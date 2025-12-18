Що гальмує мирний план для України: оглядач Bloomberg назвав головну перепону

Експерти попереджають про стратегічні та військові наслідки територіальних поступок.

https://glavred.net/world/chto-tormozit-mirnyy-plan-dlya-ukrainy-obozrevatel-bloomberg-nazval-glavnuyu-pregradu-10725098.html Посилання скопійоване

Російські амбіції на Донбас ускладнюють мирні переговори з Києвом / Колаж: Главред, фото: Скріншот, Володимир Зеленський, Білий дім

Коротко:

Мирна угода України та Росії затримується через території

Росія контролює близько 20% української території

Додавання Донецької області під контроль РФ збільшить цей відсоток на 1%

Ухвалення мирної угоди щодо України зупинилося на питаннях територій, зазначає оглядач Bloomberg Марк Чемпіон. За його словами, прорив стався у питанні гарантій безпеки, тоді як територіальні поступки залишаються складними.

"Росія вже займає близько 20% території свого сусіда, і додавання Донецької області, що залишилася в руках України, збільшить цю частку приблизно на один відсотковий пункт. Якщо подивитися на ситуацію в цілому, то це здається невеликою ціною за справді незалежну Україну після століть боротьби. Крім того, стверджується, що якщо війна продовжиться, Україна все одно скоро втратить цю територію", – пише Чемпіон. відео дня

Стратегічне та моральне значення територій

Він підкреслює, що територіальні питання мають стратегічне та моральне значення.

"Найбільш відома проблема – військова цінність тієї ділянки території, яку хоче взяти Володимир Путін, – так званого поясу міст-фортець, який його війська намагалися, але безуспішно, захопити з 2014 року. Якби Росія отримала цю ділянку, вона опинилася б у значно кращому становищі для поновлення нападу, якби захотіла, оскільки не мала б природної оборони аж до великого промислового міста Дніпра", – зазначає аналітик.

Людський і політичний аспект

Чемпіон також звертає увагу на людський та політичний аспект.

"Володимир Зеленський має також пам’ятати про загиблих солдатів. Яка мета? Моральний дух буде підірвано, а глибоке почуття зради визначить політичне майбутнє України. Усе це створить військові та політичні слабкості, які Путін, можливо, захоче використати, але це все одно не відображає всіх наслідків поступки територій. Донецьк – не унікальний випадок. На жаль, в Україні багато місць, які показують, до чого може призвести зміщення лінії фронту всього на кілька кілометрів".

Економічні та стратегічні ризики

Він також вказує на економічні наслідки та стратегічні ризики.

"Мета росіян – блокування Миколаєва, який до війни мав наймодернізованіший порт країни, через який здійснювали більшу частину зернового експорту. Навіть зараз майбутнє виглядає похмурим. Порт простоює. Понад 100 суден і зернових барж застрягли там на чотири роки. Коли кілька з них спробували вийти, російські війська відкрили вогонь, потопивши одне з них. Загалом, це пояснює, чому деталі будь-якої територіальної угоди мають таке велике значення. Найбільшою післявоєнною проблемою для України стане демографічна".

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Чемпіон зазначає, що для відновлення країні знадобиться повернення мільйонів біженців і завершення війни з гарантіями безпеки.

"Я щиро сумніваюся, що Путін погодиться на угоду з подібними гарантіями. І саме тому його готовність погодитися на умови, які не дозволять йому ані поновити війну, ані продовжити її в гібридній формі, замаскованій під мир, має стати лакмусовим папірцем, за яким оцінюватиметься будь-яке врегулювання".

Що означають заяви Путіна - пояснення керівника ЦПД

Глава Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко вважає, що заяви Володимира Путіна можуть свідчити про намір Росії продовжувати агресивну війну проти України у 2026 році.

"Вірю, що одного дня на Заході остаточно ухвалять рішення про демонтаж режиму Путіна через воєнну поразку Росії, бо це буде єдиним способом зупинити агресію не лише проти України, а й усього західного світу", — зазначив експерт у своєму дописі в Telegram.

Мирні переговори і гарантії безпеки для України

Як писав Главред, США пропонують Україні гарантії безпеки, аналогічні тим, які вона отримувала б у рамках НАТО. Але американська пропозиція супроводжується неявним ультиматумом - її потрібно прийняти зараз, інакше наступна пропозиція не буде такою щедрою. Як пише Politico, ця пропозиція є найсильнішою і найчіткішою гарантією безпеки, яку адміністрація президента США Дональда Трампа висунула Україні.

Крім того, США готують новий пакет санкцій проти російського енергетичного сектора, щоб посилити тиск, якщо російський диктатор Володимир Путін відхилить мирну угоду з Україною. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Нагадаємо, що у разі нового нападу Росії на Україну США дадуть Кремлю військову відповідь. Це передбачено в гарантіях безпеки, які зараз обговорюються. Таку заяву озвучив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Читайте також:

Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред