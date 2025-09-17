Армія РФ атакувала залізницю в Україні: затримуються поїзди

Через знеструмлення є затримки з поїздами на Дніпровському напрямку.

У ніч на 17 вересня російські окупанти атакували залізницю. Низка поїздів на Дніпровському напрямку затримується через ворожу атаку. Про це повідомив голова правління АТ Укрзалізниця Олександр Перцовський.

За його словами, через знеструмлення затримуються такі поїзди:

86/72 Львів - Запоріжжя - Павлоград;

85/71 Запоріжжя / Павлоград - Львів;

75 Київ - Кривий Ріг;

80 Львів - Дніпро.

Також можливі затримки і на інших маршрутах.

"Резервні тепловози напоготові, локомотивні бригади виїжджають, допоможуть мінімізувати затримки і традиційно - довезти кожного", - зазначив Перцовський.

Атаки РФ по залізниці в Україні

Як писав Главред, у Київській області в ніч на 14 вересня вибухнули вагони, внаслідок чого було пошкоджено залізницю на перегоні Боярка - Васильків. Постраждалих немає, але довелося змінювати маршрути поїздів. Співробітники ДСНС і Укрзалізниці почали роботу з ліквідації наслідків і відновлення руху транспорту.

7 вересня Укрзалізниця підтвердила пошкодження залізничної інфраструктури в Полтавській області через масований російський удар і попередила про зміну маршруту низки поїздів.

6 вересня окупанти вдарили по залізниці на Донеччині, внаслідок чого низка поїздів рухається із затримкою.

