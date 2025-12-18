Поки суд почав розлучення: Тарас Тополя раптово вийшов у люди із синами

Суд відкрив провадження щодо розлучення Тараса та Олени Тополь.

Тарас Тополя розлучення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Тополя

Суд почав розглядати розлучення Тараса та Олени Тополь

Тарас Тополя з'явився із синами

Відомий український співак Тарас То поля подав заяву на розлучення зі своєю дружиною, артисткою Оленою Тополею. Як стало відомо з сайту "Судова влада України", шлюборозлучний процес було запущено.

Фронтмен гурту "Антитіла" подав заяву до Подільського районного суду Києва ще 3 грудня, за кілька днів після офіційного оголошення про розставання пари. За інформацією на сайті, інтереси Тополі в суді представлятиме адвокат Олена Лук'янець. Незабаром має відбутися перше судове засідання - точна дата, проте, поки не відома.

Тарас Тополя з дружиною Оленою Тополею / фото: instagram.com, Тарас Тополя

Поки суд готується до розлучення зіркової пари, Тарас провів час зі своїми синами. Разом із Романом і Марком він відвідав прем'єру третьої частини фентезійного фільму "Аватар: Полум'я і попіл".

Співак позував з дітьми на червоній доріжці, а також фотографувався з шанувальниками, які його впізнавали. Марк і Роман помітно підросли і були в гарному настрої.

Тарас Тополя із синами / фото: instagram.com, Тарас Тополя

Тарас Тополя не втомлюється демонструвати, що розлучення з Оленою Тополею не вплинуло на його близькі стосунки з дітьми. Зовсім нещодавно він провів час з молодшим сином на прогулянці в парку і зліпив з ним сніговика, поділившись милим фото в соцмережах.

Тарас Тополя / інфографіка: Главред

Про персону: Тарас Тополя Тарас Тополя - український співак, соліст і лідер поп-рок-гурту Антитіла, з яким випустив 7 альбомів, повідомляє Вікіпедія. У лютому 2022 року записався в ТРО, служив у ЗСУ як парамедик протягом 7 місяців.

