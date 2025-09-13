Рус
Російський дрон 50 хвилин літав у Румунії - Зеленський заявив про розширення війни

Руслана Заклінська
13 вересня 2025, 21:33
227
Президент розповів, що російський БпЛА заглибився на 10 кілометрів.
Російський дрон 50 хвилин літав у Румунії - Зеленський заявив про розширення війни
Російський дрон залетів у Румунію / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com

Ключові тези Зеленського:

  • Російський БпЛА залетів на 10 км у Румунію і перебував там близько 50 хвилин
  • Румунія піднімала бойову авіацію для реагування
  • Дії Росії – це свідоме розширення війни, а не випадковість

У суботу, 13 вересня, на територію Румунії, яка є членом НАТО, вторгся російський ударний дрон. БпЛА заглибився на відстань близько 10 кілометрів та перебував у румунському небі майже 50 хвилин. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Увечері Румунія зафіксувала порушення свого повітряного простору. Через російський дрон країна була змушена піднімати бойову авіацію. Польща також задіяла військові сили у відповідь на загрозу з боку російських ударних безпілотників.

відео дня

Президент наголосив, що протягом усього дня 13 вересня в різних регіонах України фіксувалася активність російських дронів, зокрема і в північних областях - фактично вздовж кордону з Білоруссю. За попередньою інформацією, частина безпілотників заходила в український повітряний простір із території Білорусі в напрямку Волині.

Зеленський підкреслив, що маршрути російських дронів завжди чітко прораховані. Кремль добре розуміє, куди спрямовує свої БпЛА та скільки часу ті можуть перебувати в повітрі.

"Маршрути завжди прораховані. Це не може бути випадковістю, помилкою чи самодіяльністю якихось командирів нижчого рівня. Це очевидне розширення війни Росією, і саме так вони роблять. Спочатку маленькі кроки, а в підсумку великі втрати", - наголосив президент.

Глава держави наголосив, що діяти потрібно превентивно. Адже, за його словами, від країни-агресора не може бути "малозначимих" загроз.

"Санкції проти Росії потрібні. Тарифи проти російської торгівлі потрібні. Спільний захист потрібен, і Україна запропонувала партнерам створити саме таку систему захисту. Не чекайте десятків "шахедів" і балістику, щоб нарешті ухвалити рішення", - додав Зеленський.

Чи могла атака на Польщу бути випадковою

Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник в інтерв’ю Главреду зазначив, що атака російських дронів на Польщу 10 вересня суттєво відрізняється від попередніх інцидентів і навряд чи була випадковістю. Він пояснив, що один чи два випадки перетину кордону ще можна було б списати на технічні проблеми або вплив систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), проте масована операція виглядає свідомо спланованою.

Мельник підкреслив, що головна мета Кремля – демонструвати, що Росія фактично веде війну з НАТО, а стратегічне завдання полягає у послабленні або руйнуванні Альянсу.

"Адже пряме зіткнення не залишає Росії жодних шансів: воно або завершиться її поразкою, або призведе до ядерної катастрофи. Тому всі подібні дії - лише один із прикладів ширшої тактики. Можна згадати й інші провокації: втручання в GPS, інциденти в британських водах, підводні диверсії тощо. Це все відноситься до так званої війни нижче порогу (below the threshold of war)", - наголосив він.

Наліт російських дронів на Польщу - новини за темою

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня близько двадцяти російських безпілотників перетнули кордон Польщі. У відповідь союзні війська та польська авіація відкрили вогонь і збили ворожі апарати. Це стало першим випадком, коли НАТО безпосередньо знищило російські повітряні цілі.

Як повідомляв Главред, Кремль традиційно відмовився брати на себе відповідальність. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремля "немає нових коментарів", а оцінки Варшави щодо інциденту назвав "типовою риторикою" європейських столиць.

Президент США Дональд Трамп висловив припущення, що проліт дронів над територією Польщі міг бути "помилкою". Водночас він підкреслив, що невдоволений ситуацією і вважає її серйозною.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, перебуваючи у Києві, заперечив заяви Трампа. Він наголосив, що польські військові зафіксували 19 дронів у своєму небі, тоді як над Україною тієї ж ночі Росія запустила понад 400 безпілотників і кілька десятків ракет.

Вас також може зацікавити:

Про джерело: Офіс Президента України

Офіс президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

