Знеструмлені райони, пошкоджені будинки, є постраждалі: деталі нічної атаки РФ

Окупанти знову цілилися в цивільну інфраструктуру та енергооб'єкти.

Руйнування внаслідок ворожих ударів зафіксовано у декількох областях України / Колаж: Главред, фото: t.me/cherkaskaODA, t.me/dnipropetrovskaODA

Головне:

Росія атакуала Україну дронами

У декількох обласних центрах є руйнування і постраждалі

Внаслідок атаки РФ зафіксовано знеструмлення

З вечора 17 грудня до ранку 18 грудня країна-агресорка Росія атакувала Україну ударними дронами. Наразі вже відомо про наслідки ворожого обстрілу у п'яти областях.

На локаціях у Миколаївській, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях зафіксовано пожежі, руйнування, а також є постраждалі внаслідок російської атаки.

відео дня

Атака на Миколаївську область

Уночі, згідно з повідомленням очільника ОВА Віталія Кіма, ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаївської області. Внаслідок чого відбулось знеструмлення населених пунктів у Вознесенському та Миколаївському районах.

"Станом на зараз більшість споживачів заживлені, енергетики продовжують роботи з відновлення. Постраждалих немає", - додав він.

Атака на Черкаську область

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець розповів, що РФ масовано атакувала дронами обласний центр. Станом на 06:51 відомо про 6 поранених, але усі вони не у тяжкому стані.

"Росіяни цілили по критичній інфраструктурі – частина міста була знеструмлена. Енергетики продовжують роботи. Унаслідок падіння БпЛА на декількох локаціях пошкоджено житлову інфраструктуру: щонайменше півтора десятка приватних будинків – дані попередні, обстеження триває. Там побиті вікна й дахи, були пожежі. Також повибивало вікна у спорткомплексі. Є понівечені автомобілі", - зауважив Табурець.

Атака на Запорізьку область

близько 06:30 росіяни завдали удару по Запоріжжю. Очільник ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок, а також гаражний кооператив.

Також зазнала пошкоджень дев'ятиповерхівка, розташована поруч з місцем прильоту. Попередньо, без постраждалих.

Атака на Дніпропетровську область

У Кривому Розі через атаку БпЛА постраждали четверо людей. Як розповів очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, жінки 71 і 67 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Решта – на амбулаторному лікуванні.

"Зайнялися господарські споруди. Понівечені приватна оселя, 5 двоповерхових будинків, адмінбудівля та будівля закладу культури, гаражі", - додав він.

Атака на Одеську область

В Одеському районі внаслідок атаки ворожих БпЛА пошкоджено скління у дев’ятиповерховому житловому будинку та освітньому закладі. Загоряння не зафіксовано.

Як повідомив начальник ОВА Олег Кіпер, наразі відомо про сімох постраждалих, шість з яких отримали необхідну допомогу на місці. Ще одну особу госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Що повідомили про нічну атаку РФ у Повітряних Силах

За даними Повітряних Сил ЗС України, у ніч на 18 грудня (з 18:00 17 грудня) противник атакував Україну 82 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - йдеться у повідомленні.

Натомість влучання зафіксовано на 12 локаціях, туди долетіли 19 ударних БпЛА. Також є падіння збитих дронів чи уламків на 8 локаціях.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Атаки РФ на Україну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ввечері 17 грудня ворожі війська знову застосували ударні безпілотники-камікадзе типу "Шахед" по території України. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері у вівторок, 16 грудня, війська окупантів здійснили атаку на Україну за допомогою ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Серед цілей опинився й Київ.

Напередодні, 16 грудня, стало відомо, що російські окупаційні війська завдали удару "Шахедами" по Запоріжжю. Унаслідок атаки було пошкоджено житлову багатоповерхівку.

Інші новини:

Про персону: Олег Кіпер Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія. Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема: слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;

прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;

керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік). У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

