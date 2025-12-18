"Зимову тисячу" можна витратити по-новому: уряд розширив список магазинів

Витратити кошти "Зимової підтримки" можна вже у 10 торговельних мережах.

https://glavred.net/ukraine/zimnyuyu-tysyachu-mozhno-potratit-po-novomu-pravitelstvo-rasshirilo-spisok-magazinov-10725194.html Посилання скопійоване

В Україні розширили можливості "Зимової тисячі" та "Нацкешбеку" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Як отримати "зимову тисячу"

У яких магазинах можна витратити кошти "Зимової підтримки"

З 18 грудня кошти "Зимової підтримки" українці можуть витратити у ще 5 торговельних мережах на продукти харчування. Крім того, карткою "Національний кешбек" можна розрахуватися під час онлайн-покупок на одному із маркетплейсів. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

"Перелік торговельних мереж, де можна витратити кошти "Зимової підтримки" на продукти харчування українського виробництва, розширився до 10. Від 18 грудня ще п’ять мереж долучилися до програми — Auchan, SPAR, VARUS, Torba та "Сімі23, Сімі", а кількість магазинів по всій Україні зросла з 1 160 до понад 1 780", - йдеться в повідомленні. відео дня

Ще зʼявиться можливість розраховуватися карткою "Національний кешбек" на маркетплейсі MAUDAU.

Хто може отримати "зимову тисячу"

У Мінсоцполітики нагадують, що допомога в розмірі 1 000 грн доступна всім громадянам України — як дорослим, так і дітям.

Прийом заявок триває до 24 грудня 2025 року, а допомогу вже отримали 14,3 млн українців, а загалом надійшло понад 17 млн заявок.

Як українцям витратити "зимову тисячу"

Витратити "зимову тисячу" можна на:

комунальні та поштові послуги;

товари українського виробництва — ліки, книги, продукти харчування;

благодійність.

Гроші, зараховані на картку "Національний кешбек", необхідно витратити не пізніше 30 червня 2026 року.

Фінансова допомога - новини за темою

Як писав Главред, у грудні в Україні стартувала програма "Зимової підтримки", яка передбачає виплати від 1 000 до 6 500 гривень для громадян на різні потреби.

Пізніше зʼясувалося, що українці, які подали заявку на участь у державній програмі "Зимова підтримка", можуть отримати 1 000 грн і витратити їх, зокрема, на придбання ліків. Подати заявку можна до 24 грудня, а використати кошти - до кінця червня 2026 року.

Від 11 грудня українці отримують нову можливість використовувати кошти державних програм "Зимова підтримка" та "Національний кешбек" — ними можна буде розраховуватися за продовольчі товари українського виробництва, окрім підакцизних.

Читайте також:

Про джерело: Мінсоцполітики Міністерство соціальної політики України - центральний орган виконавчої влади, яке формує та реалізує державну політику у сфері соціального захисту. Діяльність Міністерства спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України., пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред