Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Армія РФ атакувала залізницю в Україні: затримуються поїзди

Анна Ярославська
17 вересня 2025, 06:49
457
Через знеструмлення є затримки з поїздами на Дніпровському напрямку.
Потяг, Укрзалізниця
Потяги УЗ затримуються через атаку РФ / Колаж: Главред, фото: УЗ

Коротко:

  • РФ атакувала залізницю
  • Через знеструмлення затримуються потяги

У ніч на 17 вересня російські окупанти атакували залізницю. Низка поїздів на Дніпровському напрямку затримується через ворожу атаку. Про це повідомив голова правління АТ Укрзалізниця Олександр Перцовський.

За його словами, через знеструмлення затримуються такі поїзди:

відео дня
  • 86/72 Львів - Запоріжжя - Павлоград;
  • 85/71 Запоріжжя / Павлоград - Львів;
  • 75 Київ - Кривий Ріг;
  • 80 Львів - Дніпро.

Також можливі затримки і на інших маршрутах.

"Резервні тепловози напоготові, локомотивні бригади виїжджають, допоможуть мінімізувати затримки і традиційно - довезти кожного", - зазначив Перцовський.

Атаки РФ по залізниці в Україні

Як писав Главред, у Київській області в ніч на 14 вересня вибухнули вагони, внаслідок чого було пошкоджено залізницю на перегоні Боярка - Васильків. Постраждалих немає, але довелося змінювати маршрути поїздів. Співробітники ДСНС і Укрзалізниці почали роботу з ліквідації наслідків і відновлення руху транспорту.

7 вересня Укрзалізниця підтвердила пошкодження залізничної інфраструктури в Полтавській області через масований російський удар і попередила про зміну маршруту низки поїздів.

6 вересня окупанти вдарили по залізниці на Донеччині, внаслідок чого низка поїздів рухається із затримкою.

Інші новини:

Про джерело: "Укрзалізниця"

Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія.

Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.

Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

"Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Укрзалізниця новини України війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Армія РФ атакувала залізницю в Україні: затримуються поїзди

Армія РФ атакувала залізницю в Україні: затримуються поїзди

06:49Україна
"Варіантів багато": проти яких ще держав Росія може розпочати війну

"Варіантів багато": проти яких ще держав Росія може розпочати війну

03:05Світ
"Лазівки" для РФ зачиняться: Фон дер Ляєн розкрила, кого "накриє" 19-й пакет санкцій

"Лазівки" для РФ зачиняться: Фон дер Ляєн розкрила, кого "накриє" 19-й пакет санкцій

01:54Політика
Реклама

Популярне

Більше
Не доля: чотири знаки зодіаку, яким загрожує безліч розставань

Не доля: чотири знаки зодіаку, яким загрожує безліч розставань

Два підлітки знайшли найбільший скарб в історії України - що там було

Два підлітки знайшли найбільший скарб в історії України - що там було

Карта Deep State онлайн за 16 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 16 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 17 вересня: Тиграм - успіх, Кроликам - фатальна зустріч

Китайський гороскоп на завтра 17 вересня: Тиграм - успіх, Кроликам - фатальна зустріч

"Мені краще піти": Пугачова зробила різку заяву після інтерв'ю

"Мені краще піти": Пугачова зробила різку заяву після інтерв'ю

Останні новини

07:24

Російські дрони атакували Харківщину: поранено двох людей, є руйнування

07:10

Тільки найуважніші знайдуть кота за 9 секунд: найкраща вправа для перевірки уважності

06:49

Армія РФ атакувала залізницю в Україні: затримуються поїзди

06:10

Битва за Європу та бюджет УкраїниПогляд

05:50

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці з бігуном за 63 секунди

Росія може розв'язати війну в Європі, все залежатиме від двох сценаріїв – ЖироховРосія може розв'язати війну в Європі, все залежатиме від двох сценаріїв – Жирохов
05:23

Як зварити горох за 10 хвилин: секрет швидкого приготування

04:56

Гороскоп на завтра 18 вересня: Дівам - несподівана поїздка, Рибам - труднощі

04:35

Життя трьох знаків зодіаку перевернеться з ніг на голову вже ось-ось: хто у списку

04:09

Як змінилась Україна після понад трьох років полону - журналіст розкрив правду

Реклама
03:29

Без цвілі та зайвих витрат: як швидко висушити білизну восени

03:05

"Варіантів багато": проти яких ще держав Росія може розпочати війну

01:54

"Лазівки" для РФ зачиняться: Фон дер Ляєн розкрила, кого "накриє" 19-й пакет санкцій

01:30

Колишня дружина Юрія Нікітіна заговорила про нові стосунки: "Є шанс потрапити"

01:00

Таємниці радянської моди: як жінки створювали унікальні образи всупереч дефіциту

16 вересня, вівторок
23:57

"Фламінго" може стати новим "Томагавком" – експерт зробив інтригуючий прогноз

23:34

Зовсім інша людина: у Мережі з'явилися нові фото Дмитра Комарова

23:03

"Ситуація дуже важка": офіцер розкрив головну ціль ворога на ключовому напрямку

22:50

Нова муза Пономарьова: кохана співака засвітилася на концерті

22:40

Путін надіслав сигнал Україні щодо війни - що задумали в Кремлі та до чого тут Трамп

22:06

Ексголкіпера "Динамо" і "Шахтаря" затримали при спробі перетнути кордон - ЗМІ

Реклама
21:49

"Мені краще піти": Пугачова зробила різку заяву після інтерв'ю

21:47

Його "червоні прапори" у стосунках за знаком зодіаку: попередження від астрологів

20:53

Де найбільше грибів в Україні: несподівана відповідь вразить просто наповалВідео

20:51

Восени розсипати по ґрунту: як одне добриво зробить землю родючою без зусильВідео

20:40

Броня нашого Сходу: у ЗСУ показали, як війська формують цитадель для захисту від РФ

20:21

Зливи накриють майже всю країну: українці отримали важливе попередження

20:12

Трамп вперше надіслав військову допомогу Україні по новій схемі - деталі від Reuters

20:07

Для українців в Європі можуть ввести нові правила та забрати захист - що відомо

20:01

Місяць віддаляється від Землі: вчені пояснили, як тепер зміниться тривалість дня

20:01

Молитва, що творить чудеса: як звернутися до Бога за зціленням і захистом здоров'яВідео

19:51

Хитрий трюк: експерт пояснив, як уникнути води в паливному баку

19:41

Павуки не з’являться в оселі, якщо зробити одну просту дію: експерти видали секрет

19:26

"Ви дуже шкодите": Трамп почав погрожувати журналісту після незручного питанняВідео

19:11

Росія готує нову стратегію: скільки "Шахедів" ворог планує випускати щомісяця

19:10

Як Польща готується до нових атак РФ?Погляд

18:52

Сухий посол сала: секретна добавка і делікатес стає "чарівним"Відео

18:45

"Є певні дані і реальні шанси": в Раді назвали точні терміни закінчення війни

18:28

Жовтий знак із чотирма лініями збив з пантелику водіїв - що він означає

17:51

Вдарить літня спека до майже +30: коли в Україну повернеться тепло – відома дата

17:48

Трамп заявив про угоду між Україною та Росією та виставив ультиматум ЄвропіВідео

Реклама
17:44

В Україні змінився курс долара та євро: скільки тепер коштує валюта

17:40

"Питали, чого не на фронті": Ігор Ласточкін передав рідкісне вітання з передової

17:09

Два підлітки знайшли найбільший скарб в історії України - що там булоВідео

17:08

"Їй не боляче": Зеленський емоційно відреагував на безперервні атаки РФФотоВідео

16:56

Домашній убивця цвілі: лише два компоненти, і ніякої вогкостіВідео

16:55

Тренер "Ліги Сміху" Іван Люленов прокоментував розставання зі своєю дівчиною

16:42

Росіяни з п'яти бригад на межі оточення: ЗСУ зривають масштабну операцію РФ

16:41

Путіну потрібна нова війна, він уже має план: що задумав глава Кремля

16:37

Не Олівʼє і не Цезар: салат з трьох інгредієнтів, який зʼїдять за 5 хвилин

16:36

У МАГАТЕ від імені України працюють люди державного зрадника Деркача - ЗМІ

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти