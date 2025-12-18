"Чорна заздрість закрила очі": народний артист розніс зірок після смерті Степана Гіги

Ви дізнаєтеся:
- Ярослав Борута висловився про реакцію зірок на смерть Степана Гіги
- Що його обурило
Народний артист України Ярослав Борута перервав мовчання після смерті свого зіркового колеги Степана Гіги. У Facebook він різко висловився про українських виконавців, які вирішили піаритися на горі.
Співак обурився тим, що багато зірок, які за життя ігнорували Степана і навіть не приїхали на його похорон, почали масово викладати фотографії з покійним артистом і висловлювати йому повагу.
"Хтось зміг із творчих побратимів приїхати попрощатися, а хтось ні, бо були на те певні причини. Усе пройшло б непомітно, якби якраз ті, хто не приїхав до Львова, не почали зі Степаном викладати давні фото і під ними виписувати всіляку нісенітницю та робити собі піар на горі його родини. Особливо це стосується столичних "зірок", хоча серед них я не пригадаю жодного, хто б був корінним киянином", - різко заявив Ярослав.
Також артист зауважив, що за життя багато хто з тих, хто зараз "сумує", заздрили популярності Гіги. Незважаючи на те що він не був частиною столичних тусовок шоу-бізнесу, артист користувався величезною народною любов'ю. Співак наголосив, що справжні друзі не писали гучних промов у соцмережах, а приїхали до Львова і підтримали родину маестро.
"Але він, не проживаючи в Києві, всіх вас разом узятих своєю мегапопулярністю поклав на лопатки, і ви ніяк не змогли з цим змиритися. Ця чорна заздрість застелила всім вам очі", - написав Борута.
Про персону: Степан Гіга
Степан Гіга - український співак (ліричний тенор), композитор. З 2002 року - Народний артист України. За даними Вікпедії, за заслуги перед українським народом і за розвиток української культури Степан Гіга 2002 року був нагороджений золотим орденом князя Костянтина Острозького I ступеня, у листопаді 2005 року - отримав срібний орден Андрія Первозванного II ступеня, а через кілька місяців, у січні 2006 року, йому вручили золотий орден Андрія Первозванного I ступеня.
