Путін підтвердив максималістські цілі в Україні: чого насправді хоче Кремль

Заяви президента РФ свідчать про те, що його не задовольнить мирна угода на основі запропонованого США 28-пунктного плану.

Путін зробив низку заяв на колегії Міноборони РФ 17 грудня / Колаж: Главред, фото: скріншот

Путін досі дотримується тих самих цілей, заради яких розпочав повномасштабне вторгнення у 2022 році

Глава РФ не буде задоволений мирною угодою, заснованою на плані Трампа з 28 пунктів

Надійні гарантії безпеки для України мають вирішальне значення

Глава країни-агресора РФ Володимир Путін публічно і недвозначно заявив про свою незмінну прихильність максималістським військовим цілям в Україні. Аналітики Інституту вивчення війни пояснили, чого насправді хоче Кремль.

У ISW нагадали, що на розширеному засіданні колегії Міністерства оборони Росії російський диктатор заявив, що РФ "безсумнівно" досягне своїх військових цілей, поставлених на початку повномасштабного вторгнення 2022 року.

Член Комітету Державної думи Росії з питань оборони Андрій Колесник також 17 грудня стверджував, що метою Кремля залишається "усунення корінних причин", що означає "демілітаризацію і денацифікацію України", тобто обмеження чисельності ЗСУ і встановлення маріонеткового уряду.

Крім того, Путін не відмовився від своїх зазіхань на українські території і заявив, що РФ "звільнить свої історичні землі" військовими засобами, якщо Україна і західні партнери "відмовляться брати участь у предметних переговорах". Аналітики нагадали, що "історичними російськими територіями" кремлівська пропаганда називає, зокрема, Одесу і вигаданий регіон на півдні та сході "Новоросію", який охоплює п'ять областей.

"Заява Путіна про захоплення "історичних" територій Росії, якщо Україна і Захід відмовляться брати участь у переговорах, імовірно, спрямована на те, щоб покласти відповідальність за продовження зусиль Росії по досягненню первинних військових цілей Путіна щодо України, а не на Росію", - вважають в ISW.

Аналітики додали, що заяви президента РФ свідчать про те, що його не задовольнить мирна угода на основі запропонованого США 28-пунктного плану і він не відмовляється від своїх максималістських цілей. Зокрема диктатор сказав, що ЗС РФ створюють і розширюють в Україні "буферні зони", тому пропозиція заморозити лінію фронту в Херсонській та Запорізькій областях Москву не влаштовує.

Крім того, раніше російський президент доручав своїй армії створити "буферну зону" на півночі Харківської та Сумської областей. Слова Путіна ставлять під сумнів його готовність ухвалити угоду і підкреслюють важливість надійних гарантій безпеки для України.

Останні заяви Путіна про війну в Україні

Як писав Главред, 17 грудня на засіданні колегії Міноборони господар Кремля Володимир Путін заявив, що РФ може наростити темпи наступу в Україні, якщо західні країни та Україна не погодяться на мир. Росія нібито здатна повернути військовим шляхом свої "історичні території".

Путін також назвав нісенітницею заяви про можливий напад РФ на Європу. Європейські політики нібито "вбивають у голови страхи" про неминуче зіткнення з РФ.

Крім того, Путін "накинувся" на лідерів Заходу і звинуватив їх у спробах "розвалити Росію". Під час своєї заяви президент країни-агресора Росії не гребував обзивати лідерів Європи "підсвинками".

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін послав новий сигнал Україні та країнам Заходу про продовження бойових дій у 2026 році.

"Сьогодні ми почули з Москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни. І це сигнали не лише для нас. Важливо, щоб партнери це бачили, і важливо, щоб вони не тільки бачили, а й реагували, зокрема партнери у Сполучених Штатах Америки, які часто кажуть, що Росія начебто хоче закінчити війну", - сказав Зеленський.

Що гальмує мирний план для України: думка експерта

Оглядач Bloomberg Марк Чемпіон заявив, що ухвалення мирної угоди щодо України зупинилося на питаннях територій. При цьому стався прорив у питанні гарантій безпеки.

"Росія вже займає близько 20% території свого сусіда, і додавання Донецької області, що залишилася в руках України, збільшить цю частку приблизно на один процентний пункт. Якщо подивитися на ситуацію загалом, то це здається невеликою ціною за справді незалежну Україну після століть боротьби. Крім того, стверджується, що якщо війна продовжиться, Україна все одно скоро втратить цю територію", - пише Чемпіон.

Він підкреслив, що територіальні питання мають стратегічне і моральне значення.

"Найбільш відома проблема - військова цінність тієї ділянки території, яку хоче взяти Володимир Путін, - так званого поясу міст-фортець, який його війська намагалися, але безуспішно, захопити з 2014 року. Якби Росія отримала цю ділянку, вона опинилася б у значно кращому становищі для відновлення нападу, якби захотіла, оскільки не мала б природної оборони аж до великого промислового міста Дніпра", - зазначає аналітик.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

