Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Ключ не в бажанні Путіна: Зеленський оцінив здатність Росії продовжувати війну

Анна Ярославська
18 грудня 2025, 10:51
253
Путін не хоче миру, вважає президент. Якщо війна продовжиться, то Україні потрібні гроші.
Зеленсьский, Путін
Путін не хоче миру, питання лише — чи зможе він воювати далі, вважає Зеленський / Колаж: Главред, фото: ОП. скріншот

Головні тези:

  • Київ від початку вважав, що Кремль не зацікавлений у завершенні війни
  • Ключове питання — не бажання РФ воювати, а її спроможність це робити
  • Здатність Росії продовжувати війну залежить від тиску міжнародних партнерів

Заяви російського президента Володимира Путіна про намір продовжувати війну та окупацію українських територій не є новими для Києва. Україна завжди вважала, що господар Кремля не бажає закінчувати війну. Про це заявив президент України Володимир Зеленсьский.

Водночас головне питання полягає не в бажанні, а в спроможності Росії продовжувати війну. За словами Зеленського, ця спроможність залежить від тиску міжнародних партнерів, зокрема санкційного та дипломатичного.

відео дня

"Сигнали, які дає Путін, вони абсолютно не нові для нас. Я завжди казав, що він (Путін, - ред.) не хоче закінчувати війну. Питання, чи може він її продовжувати. Це питання вже залежить від наших партнерів, від їхнього тиску, санкційного і дипломатичного", - сказав Зеленський.

Він підкреслив: американські колеги стверджують, що Путін нібито готовий до закінчення війни.

"Ми, ви бачите, підтримуємо ініціативи американців (…) У нас є деякі розбіжності щодо територіального питання, фінансування, щодо заморожених активів. Але тим не менш я не думаю, що економіка Путіна спроможна продовжувати цю війну в тих обсягах, які були до цього", - вважає Зеленський.

Він висловив сподівання: якщо Путін спробує використати поточну дипломатичну хвилю, США посилять тиск на Росію.

Зеленський також наголосив на необхідності використання заморожених російських активів для підтримки України, як для оборони під час війни, так і для післявоєнної відбудови.

Заморожені російські активи

У Берліні під час розмови з американською стороною наголошувалася потреба України у коштах на відбудову. Сполучені Штати висловили готовність допомагати, хоча конкретних деталей ще немає.

"Кожна копійка має вирішальне значення для України в поточний момент. Важливо, що ми проговорили з американцями в Берліні, що Україні потрібні гроші на відбудову. Америка сказала, що вона готова допомагати. Поки що деталей у мене немає. Європа також завжди говорила про відбудову України. Сьогодні ми говоримо про репараційні гроші не тільки в сенсі відбудови. Якщо це війна, то нам потрібні ці гроші, потрібне таке рішення, щоб підтримати нашу армію і наше оборонне виробництво", - пояснив Зеленський.

За його словами, Україна готова використати ці гроші, якщо буде ухвалено позитивне рішення.

Якщо ж війна закінчиться, ці кошти будуть повністю спрямовані на відбудову країни.

"Зараз ми говоримо про 200 мільярдів, які знаходяться на території Європейського Союзу. Зараз я якраз лечу в Брюссель. Це рішення на столі. На сьогодні це залежить від політичної волі. Я буду розмовляти з усіма лідерами, доводити наші аргументи і дуже сподіваюсь, що ми можемо отримати позитивні рішення. Без цього буде велика проблема для України. Що стосується Сполучених Штатів Америки, у них також є на території США менше грошей, 5 чи 5,5 мільярдів, але за них також треба боротися. І кожна копійка сьогодні дуже важлива для нас", - додав Зеленський.

Останні заяви Путіна про війну в Україні

Як писав Главред, 17 грудня на засіданні колегії Міноборони господар Кремля Володимир Путін заявив, що РФ може наростити темпи наступу в Україні, якщо західні країни та Україна не погодяться на мир. Росія нібито здатна повернути військовим шляхом свої "історичні території".

Путін також назвав нісенітницею заяви про можливий напад РФ на Європу. Європейські політики нібито "вбивають у голови страхи" про неминуче зіткнення з РФ.

Крім того, Путін "накинувся" на лідерів Заходу і звинуватив їх у спробах "розвалити Росію". Під час своєї заяви президент країни-агресора Росії не гребував обзивати лідерів Європи "підсвинками".

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін послав новий сигнал Україні та країнам Заходу про продовження бойових дій у 2026 році.

"Сьогодні ми почули з Москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни. І це сигнали не лише для нас. Важливо, щоб партнери це бачили, і важливо, щоб вони не тільки бачили, а й реагували, зокрема партнери у Сполучених Штатах Америки, які часто кажуть, що Росія начебто хоче закінчити війну", - сказав Зеленський.

Чого насправді хоче Кремль: оцінка ISW

Глава країни-агресора РФ Володимир Путін публічно і недвозначно заявив про свою незмінну прихильність максималістським військовим цілям в Україні. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що він хоче перекласти відповідальність.

"Заява Путіна про захоплення "історичних" територій Росії, якщо Україна і Захід відмовляться брати участь у переговорах, імовірно, спрямована на те, щоб покласти відповідальність за продовження зусиль Росії по досягненню первинних військових цілей Путіна щодо України, а не на Росію", - вважають в ISW.

Інші новини:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Володимир Путін війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чи буде масований ракетний удар на Новий рік: експерт спрогнозував нові обстріли

Чи буде масований ракетний удар на Новий рік: експерт спрогнозував нові обстріли

10:57Україна
Ключ не в бажанні Путіна: Зеленський оцінив здатність Росії продовжувати війну

Ключ не в бажанні Путіна: Зеленський оцінив здатність Росії продовжувати війну

10:51Україна
Знищили полк РФ і захопили полонених: військові повідомили про успіх на фронті

Знищили полк РФ і захопили полонених: військові повідомили про успіх на фронті

10:29Фронт
Реклама

Популярне

Більше
"Понад 60 опіків": відомій акторці понівечили обличчя невинною процедурою

"Понад 60 опіків": відомій акторці понівечили обличчя невинною процедурою

Карта Deep State онлайн за 18 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Непростий час": після похорону Степана Гіги його родина оприлюднила заяву

"Непростий час": після похорону Степана Гіги його родина оприлюднила заяву

Яким знакам зодіаку Молодик 20 грудня принесе фінансовий успіх: 3 щасливчики

Яким знакам зодіаку Молодик 20 грудня принесе фінансовий успіх: 3 щасливчики

Відключення світла в Україні - графіки на 18 грудня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 18 грудня (оновлюється)

Останні новини

11:22

Путін злякався: політолог пояснив, що насторожило диктатора у мирному процесі

11:10

"Чорна заздрість закрила очі": народний артист розніс зірок після смерті Степана Гіги

10:58

"Факт унікальний": в Одеській області зацвіла рідкісна рослина

10:57

Чи буде масований ракетний удар на Новий рік: експерт спрогнозував нові обстріли

10:51

Ключ не в бажанні Путіна: Зеленський оцінив здатність Росії продовжувати війну

Лукашенко живе у дикому страху: Санніков – про угоди, на які може піти Білорусь із Трампом і не тількиЛукашенко живе у дикому страху: Санніков – про угоди, на які може піти Білорусь із Трампом і не тільки
10:42

Китайський гороскоп на завтра 19 грудня: Бикам - спокій, Півням - пригоди

10:37

Астрологи назвали знаки зодіаку, які не можуть змиритися з чужим успіхом

10:30

"Путін поспішає": Романенко оцінив ризик повторного наступу РФ на Київ

10:29

Знищили полк РФ і захопили полонених: військові повідомили про успіх на фронті

Реклама
10:19

"Перенесла операцію": Бужинська занепокоїла фотографією з інтенсивної терапії

10:05

Відключення світла в Україні - графіки на 18 грудня (оновлюється)

09:53

ЄС може проявити "слабкість" щодо заморожених активів РФ - WSJ

09:44

Окупанти масово уникають відправки на передову на Запоріжжі в цікавий спосіб

09:32

Зеленський позбавив плавчиню Клочкову важливого державного привілею

09:01

Путін підтвердив максималістські цілі в Україні: чого насправді хоче Кремль

09:00

Припинення вогню не буде ні на Різдво, ні у 2026 році, Росія вже програє війну – Коваленко

08:55

Онук Пугачової Пресняков втратив усе: що сталося

08:41

Знеструмлені райони, пошкоджені будинки, є постраждалі: деталі нічної атаки РФФото

08:40

Карта Deep State онлайн за 18 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:36

Чого ніяк не може зрозуміти російська опозиціяПогляд

Реклама
07:39

У Ростові дрони атакували танкер у порту: спалахнула пожежа, частина регіону без світла

06:43

У зверненні до нації Трамп "забув" про Україну та Венесуелу: про що говорив глава США

06:10

Як може виглядати крах УкраїниПогляд

05:54

Ідеальна макова начинка для пампухів і куті на Різдво - рецепт

05:10

"Тигриця з кігтями": Тіна Кароль зухвало зачепила Тараса ТополюВідео

04:42

"Білорусь - плацдарм": політик попередив про загрозу нового наступу через дії СШАВідео

04:21

Цей сорт не підведе: як обрати солодку хурму без терпкості

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці сімейної вечері за 16 секунд

03:36

Чому взимку скриплять гальма - ознаки, які не можна ігнорувати водіям

03:35

Що таке "секретні" точки на пульті телевізора і навіщо вони потрібні

03:00

Чотири знаки зодіаку стануть улюбленцями фортуни в грудні – що на них чекає

02:41

Шкребок не знадобиться: простий спосіб захистити лобове скло від морозу

01:38

Що гальмує мирний план для України: оглядач Bloomberg назвав головну перепону

00:28

Українцям загрожує подорожчання комуналки: у Раді розповіли коли

17 грудня, середа
23:53

Ноги перестануть мерзнути взимку: 6 простих методів утеплити взуття

23:52

Україну атакували "Шахеди": у великих містах пролунали вибухи, що відомо

22:55

"Пробили дно": військовому з ампутаціями рук і ніг відмовили у видачі картки у банку

21:53

Про таке попереджала Біблія: вода в Перській затоці стала криваво-червоноюВідео

21:51

Башти, шпилі та вузька вулиця: як хотіли перебудувати Хрещатик у 1944 році (фото)

21:24

Рисова вода для волосся: чи така вона корисна, щоб відростити шевелюру

Реклама
21:14

Київ та область 18 грудня: ДТЕК оприлюднив нові графіки відключення світлаФото

21:01

Досвідчений стиліст назвав 5 буденних звичок, які поступово "вбивають" ваше волосся

20:59

Сенат США ухвалив рішення щодо військової допомоги Україні - що пропонується

20:38

Посмішка буде сяючою: лише два продукти миттєво зроблять зуби білішими

20:29

Костюк готує "Динамо" до матчу з "Ноа" і анонсував перші перестановки в складі

20:20

Із 64 у 40: неймовірне перевтілення українки

19:42

"Маячня і здача територій": Костенко про ідею США щодо "демілітаризації" Донбасу

19:33

Щоб уникнути сварок: священник сказав, чи може чоловік стригти дружинуВідео

19:26

Гортензія "не пробачить": яка зимова маніпуляція може "вбити" бутониВідео

19:16

Путін надіслав Україна та США сигнал щодо війни - що планує КремльВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти