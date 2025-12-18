Рус
Чому 19 грудня не можна займатися домашнім прибиранням: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
18 грудня 2025, 13:55
19 грудня за народними віруваннями не радять братися за будь-яку працю: прибирання, рукоділля або важкі фізичні справи можуть відлякати удачу від дому.
Яке 19 грудня свято
Яке 19 грудня свято / Колаж: Главред, фото: Freepik

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 19 грудня
  • Прикмети 19 грудня
  • Що можна і не можна робити 19 грудня

У п'ятницю, 19 грудня, у православному календарі день пам'яті святого мученика Боніфатія. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Боніфатій народився в Західній Європі, ймовірно у VIII столітті. Він рано відчув покликання до християнського служіння і присвятив себе монастирському життю, спершу вивчаючи Святе Письмо і церковні науки, а потім беручи участь у проповіді євангелія. Його діяльність була особливо спрямована на поглиблення віри серед язичницьких племен, що жили на території сучасної Німеччини та Франції.

Боніфатій відомий як сміливий місіонер і реформатор. Він не тільки проповідував християнство, а й активно організовував церковну структуру, засновував монастирі та храми, створював школи для духовенства та вірян. Його часто описують як людину глибокої молитви, моральної стійкості та любові до ближніх, що робило його авторитетом серед вірних і церковних ієрархів.

Як мученик Боніфатій зазнав насильницької смерті за свою віру і проповідницьку діяльність. Згідно з церковними переказами, він був убитий язичниками під час місіонерської подорожі у віддалених регіонах, де його проповіді зустріли опір. Його смерть стала символом жертовності та відданості Христу, а пам'ять про нього поширювалася через розповіді про чудеса, що сталися завдяки його молитвам як за життя, так і після смерті.

Прикмети 19 грудня

  • Ясне сонце - до морозної зими.
  • Сильні морози - до м'якої весни.
  • Сильний вітер - до холодів.

Що не можна робити 19 грудня

Цього дня за народними віруваннями не радять братися за будь-яку працю: прибирання, рукоділля або важкі фізичні справи можуть відлякати удачу від дому на тривалий час. Також суворо забороняється давати або позичати гроші - інакше можна накликати фінансові труднощі на весь наступний рік.

Що можна робити 19 грудня

До святого звертаються з молитвою про охорону і підтримку військових, а також про зцілення слабких і хворих дітей: про допомогу в разі дитячого церебрального паралічу, відновлення після травм хребта або паралічу, щоб повернути силу і здоров'я.

Також варто прочитати:

свято прикмети календар свят церковне свято
