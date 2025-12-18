"Спірне питання": Коваленко сказав, чому не буде перемир'я в Україні на Різдво

Росія неодноразово влаштовувала різні перемир'я, але жодного разу їх не дотримувалася.

Чи буде перемирʼя на Різдво - прогноз / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБР ім. князя Володимира Мономаха

Ключові тези:

Перемирʼя на Різдво не буде

Росіяни будуть продовжувати проводити наступальні дії

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко спрогнозував, чи можливе встановлення перемир’я в Україні на Різдво. Про це він сказав в інтервʼю Главреду.

Коваленко переконаний, що перемирʼя між Україною та країною-агресором Росією точно не буде.

Він нагадав, що РФ неодноразово влаштовувала різні перемир'я, але жодного разу їх не дотримувалася. До того ж, перемир'я було виключно на тих територіях, звідки російські окупанти намагалися вивезти тіла своїх загиблих і одночасно провести розвідку. Тим часом на інших ділянках фронту ворожа активність тільки зростала.

"Так само і на Різдво Росія не зупиниться, вона не може зупинитися. Вона зараз намагається продемонструвати, що в нинішньому темпі вона здатна воювати ще довгий час. Але це спірне питання", - розповів військовий оглядач.

Коваленко додав, що росіянам важливо продовжувати наступальні дії в зимовий період, зокрема, це вони й робитимуть.

Чому різдвяне перемир'я на фронті не має сенсу - думка командира Третього армійського корпусу

Підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін вважає, що навіть у разі згоди Росії на так зване різдвяне перемир’я воно не мало б практичного значення на фронті, адже окупаційні війська ніколи не дотримуються взятих на себе зобов’язань.

"В реальності немає ніякого сенсу в "різдвяних" чи інших короткострокових перемирʼях. Погодитись для нас — це суто політичний крок", — пояснює військовий.

Різдвяне перемирʼя на фронті - що відомо

Як писав Главред, Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував ідею можливого різдвяного перемир’я з Росією, припустивши, що припинення обстрілів на кілька днів могло б стати початком руху до миру.

Пізніше у Кремлі цю ініціативу відхилили, заявивши про небажання йти на тимчасові паузи в бойових діях.

Тим часом колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес вважає, що російський лідер Володимир Путін не розглядатиме перемир’я, поки вважає, що Захід може здатися або не підтримує Україну рішуче.

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

