"Тигриця з кігтями": Тіна Кароль зухвало зачепила Тараса Тополю

Тіна Кароль відповіла Тарасу Тополі / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тіна Кароль, Тарас Тополя

Відома українська співачка Тіна Кароль оригінально відреагувала на гострі заяви Тараса Тополі в свій бік і на адресу своєї творчості. У соцмережах артистка опублікувала провокативне відео.

Нагадаємо, що фронтмен гурту "Антитіла" раніше в шоу "Критиканти" порівняв Тіну Кароль із хижачкою під маскою жертви з ноткою еротики, а її творчість назвав фальшивою. Співачка вирішила не залишати поза увагою таку різку заяву і використала голос Тараса Тополі як фон для свого відео.

Тіна Кароль - Шиншила / скрін з відео

Кароль постала в сексуальному образі - у білому короткому топі-сорочці без рукавів, на який накинула розв'язану краватку, відвертих штанах, чорних туфлях-човниках і шкіряних рукавичках. Голос фронтмена "Антитіл" звучав на мелодії хіта Тіни "Шиншилла", що дуже потішило прихильників - вони давно чекали виходу улюбленої пісні українською мовою.

"Дійсно такий стиль Тіночці ну дуже підходить"

"Хижачка Тіна-шиншила"

"Десь напружився один Тарас, і ми не про Холостяка"

На відео відреагував і сам Тарас Тополя - він залишив коментар під відео зіркової колеги.

"Ну роздай уже!", - підбадьорив він Тіну Кароль.

Тарас Тополя відповів Тіні Кароль / фото: instagram.com, Тіна Кароль

Про персону: Тіна Кароль Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка й актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

