Чи є сенс у відключенні мобільного зв'язку під час дронових атак: відповідь військового

Проблема з дронами вирішується блокуванням сім-карт ворога. Але потрібно бути готовими до будь-яких сценаріїв.

Вимкнення зв'язку не допоможе проти дронів РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія, pixabay.com

Коротко:

"Шахеди" не управляються через мобільний зв'язок

Координати, які росіяни намагаються передавати, блокуються військовими

Масових відключень зв'язку в країні не потрібно

Відключати мобільний зв'язок або послуги передачі даних з метою боротьби з російськими дронами немає необхідності. Про це заявив український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов.

"Щомісяця порушується тема навколо вимкнення мобільного зв'язку або послуги передачі даних як засіб боротьби з ворога БПЛА", - написав він у Telegram.

За словами військового, наразі "Шахеди" не управляються за допомогою мобільного зв'язку. До того ж, спроби передавати координати польоту військові припиняють, блокуючи сім-карти ворога.

"Тобто зараз немає потреби робити що-небудь із мобільним зв'язком у масштабах країни. Ще раз - зараз немає реальної необхідності що-небудь відключати", - зазначив він.

Водночас, на думку Бескрестнова, ми маємо бути готові до будь-яких сценаріїв.

"Наш противник технічно грамотний та підступний. Буде проблема - будемо діяти", - додав він.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Під час тривог можуть вимикати мобільну мережу - що відомо

ЗМІ писали з посиланням на джерело в Генштабі ЗСУ, що в Україні можуть вимикати мобільну мережу або значно уповільнювати мобільний інтернет під час повітряної тривоги.

"Сенс у таких заходах (відключення мобільної мережі - ред.) є. Наскільки це потрібно, залежить від конкретної ситуації та умов. Тому, можливо, доцільно в деяких випадках застосовувати зменшення швидкості мобільного інтернету для обмеження роботи саме БпЛА в режимі FPV", - зазначило джерело.

РФ будує "імперію дронів": думка аналітиків

Як пише американська газета The New York Times, удари ЗС РФ по Україні стають потужнішими і складнішими. Зараз країна-агресор РФ виробляє близько 30 тисяч Шахедів на рік, а до 2026 року показник може подвоїтися.

Москва буквально мобілізувала державні та приватні ресурси для створення "імперії з виробництва безпілотників". Якісне збільшення виробництва тактичних безпілотників для передової відбувається завдяки залученню регіональних урядів, заводів і навіть школярів. Росії також допомогли союзницькі відносини з Іраном і Китаєм - країни постійно обмінюються технологіями та комплектуючими.

"Передусім, безпілотники сіють жах, переносячи війну в далекі від лінії фронту міста вночі. Це практично позбавляє українців можливості спати під час масштабних атак. Мета - деморалізувати людей та підірвати їхню волю до боротьби", - пояснив старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман.

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 17 вересня російська окупаційна армія атакувала об'єкти інфраструктури на Кіровоградщині. Від електропостачання частково відключено обласний центр і 44 населені пункти області на території Олександрівської СТГ.

Також армія РФ атакувала залізницю. Низка поїздів на Дніпровському напрямку затримується через ворожу атаку.

16 вересня внаслідок російських ударів по Харківській області постраждали двоє чоловіків, також зруйновано будинок, є й інші пошкодження.

Крім того, 16 вересня російська окупаційна армія завдала удару по логістичному центру компанії Епіцентр у Київській області. Унаслідок атаки сталася масштабна пожежа,

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

