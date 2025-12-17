Долар різко злетів, а євро відійшов від рекорду: курс валют на 18 грудня

Євро відійшов від історичного максимуму курсу в Україні.

Курс валют на 18 грудня / Колаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

На четвер, 18 грудня, Національний банк України трохи підняв курс долара США та польського злотого. Водночас євро незначно подешевшав. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара США на 18 грудня встановлено на рівні 42,34 грн/долар. Американська валюта подорожчала одразу на 16 копійок.

Євро відійшов від історичного максимуму і подешевшав на чотири копійки. У четвер єдина європейська валюта коштуватиме 49,63 грн/євро.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,40/42,43 грн/дол., а євро - 49,71/49,73 грн/євро.

Курс злотого на 18 грудня

Польський злотий здорожчав на дві копійки. Його курс на четвер, 17 грудня, становить 11,79 грн/злотий.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Чи підніметься євро вище 50 грн - прогноз економіста

З початку грудня курс долара коливається в межах 42,05-42,34 грн і, за прогнозом експертів, стабільність триватиме до кінця року. Доктор економічних наук Олексій Плотніков зазначив, що держава не стримуватиме девальвацію, а в бюджеті на 2026 рік закладено середній курс 45,70 грн/долар.

До 21 грудня на ринку можливі незначні коливання долара, після чого його вартість може зрости до 42,50 грн. Євро, за його словами, під час різдвяно-новорічних свят у ЄС різких змін не зазнає і коливатиметься в межах 49,20-49,70 грн.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, середу, 17 грудня, НБУ знизив курс долара до 42,18 грн/долар, тоді як євро та польський злотий зросли.

Також 17 грудня євро сягнув нової психологічної позначки у 50 гривень, долар піднявся до 42,52 грн. В обмінниках купівля долара коштує 42,01 грн, євро - 49,34 грн.

Крім цього, в Україні очікується підвищений попит на валюту, що може трохи підняти курси. Банкір Тарас Лєсовий прогнозує долар на рівні 42,1-42,6 грн на міжбанку, а євро - 48-49,75 грн.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

