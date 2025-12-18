Чи припиняться бойові дії в Україні у 2026 році: несподіваний прогноз

На наступний рік в українських військових буде дуже важлива задача.

https://glavred.net/front/prekratyatsya-li-boevye-deystviya-v-ukraine-v-2026-godu-neozhidannyy-prognoz-10725170.html Посилання скопійоване

У росіян вже є план продовження бойових дій в Україні наступного року / Колаж: Главред, фото: 17 ОВМБр, Міноборони Росії

Що сказав Коваленко:

Росія не планує закінчувати війну

Кремль наступного року може використати ще більше живої сили на фронті в Україні

Наступного року може статися серйозний перелом на фронті

У 2026 році перспективи припинення бойових дій в Україні немає. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За йог словами,країна-агресорка Росія наступного року планує збільшити кількість мобілізованих, підвищити рівень рекрутингу та інших методів, які б дозволили використати велику кількість людського ресурсу.

відео дня

Як буде розвиватися ситуація на фронті у найближчі місяці

До кінця зими бойові дії будуть тривати більше у міському форматі. Росіяни будуть продовжувати спроби наступу в межах Покровська, Мирнограда, Гуляйполя, Костянтинівки, Сіверська, Лимана та Куп'янська.

"Тому взимку не буде захоплення великих площ наших територій, бо здебільшого бої йдуть у містах", - наголосив оглядач.

Однак все зміниться з настанням вести. Росія орієнтуватиметься на продовження війни за рахунок людського ресурсу, при цьому не підтримуючи деградуючий ВПК.

Яке завдання в ЗСУ на 2026 рік

Наступного року, за словами Коваленка, українські військові мають підготуватися та адаптуватися до цієї загрози великої навали піхоти зі сторони РФ. Бо Росія планує залучити ще більше окупантів до штурмів, ніж минулого року.

"У 2022-2024 роках ми ставили собі завдання виснаження механізованої компоненти росіян: танків, бойових броньованих машин тощо, тобто техніки, якої вони мали набагато більше, ніж ми. Ми впоралися із цим завданням. У 2025 році і зараз наше завдання - виснаження російського людського ресурсу. Якщо ми зможемо впоратися з цим у 2026 році, не виключаю, що станеться серйозний перелом у бойових діях", - зауважив Коваленко.

Але є нюанс - це вимагатиме серйозних реформ і на політичному, і на військовому рівнях.

Путін озвучив плани щодо продовження війни

Главред писав, що за словами керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка, російське керівництво, налаштоване продовжувати війну в Україні наступного року.

Російський диктатор вже фактично озвучив плани продовжувати війну у 2026 році. Щоб зламати їх, на Заході мають остаточно ухвалити рішення про "демонтаж режиму Путіна" шляхом воєнної поразки Росії, бо це буде єдиним способом зупинити агресію не лише щодо України, а й усього західного світу.

Що відбувається на фронті зараз - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами Сирського, ситуація на фронті залишається складною. Незважаючи на значні втрати, російська армія не відмовляється від наступальних дій, однак суттєвих оперативних успіхів досягти не змогла.

Раніше повідомлялося, що Третій корпус спільно з Головним управлінням розвідки МО України проводить штурмові дії на Лиманському напрямку. У результаті злагодженої взаємодії вже вдалося вирівняти лінію фронту.

Напередодні стало відомо, що військовослужбовці Збройних Сил країни-агресорки Росії платять командирам чималі гроші, щоб ті їх не відправляли брати участь у боях на Запорізькому напрямку.

Більше новин:

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред