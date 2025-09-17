Російські дрони атакували Харківщину: поранено двох людей, є руйнування

Через атаку БПЛА на Харківщині поранено двох людей.

РФ атакувала Куп'янськ / Колаж: Главред, фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Російські війська атакували Харківську область FPV-дронами

Пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі та будівлю колишньої амбулаторії

16 вересня внаслідок російських ударів по Харківській області постраждали двоє чоловіків, також зруйновано будинок, є й інші пошкодження.

Як повідомили в прокуратурі Харківської області, 16 вересня близько 10:00 російський FPV-дрон атакував Куп'янськ, унаслідок чого 63-річний чоловік отримав вибухове поранення.

Наслідки атаки на Харківщину / t.me/prokuratura_kharkiv

Орієнтовно об 11 годині внаслідок ворожої атаки на село Осинове Куп'янського району поранено 82-річного чоловіка.

У прокуратурі додали, що FPV-дрони вдарили по Золочівській ОТГ Богодухівського району. У селі Леміщине зруйновано будинок, у селі Тимофіївка пошкоджено домоволодіння, господарські будівлі, будівлю амбулаторії, яка не працює.

Як писав Главред, 16 вересня країна-агресор Росія атакувала БПЛА місто Харків. Відомо про чотирьох постраждалих. Удар ворожого удару припав на Слобідський район міста.

У ДСНС уточнили, що російські війська влучили в будівлю навчального закладу Харкова. Унаслідок влучання пошкоджено покрівлю, виникла пожежа на площі 150 кв. м.

Раніше окупанти атакували Харків дронами. Один із "Шахедів" влучив у житлову багатоповерхівку. Спалахнула пожежа. Постраждали 17 осіб, серед них - шестеро дітей. Відомо також про жертви, серед них - однорічна дитина.

