя невинною процедурою

"Понад 60 опіків": відомій акторці понівечили обличчя невинною процедурою

Карта Deep State онлайн за 18 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Непростий час": після похорону Степана Гіги його родина оприлюднила заяву

"Непростий час": після похорону Степана Гіги його родина оприлюднила заяву

Яким знакам зодіаку Молодик 20 грудня принесе фінансовий успіх: 3 щасливчики

Яким знакам зодіаку Молодик 20 грудня принесе фінансовий успіх: 3 щасливчики

Відключення світла в Україні - графіки на 18 грудня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 18 грудня (оновлюється)

