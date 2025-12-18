Ветерану з ампутаціями не видали картку: ПриватБанк відреагував з пропозицією

У банку визнали свою провину та зробили пропозицію захиснику, який приходив у відділення.

Українському захиснику, який втратив під час боїв на Харківщині усі кінцівки, відмовили у видачі банківської картки, за допомогою якої він хотів отримати державні виплати.

Після розголосу цього інциденту, банк відреагував на ситуацію. ПриватБанк у Facebook назвав історію з неналежним наданням послуг ветерану неприпустимою.

Банк вибачився перед військовим

Представники українського банку наголосили, що у ситуації із захисником не було проявлено тієї уваги, людяності й відповідальності, які мають бути безумовними, особливо у ставленні до військових і ветеранів, які б не були норми і регуляції.

"Ми просимо вибачення за те, що нашому клієнту довелося пережити. Нам шкода, що ця ситуація стала можливою. Якщо ветеран погодиться прийняти нашу допомогу, ми покриємо йому лікування, протезування та надамо всю необхідну підтримку", - йдеться у дописі.

У ПриватБанку також додали, що рішення у такій ситуації має бути не точкове, а системне, тому буде зроблено все можливе, щоб подібне ніколи більше не повторилося.

"Ми проводимо ревізію внутрішніх процедур, тримаємо контакт із НБУ, аби ситуація, яка сталася у нашому банку, більше не ставалася ніде. Окремо, проведемо повторне навчання для працівників, щоб унеможливити подібне надалі. Людина і її потреби й гідність - на першому місці", - додали представники банку.

Що відомо про відмову військовому з ампутаціями у видачі картки

Главред писав, що командир Патронатної служби "Янголи" Олена "Гайка" Толкачова повідомила у соцмережах про те, що боєць, який потрапив на фронт у 18 років і зазнав тяжкого поранення в районі Ізюма на Харківщині, пішов у відділення ПриватБанку у Києві, щоб відновити банківську картку, втраченою під час бою.

Однак працівник установи, діючи за процедурою, попросив узяти картку в руки та піднести її до обличчя для фото ветерана, який втратив кінцівки. Після цього співробітники відділення навіть відмовилися дозволити, аби картку тримала інша особа, і запропонували єдиний варіант - оформити довіреність та видати картку на ім’я медичного куратора.

