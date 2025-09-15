В України вже є дрони-перехоплювачі для збиття 'Шахедів' - Паліса

За словами Паліси, різні моделі перехоплювачів мають різну ефективність.

https://glavred.net/ukraine/u-ukrainy-uzhe-est-drony-perehvatchiki-dlya-sbitiya-shahedov-palisa-10698305.html Посилання скопійоване

В України вже є дрони-перехоплювачі для збиття "Шахедів" / колаж: Главред, фото: president.gov.ua, Defence24.pl

Що сказав Павло Паліса:

Україна намагається ефективно справлятися з усіма загрозами з повітря

Ворог розвивається, і ми на місці не стоїмо

В України вже є дрони-перехоплювачі, які здатні збивати реактивні "Шагеди". Таку заяву зробив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Про це повідомляють "Новини.LIVE".

Він зазначив, що різні моделі перехоплювачів мають різну ефективність. За його словами, на це впливає дуже багато чинників - від моделі дрона до навченості екіпажів і погодних умов.

відео дня

"Ми намагаємося вибудувати оптимальну систему на різних рубежах, на різних висотах для того, щоб зрештою ефективно справлятися з усіма масованими загрозами з повітря з боку Російської Федерації", - акцентував Паліса.

На запитання про протидію реактивним "Шахедам" ворога, заступник керівника ОП відповів так: "У нас є дрони-перехоплювачі, які здатні боротися з "Шахедами" на реактивних двигунах. Ворог розвивається, і ми на місці не стоїмо. У нас іншого варіанту немає".

Дивіться відео заяви Паліси:

Виробництво і застосування дронів росіянами - останні новини

Раніше військовий експерт Владислав Селезньов повідомляв, що Росія здатна за добу виготовляти не більше ніж 180 дронів, серед яких і ударні дрони "Шахед" та безпілотники-обманки.

Напередодні ЗМІ писали, що Росія стала першою у найважливішій модернізації FPV-дронів - додаванні кабелю з оптоволокна, який з'єднує безпілотник з пілотом.

Нагадаємо, Главред писав, що за словами військових, противник почав активно використовувати FPV-дрони на оптоволокні для ураження логістики Сил оборони України, а також мінування логістичних шляхів ЗСУ.

Більше новин:

Про персону: Павло Паліса Закінчив Львівський інститут сухопутних військ і командно-штабний інститут Національного університету оборони України. У 2023 році - командир 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Учасник боїв за Бахмут. У листопаді 2024 року був призначений Володимиром Зеленським заступником керівника Офісу президента України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред