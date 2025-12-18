ЄС може проявити "слабкість" щодо заморожених активів РФ - WSJ

Проти позики Україні виступає Бельгія, яка побоюється, що в разі невдачі вона може залишитися винною Росії.

Euroclear має активи клієнтів у понад 50 країнах

Euroclear має активи клієнтів у більш ніж 50 країнах

Росія може спробувати переслідувати Euroclear в інших державах

Президент США Дональд Трамп відсуває Європу на другий план, тиснучи на Україну, щоб та погодилася на несправедливий мир, однак континент досі має одну сильну карту, якщо зможе набратися сміливості, щоб використати її, а саме 245 млрд доларів активів РФ, які заблоковані в ЄС. Про це пише The Wall Street Journal.

Журналісти нагадали, що більшість заморожених російських активів зберігається в бельгійській глобальній розрахунковій палаті Euroclear і Європа схвалила використання відсотків від цих активів для підтримки України. Водночас ЄС продовжує виправдовуватися, щоб уникнути конфіскації відповідних коштів. Однак для вирішення цього питання Україна запропонувала надати їй репараційний кредит.

"Ідея полягає в тому, щоб перетворити російські активи на фінансового кота Шредінгера: гроші є і немає в коробці. ЄС позичить у Euroclear близько 164 мільярдів доларів на основі російських активів і видасть Україні безвідсоткову позику. Київ буде зобов'язаний повернути її тільки після закінчення війни і виплати Росією репарацій. Тим часом вимоги Росії до Euroclear залишаться незмінними", - пояснили в публікації.

Однак проти такої позики виступає Бельгія, яка побоюється, що в разі невдачі вона може залишитися винною Росії.

"Минулого тижня ЄС спробував пом'якшити ці побоювання, оголосивши економічну надзвичайну ситуацію, щоб заморозити російські активи доти, доки кваліфікована більшість не вирішить інакше", - зазначили у виданні.

Однак Бельгія хоче отримали ще сильніші гарантії і посилається на додаткові юридичні проблеми. Крім того, країна побоюється, що маневр із репараційним кредитом може збільшити витрати на запозичення для держав ЄС і підірвати довіру до євро як резервної валюти.

"Однак іноземні інвестори, безсумнівно, розуміють, що ця ідея з кредитом - це не типова договірна суперечка, а винятковий захід у відповідь на неоімперську загрозу Путіна для Європи. Володимир Путін не займався порушенням міжнародного права, коли вторгся в Україну", - зазначили у WSJ.

У виданні додали, що Euroclear має активи клієнтів у більш ніж 50 країнах, тому Росія може спробувати переслідувати її в інших державах.

"Було б дивною іронією і жалюгідним проявом слабкості, якби Європа дозволила Росії використовувати західні правові норми для повернення своїх грошей після того, як Росія порушила всі сучасні норми, намагаючись завоювати Україну", - підсумували журналісти.

Заморожені активи РФ - останні новини

Як писав Главред, наприкінці жовтня стало відомо, що Європейський Союз до грудня відклав ухвалення рішення про використання 140 млрд євро заморожених активів Центрального банку Росії для фінансування допомоги Україні.

12 грудня ЄС погодився на невизначений термін заморозити активи російського центрального банку, що зберігаються в Європі. Як пише Reuters, це усуває значну перешкоду використання цих коштів для допомоги Україні. Безстрокове заморожування має переконати Бельгію підтримати план ЄС щодо використання російських коштів для надання Україні кредиту обсягом до €165 млрд для покриття бюджетних потреб у 2026-2027 роках.

США звернулися до країн ЄС із проханням не ухвалювати рішення про використання заморожених російських активів для "репараційного кредиту" Україні. Про це пише Bloomberg із посиланням на європейських дипломатів, ознайомлених із ситуацією. Американські представники переконували країни ЄС, що ці кошти мають стати інструментом забезпечення майбутньої мирної угоди між Києвом і Москвою, а не джерелом фінансування продовження війни.

