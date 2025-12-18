Рус
Поки суд почав розлучення: Тарас Тополя раптово вийшов у люди із синами

Христина Трохимчук
18 грудня 2025, 12:28
Суд відкрив провадження щодо розлучення Тараса та Олени Тополь.
Тарас Тополя розлучення
Тарас Тополя розлучення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Тополя

Відомий український співак Тарас То поля подав заяву на розлучення зі своєю дружиною, артисткою Оленою Тополею. Як стало відомо з сайту "Судова влада України", шлюборозлучний процес було запущено.

Фронтмен гурту "Антитіла" подав заяву до Подільського районного суду Києва ще 3 грудня, за кілька днів після офіційного оголошення про розставання пари. За інформацією на сайті, інтереси Тополі в суді представлятиме адвокат Олена Лук'янець. Незабаром має відбутися перше судове засідання - точна дата, проте, поки не відома.

Тарас Тополя з дружиною
Тарас Тополя з дружиною Оленою Тополею / фото: instagram.com, Тарас Тополя

Поки суд готується до розлучення зіркової пари, Тарас провів час зі своїми синами. Разом із Романом і Марком він відвідав прем'єру третьої частини фентезійного фільму "Аватар: Полум'я і попіл".

Співак позував з дітьми на червоній доріжці, а також фотографувався з шанувальниками, які його впізнавали. Марк і Роман помітно підросли і були в гарному настрої.

Тарас Тополя
Тарас Тополя із синами / фото: instagram.com, Тарас Тополя

Тарас Тополя не втомлюється демонструвати, що розлучення з Оленою Тополею не вплинуло на його близькі стосунки з дітьми. Зовсім нещодавно він провів час з молодшим сином на прогулянці в парку і зліпив з ним сніговика, поділившись милим фото в соцмережах.

Тарас Тополя
Тарас Тополя / інфографіка: Главред

Тарас Тополя

Тарас Тополя - український співак, соліст і лідер поп-рок-гурту Антитіла, з яким випустив 7 альбомів, повідомляє Вікіпедія. У лютому 2022 року записався в ТРО, служив у ЗСУ як парамедик протягом 7 місяців.

23:52

Україну атакували "Шахеди": у великих містах пролунали вибухи, що відомо

22:55

"Пробили дно": військовому з ампутаціями рук і ніг відмовили у видачі картки у банку

21:53

Про таке попереджала Біблія: вода в Перській затоці стала криваво-червоноюВідео

