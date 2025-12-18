Знищили полк РФ і захопили полонених: військові повідомили про успіх на фронті

На одному з ключових напрямків окупанти зазнають великих втрат внаслідок штурмових дій Сил оборони.

Результати успішних штурмових дій на Лиманському напрямку / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що повідомили військові:

На Лиманському напрямку українські військові проводять штурмові дії

Під час штурмів вдалося знищити полк окупантів

Багато росіян захопили у полон

Третій корпус спільно з Головним управлінням розвідки МО України проводить штурмові дії на Лиманському напрямку. У результаті злагодженої взаємодії вже вдалося вирівняти лінію фронту та покращити тактичне положення українських сил у районі.

Як повідомили в Третьому армійському корпусі, за час співпраці із розвідниками військовим вдалося ліквідувати полк армії країни-агресорки Росії, а також взяти значну кількість окупантів у полон.

Яка мета спільних штурмових дій на Лиманському напрямку

Військові зазначили, що їхні дії перш за все позбавляють ворога можливості маневру й створюють передумови для подальших рішень на визначеному напрямку.

"Разом із ГУР досягли оперативно-тактичного результату на Лиманському напрямку. Це продовження традиції ще з часів звільнення Мощуна й прориву гелікоптерів до Маріуполя — підставляти один одному братерське плече. Вдячний за зразкову співпрацю", - заявив командир Третього армійського корпусу, генерал Андрій Білецький.

Що відомо про активізацію ворога на підступах до Лиману

Главред писав, що за даними військових, окупаційна армія у першій половині грудня посилила свою активність на околицях міста Лиман. Українські військові щодня відбивають там десятки ворожих штурмів. Попри такий тиск, противник не досяг своєї мети.

Лиман / Інфографіка: Главред

"За останній місяць противник здійснив понад десяток спроб інфільтрації малими групами на околицях міста - усі ліквідовані або взяті в полон", - заявив заступник командира 3-го армійського корпусу Дмитро Кухарчук.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія наростила угруповання військ у кількості близько 710 тисяч осіб для ведення стратегічної наступальної операції проти України.

Раніше також повідомлялося, що військовослужбовці Збройних Сил РФ платять командирам чималі гроші, щоб ті їх не відправляли брати участь у боях на Запорізькому напрямку.

Напередодні стало відомо, що окупанти на Харківському напрямку продовжують спроби порушити українську логістику, а також накопичувати сили в тилу підрозділів Сил оборони.

Про джерело: 3-й армійський корпус (3 АК) 3-й армійський корпус (3 АК) — оперативно-тактичне об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Корпус створений 2025 року на базі 3 ОШБр, пише Вікіпедія.

