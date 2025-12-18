"Тигриця з кігтями": Тіна Кароль зухвало зачепила Тараса Тополю

Ви дізнаєтеся:
Відома українська співачка Тіна Кароль оригінально відреагувала на гострі заяви Тараса Тополі в свій бік і на адресу своєї творчості. У соцмережах артистка опублікувала провокативне відео.
Нагадаємо, що фронтмен гурту "Антитіла" раніше в шоу "Критиканти" порівняв Тіну Кароль із хижачкою під маскою жертви з ноткою еротики, а її творчість назвав фальшивою. Співачка вирішила не залишати поза увагою таку різку заяву і використала голос Тараса Тополі як фон для свого відео.
Кароль постала в сексуальному образі - у білому короткому топі-сорочці без рукавів, на який накинула розв'язану краватку, відвертих штанах, чорних туфлях-човниках і шкіряних рукавичках. Голос фронтмена "Антитіл" звучав на мелодії хіта Тіни "Шиншилла", що дуже потішило прихильників - вони давно чекали виходу улюбленої пісні українською мовою.
"Дійсно такий стиль Тіночці ну дуже підходить"
"Хижачка Тіна-шиншила"
"Десь напружився один Тарас, і ми не про Холостяка"
@tinakarol Шиншила? 19.12.25... #tinakarol#тінакароль♬ оригінальний звук - Tina Karol
На відео відреагував і сам Тарас Тополя - він залишив коментар під відео зіркової колеги.
"Ну роздай уже!", - підбадьорив він Тіну Кароль.
Про персону: Тіна Кароль
Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка й актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.
