Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Знеструмлені райони, пошкоджені будинки, є постраждалі: деталі нічної атаки РФ

Анна Косик
18 грудня 2025, 08:41
181
Окупанти знову цілилися в цивільну інфраструктуру та енергооб'єкти.
последствия атаки 18 декабря
Руйнування внаслідок ворожих ударів зафіксовано у декількох областях України / Колаж: Главред, фото: t.me/cherkaskaODA, t.me/dnipropetrovskaODA

Головне:

  • Росія атакуала Україну дронами
  • У декількох обласних центрах є руйнування і постраждалі
  • Внаслідок атаки РФ зафіксовано знеструмлення

З вечора 17 грудня до ранку 18 грудня країна-агресорка Росія атакувала Україну ударними дронами. Наразі вже відомо про наслідки ворожого обстрілу у п'яти областях.

На локаціях у Миколаївській, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях зафіксовано пожежі, руйнування, а також є постраждалі внаслідок російської атаки.

відео дня

  • Наслідки атаки РФ на Черкащину
    Наслідки атаки РФ на Черкащину фото: t.me/cherkaskaODA
  • Наслідки атаки РФ на Черкащину
    Наслідки атаки РФ на Черкащину фото: t.me/cherkaskaODA
  • Наслідки атаки РФ на Черкащину
    Наслідки атаки РФ на Черкащину фото: t.me/cherkaskaODA
  • Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину
    Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Атака на Миколаївську область

Уночі, згідно з повідомленням очільника ОВА Віталія Кіма, ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаївської області. Внаслідок чого відбулось знеструмлення населених пунктів у Вознесенському та Миколаївському районах.

"Станом на зараз більшість споживачів заживлені, енергетики продовжують роботи з відновлення. Постраждалих немає", - додав він.

Атака на Черкаську область

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець розповів, що РФ масовано атакувала дронами обласний центр. Станом на 06:51 відомо про 6 поранених, але усі вони не у тяжкому стані.

"Росіяни цілили по критичній інфраструктурі – частина міста була знеструмлена. Енергетики продовжують роботи. Унаслідок падіння БпЛА на декількох локаціях пошкоджено житлову інфраструктуру: щонайменше півтора десятка приватних будинків – дані попередні, обстеження триває. Там побиті вікна й дахи, були пожежі. Також повибивало вікна у спорткомплексі. Є понівечені автомобілі", - зауважив Табурець.

Атака на Запорізьку область

близько 06:30 росіяни завдали удару по Запоріжжю. Очільник ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок, а також гаражний кооператив.

Також зазнала пошкоджень дев'ятиповерхівка, розташована поруч з місцем прильоту. Попередньо, без постраждалих.

Атака на Дніпропетровську область

У Кривому Розі через атаку БпЛА постраждали четверо людей. Як розповів очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, жінки 71 і 67 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Решта – на амбулаторному лікуванні.

"Зайнялися господарські споруди. Понівечені приватна оселя, 5 двоповерхових будинків, адмінбудівля та будівля закладу культури, гаражі", - додав він.

Атака на Одеську область

В Одеському районі внаслідок атаки ворожих БпЛА пошкоджено скління у дев’ятиповерховому житловому будинку та освітньому закладі. Загоряння не зафіксовано.

Як повідомив начальник ОВА Олег Кіпер, наразі відомо про сімох постраждалих, шість з яких отримали необхідну допомогу на місці. Ще одну особу госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Що повідомили про нічну атаку РФ у Повітряних Силах

За даними Повітряних Сил ЗС України, у ніч на 18 грудня (з 18:00 17 грудня) противник атакував Україну 82 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - йдеться у повідомленні.

Натомість влучання зафіксовано на 12 локаціях, туди долетіли 19 ударних БпЛА. Також є падіння збитих дронів чи уламків на 8 локаціях.

Знеструмлені райони, пошкоджені будинки, є постраждалі: деталі нічної атаки РФ
Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Атаки РФ на Україну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ввечері 17 грудня ворожі війська знову застосували ударні безпілотники-камікадзе типу "Шахед" по території України. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері у вівторок, 16 грудня, війська окупантів здійснили атаку на Україну за допомогою ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Серед цілей опинився й Київ.

Напередодні, 16 грудня, стало відомо, що російські окупаційні війська завдали удару "Шахедами" по Запоріжжю. Унаслідок атаки було пошкоджено житлову багатоповерхівку.

Інші новини:

Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Запоріжжя новини Кривого Рогу Миколаївська область Новини Черкаси новини України новини Одеси атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чи буде масований ракетний удар на Новий рік: експерт спрогнозував нові обстріли

Чи буде масований ракетний удар на Новий рік: експерт спрогнозував нові обстріли

10:57Україна
Ключ не в бажанні Путіна: Зеленський оцінив здатність Росії продовжувати війну

Ключ не в бажанні Путіна: Зеленський оцінив здатність Росії продовжувати війну

10:51Україна
Знищили полк РФ і захопили полонених: військові повідомили про успіх на фронті

Знищили полк РФ і захопили полонених: військові повідомили про успіх на фронті

10:29Фронт
Реклама

Популярне

Більше
"Понад 60 опіків": відомій акторці понівечили обличчя невинною процедурою

"Понад 60 опіків": відомій акторці понівечили обличчя невинною процедурою

Карта Deep State онлайн за 18 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Непростий час": після похорону Степана Гіги його родина оприлюднила заяву

"Непростий час": після похорону Степана Гіги його родина оприлюднила заяву

Яким знакам зодіаку Молодик 20 грудня принесе фінансовий успіх: 3 щасливчики

Яким знакам зодіаку Молодик 20 грудня принесе фінансовий успіх: 3 щасливчики

Відключення світла в Україні - графіки на 18 грудня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 18 грудня (оновлюється)

Останні новини

11:22

Путін злякався: політолог пояснив, що насторожило диктатора у мирному процесі

11:10

"Чорна заздрість закрила очі": народний артист розніс зірок після смерті Степана Гіги

10:58

"Факт унікальний": в Одеській області зацвіла рідкісна рослина

10:57

Чи буде масований ракетний удар на Новий рік: експерт спрогнозував нові обстріли

10:51

Ключ не в бажанні Путіна: Зеленський оцінив здатність Росії продовжувати війну

Лукашенко живе у дикому страху: Санніков – про угоди, на які може піти Білорусь із Трампом і не тількиЛукашенко живе у дикому страху: Санніков – про угоди, на які може піти Білорусь із Трампом і не тільки
10:42

Китайський гороскоп на завтра 19 грудня: Бикам - спокій, Півням - пригоди

10:37

Астрологи назвали знаки зодіаку, які не можуть змиритися з чужим успіхом

10:30

"Путін поспішає": Романенко оцінив ризик повторного наступу РФ на Київ

10:29

Знищили полк РФ і захопили полонених: військові повідомили про успіх на фронті

Реклама
10:19

"Перенесла операцію": Бужинська занепокоїла фотографією з інтенсивної терапії

10:05

Відключення світла в Україні - графіки на 18 грудня (оновлюється)

09:53

ЄС може проявити "слабкість" щодо заморожених активів РФ - WSJ

09:44

Окупанти масово уникають відправки на передову на Запоріжжі в цікавий спосіб

09:32

Зеленський позбавив плавчиню Клочкову важливого державного привілею

09:01

Путін підтвердив максималістські цілі в Україні: чого насправді хоче Кремль

09:00

Припинення вогню не буде ні на Різдво, ні у 2026 році, Росія вже програє війну – Коваленко

08:55

Онук Пугачової Пресняков втратив усе: що сталося

08:41

Знеструмлені райони, пошкоджені будинки, є постраждалі: деталі нічної атаки РФФото

08:40

Карта Deep State онлайн за 18 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:36

Чого ніяк не може зрозуміти російська опозиціяПогляд

Реклама
07:39

У Ростові дрони атакували танкер у порту: спалахнула пожежа, частина регіону без світла

06:43

У зверненні до нації Трамп "забув" про Україну та Венесуелу: про що говорив глава США

06:10

Як може виглядати крах УкраїниПогляд

05:54

Ідеальна макова начинка для пампухів і куті на Різдво - рецепт

05:10

"Тигриця з кігтями": Тіна Кароль зухвало зачепила Тараса ТополюВідео

04:42

"Білорусь - плацдарм": політик попередив про загрозу нового наступу через дії СШАВідео

04:21

Цей сорт не підведе: як обрати солодку хурму без терпкості

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці сімейної вечері за 16 секунд

03:36

Чому взимку скриплять гальма - ознаки, які не можна ігнорувати водіям

03:35

Що таке "секретні" точки на пульті телевізора і навіщо вони потрібні

03:00

Чотири знаки зодіаку стануть улюбленцями фортуни в грудні – що на них чекає

02:41

Шкребок не знадобиться: простий спосіб захистити лобове скло від морозу

01:38

Що гальмує мирний план для України: оглядач Bloomberg назвав головну перепону

00:28

Українцям загрожує подорожчання комуналки: у Раді розповіли коли

17 грудня, середа
23:53

Ноги перестануть мерзнути взимку: 6 простих методів утеплити взуття

23:52

Україну атакували "Шахеди": у великих містах пролунали вибухи, що відомо

22:55

"Пробили дно": військовому з ампутаціями рук і ніг відмовили у видачі картки у банку

21:53

Про таке попереджала Біблія: вода в Перській затоці стала криваво-червоноюВідео

21:51

Башти, шпилі та вузька вулиця: як хотіли перебудувати Хрещатик у 1944 році (фото)

21:24

Рисова вода для волосся: чи така вона корисна, щоб відростити шевелюру

Реклама
21:14

Київ та область 18 грудня: ДТЕК оприлюднив нові графіки відключення світлаФото

21:01

Досвідчений стиліст назвав 5 буденних звичок, які поступово "вбивають" ваше волосся

20:59

Сенат США ухвалив рішення щодо військової допомоги Україні - що пропонується

20:38

Посмішка буде сяючою: лише два продукти миттєво зроблять зуби білішими

20:29

Костюк готує "Динамо" до матчу з "Ноа" і анонсував перші перестановки в складі

20:20

Із 64 у 40: неймовірне перевтілення українки

19:42

"Маячня і здача територій": Костенко про ідею США щодо "демілітаризації" Донбасу

19:33

Щоб уникнути сварок: священник сказав, чи може чоловік стригти дружинуВідео

19:26

Гортензія "не пробачить": яка зимова маніпуляція може "вбити" бутониВідео

19:16

Путін надіслав Україна та США сигнал щодо війни - що планує КремльВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти