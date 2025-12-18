На Дмитра Нагієва донесли за слова про війну: що йому загрожує

Російському комедійному акторові загрожує принизливий статус і позбавлення грошей.

Дмитро Нагієв може отримати звання іноагента / Колаж Главред, фото Газета.ру

На популярного російського актора Дмитра Нагієва донесли і тепер намагаються домогтися покарання в терористичній Росії.

Як пишуть російські пропагандисти, депутат Курської облдуми Дмитро Гулієв заявив, що його обурили слова актора про те, що він втомився дивитися на "сірість і бруд" у фільмах про війну.

"Мені здається нечесним, коли відомий актор, який зробив славу і величезні гроші на народній популярності, на роботі в Росії, зараз, коли складний час у нашій країні, ось у такий спосіб висловлюється - зневажливо, з усмішкою", - пояснив Гулієв.

Дмитро Нагієв проговорився / Фото Instagram/nagiev.universal

На думку депутата-путініста, терористичній російській владі слід перестати платити артисту.

Нагадаємо, на прем'єрі фільму "Ялинки 12" Нагієв заявив, що популярність франшизи зростатиме через втому глядача від військового кіно, якого останнім часом дуже багато з'явилося. Актор упевнений, що у росіян уже "немає сил" дивитися на "сірість і бруд" у картинах про війну. Він вважає, що фільми, подібні до "Ялинок", дають "ілюзію мирного щасливого життя".

Дмитро Нагієв у зоні ризику / Фото Instagram/nagiev.universal

Гулієв, який звернувся після цих слів до Мінкульту, заявив, що отримує безліч повідомлень від нібито стурбованих громадян, зокрема й учасників нападу на Україну, через дії Нагієва. Він попросив обмежити участь актора у фільмах, що фінансуються з бюджету, і визнати його іноагентом.

Про персону: Дмитро Нагієв Дмитро Нагієв - російський шоумен, актор театру і кіно, теле- і радіоведучий розважальних програм. Має статус секс-символу серед російських чоловіків-знаменитостей.

Нагієв засуджує сучасників, які використовують у своїй промові гасла "На Берлін" і "Можемо повторити".

