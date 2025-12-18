Чи буде масований ракетний удар на Новий рік: експерт спрогнозував нові обстріли

Військовий експерт попереджає, що у Росії є можливості та ресурси для нанесення ударів по Україні.

https://glavred.net/ukraine/budet-li-raketnyy-udar-na-novyy-god-ekspert-sprognoziroval-novye-obstrely-10725152.html Посилання скопійоване

Чи готує РФ обстріл на Новий рік - прогноз експерта / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Ключові тези експерта:

Путін часто намагається приурочити якісь свої дії до символічних дат

Наразі в Україні жоден із днів не може бути спокійним

Українцям краще не втрачати пильність до тривог на новорічні свята

Російський диктатор Володимир Путін полюбляє прив’язувати свої дії та дії окупаційної армії до різних символічних дат. Відтак, постає запитання: до яких дат РФ може приурочити нові масові обстріли з великою кількістю жертв і чи минуть новорічні свята в Україні спокійно. Військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко у коментарі Глареду розповів, що поки не закінчилася війна, в Україні жоден із днів не може бути спокійним.

"Стан справ на фронті це підтверджує", - наголошує Романенко. відео дня

Він нагадує, що Путін, як старий КДБіст, вихований на радянських підходах, часто намагається приурочити якісь свої дії до символічних дат.

"Так, наприклад, Путін використовував як привід для обстрілу День Збройних сил України. Тож для обстрілу Росія може використовувати будь-яку дату, її ніщо в цьому не зупинить", - сказав військовий експерт.

При цьому він наголосив, що у Росії є можливості та ресурси для нанесення ударів по Україні. Тому краще не втрачати пильність навіть на новорічні свята та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Якими ракетами РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

РФ змінила тактику масованих обстрілів - експерт

Російська армія змінила підхід до нанесення ударів по Україні, вважає військовий аналітик Олег Жданов.

"Росія змінила тактику - тепер вони беруть окремий район і завдають туди масового удару. Коли вони руйнують сили по всій території України, у нас є можливість більш ефективно відбиватися. А коли йде зосередження на окремі райони, їм вдається перевантажувати нашу ППО, яка не настільки розвинена, як нам хотілося б і як необхідно для забезпечення належного рівня безпеки", - зазначив Жданов.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Нагадаємо, ввечері 17 грудня ворожі війська застосували ударні безпілотники-камікадзе типу "Шахед" по території України. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.

Пізніше Главред написав, з вечора 17 грудня до ранку 18 грудня країна-агресор Росія атакувала Україну ударними дронами. Наразі у декількох обласних центрах відомо про руйнування і постраждалих. Внаслідок атаки РФ зафіксовано також знеструмлення.

Тим часом моніторингові канали повідомляли, що стратегічна авіація РФ продовжує підготовчі дії до нового обстрілу. Протягом минулої доби було виконано ще чотири передислокації Ту-95мс і Ту-22м3 в межах західних і центральних регіонів РФ.

Читайте також:

Про персону: Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред