НАТО може почати збивати дрони РФ над Україною: Сікорський зробив важливу заяву

Міністр пояснює, що перехоплення дронів можливе лише спільними рішеннями союзників і не під силу одній країні.

https://glavred.net/war/nato-mozhet-nachat-sbivat-drony-rf-nad-ukrainoy-sikorskiy-sdelal-vazhnoe-zayavlenie-10698017.html Посилання скопійоване

Польща закликає НАТО та ЄС перехоплювати російські дрони та ракети в повітрі України / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН, facebook.com/PvKPivden/photos

Коротко:

Польща запропонувала перехоплювати російські дрони та ракети в Україні

Сікорський закликав НАТО та ЄС координувати дії проти "тіньового флоту"

Загроза екологічної катастрофи у Балтійському морі через старі кораблі РФ

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі закликав Захід розглянути можливість перехоплення таких дронів та ракет уже в повітряному просторі України, повідомляє Tagesschau.

"Варто подумати про перехоплення російських безпілотників та ракет в повітряному просторі України", – зазначив Сікорський. відео дня

Він підкреслив, що технічно це здійсненно для НАТО та ЄС, проте Польща не може ухвалювати таке рішення самостійно: "Технічно ми, як НАТО і ЄС, були б здатні це зробити, але це не рішення, яке Польща може прийняти самостійно, тільки разом зі своїми союзниками".

Координація проти російського "тіньового флоту"

Крім того, Сікорський запропонував скоординовані дії проти російського "тіньового флоту" в Балтійському морі: "Німеччина або НАТО могли б створити зону морського контролю в Північному морі і таким чином контролювати вхід цих старих кораблів у Балтійське море".

Міністр наголосив на ризиках для екології: "Якщо хоча б один з російських кораблів, два з яких вже затонули в Азовському морі, затоне в Балтійському морі, – ЄС зіштовхнеться з екологічною катастрофою безпрецедентного масштабу".

НАТО / ІнфографІка: Главред

Експертна оцінка щодо посилення підтримки України

У зв'язку з останнім інцидентом у Польщі союзники, ймовірно, розглядають можливість посилення військової підтримки України, зазначає експерт Центру Разумкова Олексій Мельник.

За його словами, мова йде не лише про посилення систем ППО, а й про надання далекобійних засобів, здатних вражати місця виробництва, зберігання та запуску російських безпілотників і ракет.

Мельник наголошує на важливості правильної комунікації таких дій: їх можна здійснювати "тихо", без публічних заяв, або подавати як сигнал для Росії, демонструючи, що її дії не залишаться без відповіді. Це часто реалізується через канали розвідки та спецслужб, а не через офіційні публічні заяви, додає експерт.

Наліт дронів РФ на Польщу - новини за темою

Нагадаємо, 10 вересня близько 20 російських безпілотних літальних апаратів перетнули кордон Польщі. На це відреагували союзні війська та польська авіація, які збили дрони РФ. Це стало першим випадком, коли НАТО відкрило вогонь по російських повітряних цілях, що підкреслює серйозність порушення.

Президент США Дональд Трамп допустив, що порушення повітряного простору Польщі могло статися помилково. Водночас він підкреслив, що незадоволений "нічим, що пов’язано з цією ситуацією".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час візиту до Києва спростував твердження Трампа про можливу "помилку" російських дронів. За даними польської сторони, у ніч атаки над Польщею зафіксували 19 дронів, а над Україною - понад 400 безпілотників і кілька десятків ракет.

Читайте також:

Про персону: Радослав Сікорський Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія. 22 грудня 2023 року Сікорський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС. На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів. Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби". "Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред