Ключ не в бажанні Путіна: Зеленський оцінив здатність Росії продовжувати війну

Путін не хоче миру, вважає президент. Якщо війна продовжиться, то Україні потрібні гроші.

Путін не хоче миру, питання лише — чи зможе він воювати далі, вважає Зеленський / Колаж: Главред, фото: ОП. скріншот

Головні тези:

Київ від початку вважав, що Кремль не зацікавлений у завершенні війни

Ключове питання — не бажання РФ воювати, а її спроможність це робити

Здатність Росії продовжувати війну залежить від тиску міжнародних партнерів

Заяви російського президента Володимира Путіна про намір продовжувати війну та окупацію українських територій не є новими для Києва. Україна завжди вважала, що господар Кремля не бажає закінчувати війну. Про це заявив президент України Володимир Зеленсьский.

Водночас головне питання полягає не в бажанні, а в спроможності Росії продовжувати війну. За словами Зеленського, ця спроможність залежить від тиску міжнародних партнерів, зокрема санкційного та дипломатичного.

"Сигнали, які дає Путін, вони абсолютно не нові для нас. Я завжди казав, що він (Путін, - ред.) не хоче закінчувати війну. Питання, чи може він її продовжувати. Це питання вже залежить від наших партнерів, від їхнього тиску, санкційного і дипломатичного", - сказав Зеленський.

Він підкреслив: американські колеги стверджують, що Путін нібито готовий до закінчення війни.

"Ми, ви бачите, підтримуємо ініціативи американців (…) У нас є деякі розбіжності щодо територіального питання, фінансування, щодо заморожених активів. Але тим не менш я не думаю, що економіка Путіна спроможна продовжувати цю війну в тих обсягах, які були до цього", - вважає Зеленський.

Він висловив сподівання: якщо Путін спробує використати поточну дипломатичну хвилю, США посилять тиск на Росію.

Зеленський також наголосив на необхідності використання заморожених російських активів для підтримки України, як для оборони під час війни, так і для післявоєнної відбудови.

Заморожені російські активи

У Берліні під час розмови з американською стороною наголошувалася потреба України у коштах на відбудову. Сполучені Штати висловили готовність допомагати, хоча конкретних деталей ще немає.

"Кожна копійка має вирішальне значення для України в поточний момент. Важливо, що ми проговорили з американцями в Берліні, що Україні потрібні гроші на відбудову. Америка сказала, що вона готова допомагати. Поки що деталей у мене немає. Європа також завжди говорила про відбудову України. Сьогодні ми говоримо про репараційні гроші не тільки в сенсі відбудови. Якщо це війна, то нам потрібні ці гроші, потрібне таке рішення, щоб підтримати нашу армію і наше оборонне виробництво", - пояснив Зеленський.

За його словами, Україна готова використати ці гроші, якщо буде ухвалено позитивне рішення.

Якщо ж війна закінчиться, ці кошти будуть повністю спрямовані на відбудову країни.

"Зараз ми говоримо про 200 мільярдів, які знаходяться на території Європейського Союзу. Зараз я якраз лечу в Брюссель. Це рішення на столі. На сьогодні це залежить від політичної волі. Я буду розмовляти з усіма лідерами, доводити наші аргументи і дуже сподіваюсь, що ми можемо отримати позитивні рішення. Без цього буде велика проблема для України. Що стосується Сполучених Штатів Америки, у них також є на території США менше грошей, 5 чи 5,5 мільярдів, але за них також треба боротися. І кожна копійка сьогодні дуже важлива для нас", - додав Зеленський.

Останні заяви Путіна про війну в Україні

Як писав Главред, 17 грудня на засіданні колегії Міноборони господар Кремля Володимир Путін заявив, що РФ може наростити темпи наступу в Україні, якщо західні країни та Україна не погодяться на мир. Росія нібито здатна повернути військовим шляхом свої "історичні території".

Путін також назвав нісенітницею заяви про можливий напад РФ на Європу. Європейські політики нібито "вбивають у голови страхи" про неминуче зіткнення з РФ.

Крім того, Путін "накинувся" на лідерів Заходу і звинуватив їх у спробах "розвалити Росію". Під час своєї заяви президент країни-агресора Росії не гребував обзивати лідерів Європи "підсвинками".

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін послав новий сигнал Україні та країнам Заходу про продовження бойових дій у 2026 році.

"Сьогодні ми почули з Москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни. І це сигнали не лише для нас. Важливо, щоб партнери це бачили, і важливо, щоб вони не тільки бачили, а й реагували, зокрема партнери у Сполучених Штатах Америки, які часто кажуть, що Росія начебто хоче закінчити війну", - сказав Зеленський.

Чого насправді хоче Кремль: оцінка ISW

Глава країни-агресора РФ Володимир Путін публічно і недвозначно заявив про свою незмінну прихильність максималістським військовим цілям в Україні. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що він хоче перекласти відповідальність.

"Заява Путіна про захоплення "історичних" територій Росії, якщо Україна і Захід відмовляться брати участь у переговорах, імовірно, спрямована на те, щоб покласти відповідальність за продовження зусиль Росії по досягненню первинних військових цілей Путіна щодо України, а не на Росію", - вважають в ISW.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

