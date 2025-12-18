Поки суд почав розлучення: Тарас Тополя раптово вийшов у люди із синами

Ви дізнаєтеся:
- Суд почав розглядати розлучення Тараса та Олени Тополь
- Тарас Тополя з'явився із синами
Відомий український співак Тарас То поля подав заяву на розлучення зі своєю дружиною, артисткою Оленою Тополею. Як стало відомо з сайту "Судова влада України", шлюборозлучний процес було запущено.
Фронтмен гурту "Антитіла" подав заяву до Подільського районного суду Києва ще 3 грудня, за кілька днів після офіційного оголошення про розставання пари. За інформацією на сайті, інтереси Тополі в суді представлятиме адвокат Олена Лук'янець. Незабаром має відбутися перше судове засідання - точна дата, проте, поки не відома.
Поки суд готується до розлучення зіркової пари, Тарас провів час зі своїми синами. Разом із Романом і Марком він відвідав прем'єру третьої частини фентезійного фільму "Аватар: Полум'я і попіл".
Співак позував з дітьми на червоній доріжці, а також фотографувався з шанувальниками, які його впізнавали. Марк і Роман помітно підросли і були в гарному настрої.
Тарас Тополя не втомлюється демонструвати, що розлучення з Оленою Тополею не вплинуло на його близькі стосунки з дітьми. Зовсім нещодавно він провів час з молодшим сином на прогулянці в парку і зліпив з ним сніговика, поділившись милим фото в соцмережах.
Про персону: Тарас Тополя
Тарас Тополя - український співак, соліст і лідер поп-рок-гурту Антитіла, з яким випустив 7 альбомів, повідомляє Вікіпедія. У лютому 2022 року записався в ТРО, служив у ЗСУ як парамедик протягом 7 місяців.
