Гучні погрози Путіна: чи здатна Росія посилити наступ в Україні

Маріна Фурман
18 грудня 2025, 12:14
Аналітики розклали погрози Путіна по полицях.
Чи може РФ посилити наступ - аналіз ISW

Основне:

  • Путін пригрозив посилити наступ на фронті в Україні
  • Наразі ворог лише готується до повільного, виснажливого наступу

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що російські окупаційні війська можуть посилити темпи наступу в Україні. Однак, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) наголошують, дії ворога на полі бою свідчать про протилежне.

Зокрема, міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов вирішив пригадати окупацією Росією невеликих і середніх населених пунктів, щоб підживити маніпулятивні заяви про те, що російська армія нібито здатна швидко брати великі міста.

Водночас, зазначають в ISW, російські війська часто витрачали місяці на спроби захоплення цих невеликих населених пунктів. При цьому міста у поясі фортець України значно більші за ті населені пункти, на які посилався Білоусов.

Крім того, Бєлоусов розповідав про низку технологічних і тактичних адаптацій, які російські війська внесли на поле бою за останній рік. Серед яких: використання дронів, систем РЕБ та застосування квадроциклів, мотоцикців.

Водночас аналітики зазначають, що багато з цих адаптацій армії РФ фактично демонструють, як загарбники оптимізували себе для позиційної війни в Україні, а не готуються до відновлення швидкої механізованої боротьби в Україні.

"Заяви Бєлоусова також показують, що Міністерство оборони Росії не очікує швидкої зміни характеру війни, а скоріше готується до продовження позиційної війни і повільного, виснажливого наступу. Російські війська розробили мінімально достатню оперативну техніку, яка дає змогу домагатися дуже повільних оперативних успіхів, але цей підхід неефективний для маневреної війни в широкому масштабі та не дасть змоги російським військам швидко зруйнувати українську оборону в короткостроковій і середньостроковій перспективі", - йдеться в повідомленні.

Зеленський назвав умову, за якої Путін не зможе продовжувати війну

Російський диктатор Володимир Путін не хоче завершувати війну. Питання, чи може він її продовжувати, залежить від наших партнерів, зокрема — від санкційного та дипломатичного тиску. Про це розповів президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів.

"Сигнали, які дає Путін, вони абсолютно не нові для нас. Я завжди казав, що він (Путін, - ред.) не хоче закінчувати війну. Питання, чи може він її продовжувати. Це питання вже залежить від наших партнерів, від їхнього тиску, санкційного і дипломатичного", - сказав Зеленський.

Ситуація на фронті - новини за темою

Нещодавно головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Росія наростила угруповання військ у кількості близько 710 тисяч осіб для ведення стратегічної наступальної операції проти України.

Тим часом у партизанському руху Атеш повідомляють, що окупанти віддають гроші за те, щоб не воювати. За щомісячну оплату, у розмірі 50 тисяч рублів готівкою, загарбники залишаються при штабі, або ж їх оформлюють на фіктивні внутрішні завдання, при цьому в документах залишається позначка "на бойових".

Крім цього, як писав Главред, Третій корпус спільно з ГУР МО України проводить штурмові дії на Лиманському напрямку. У результаті злагодженої взаємодії вже вдалося вирівняти лінію фронту та покращити тактичне положення українських сил у районі. Українським бійцям вдалося ліквідувати полк армії країни-агресора Росії, а також взяти значну кількість окупантів у полон.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

війна в Україні Володимир Зеленський Володимир Путін Інститут вивчення війни російський наступ
