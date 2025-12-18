"Перенесла операцію": Бужинська занепокоїла фотографією з інтенсивної терапії

Співачка Катерина Бужинська розповіла про перенесену операцію.

Катерина Бужинська - операція / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Бужинська

Катерина Бужинська розповіла про проблеми зі здоров'ям

Чому їй знадобилася операція

Українська співачка Катерина Бужинська звернулася до своїх шанувальників із лікарні, в якій перебувала вже понад місяць. Артистка виклала в Instagram фотографії з відділення інтенсивної терапії та розповіла, що з нею сталося.

Нагадаємо, що Бужинська потрапила до медзакладу через травму ока. Співачка часто використовувала контактні лінзи в турі, що призвело до травматизації органу, до якої приєдналася інфекція. Через ускладнення виконавиці довелося лягти на операцію.

Катерина Бужинська в інтенсивній терапії / фото: instagram.com, Катерина Бужинська

"Контактна лінза спричинила серйозну травму ока, що призвело до інфекції. Тому я тимчасово не маю можливості виступати, працювати і, зізнаюся чесно, почуваюся непросто. Я перенесла операцію, мій стан стабільний. Попереду шлях лікування і відновлення, який я крок за кроком проходжу з надією і терпінням", - написала Катерина.

Артистка повідомила шанувальникам, що через проблеми зі здоров'ям поки що не зможе виступати, і попросила її зрозуміти та підтримати.

"Прошу поставитися до цієї ситуації з розумінням і повагою і, якщо у вас є можливість, помолитися за моє здоров'я. Я щиро вірю, що в житті все має свій сенс, а кожен вчинок - свої наслідки. Господь усе бачить, і кожному воздається по справедливості", - висловилася вона.

Катерина Бужинська в лікарні / фото: instagram.com, Катерина Бужинська

Катерина також пообіцяла відновлюватися швидше і подякувала своїм фанатам за підтримку.

"Я обов'язково повернуся. Дякую кожному з вас за підтримку, тепло, молитви і добрі слова. Вони для мене зараз дуже важливі. А тим, хто бажає мені зла, хочу нагадати - Господь усе бачить, і бумеранг завжди повертається", - нагадала Бужинська.

Про персону: Катерина Бужинська Катерина Бужинська - українська співачка, мецко-сопрано (альт), лауреатка численних пісенних конкурсів, Гран-прі на Слов'янському базарі 1998 року, народна артистка України. Співпрацює з українською студією Artur Music. Випустила 8 альбомів із 1998 року. У репертуарі є пісні українською, російською, англійською, італійською, іспанською, івритом, болгарською.

