"Білорусь - плацдарм": політик попередив про загрозу нового наступу через дії США

Юрій Берендій
18 грудня 2025, 04:42
Білорусь залишається ключовим військовим плацдармом Росії, що становить пряму загрозу не лише для України, а й для всієї Європи, наголосив політик.
'Білорусь - плацдарм': політик попередив про загрозу нового наступу через дії США
Скасування санкцій з режиму Лукашенка може стати відправною точкою для нового наступу з Білорусі російських військ / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Послаблення тиску на Лукашенка принесе війну в Європу
  • Білорусь - плацдарм для російських військ
  • Європа має проявляти більшу суб'єктність

Поступове зняття санкцій з режиму самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка може стати фактором перенесення війни та потенційних бойових дій далі в країни Європи. Про це в інтерв'ю Главреду розповів опозиційний політик, лідер громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков.

Він застеріг, що відсутність подальшого посилення санкцій проти режиму Лукашенка матиме вкрай негативні наслідки.

"Я постійно підкреслюю: санкції потрібні для того, щоб звільнити людей. Принцип простий: жорсткі санкції – всіх політв'язнів випускають, санкції знімаються", - вказав він.

Він зазначив, що, попри заяви з боку Литви та Польщі, на практиці залишається чимало лазівок, якими користуються ці держави. Серед сусідів Білорусі Росія, безумовно, посідає перше місце, однак товарообіг Литви й Польщі з Мінськом також зростає та залишається на значному рівні. Торгівля триває, економічні зв’язки зберігаються, зокрема із застосуванням обхідних і шахрайських схем — таких як переклеювання ярликів та подібні практики.

"Це виглядає цинічно, але якщо так буде продовжуватися, війна прийде в Європу", - наголосив він.

За його словами, якщо й надалі допускатиметься торгівля білоруською деревиною чи польськими яблуками в обхід санкцій, війна може прийти безпосередньо до Європи — зокрема до Польщі та країн Балтії. Тому самих декларацій недостатньо, потрібні конкретні кроки. Різниця між ситуаціями, коли за заявами йдуть реальні дії, і коли вони залишаються порожніми словами, є очевидною.

Санніков також наголосив, що якщо Європа не усвідомить спроби адміністрації Дональда Трампа, хай навіть обмежені, послабити санкційний тиск на Лукашенка — що менш відчутно в економічному вимірі, але надзвичайно важливо з політичної точки зору — і не розробить власних контрзаходів, спрямованих не лише на тиск на режим, а й на захист людей та звільнення політичних в’язнів, розвиток подій може стати вкрай небезпечним.

"Потрібно зрозуміти, що Лукашенко – це фактор війни. Як би він не прикидався миротворцем, він залишається серйозним військовим фактором. Це військовий плацдарм проти України, а в перспективі – проти Польщі, країн Балтії і далі. Географічно і з точки зору військової інфраструктури цей плацдарм вкрай вигідний для Росії. Якщо він буде повністю задіяний, це стане війною вже проти Європи. Тому сьогодні необхідно чітко це усвідомлювати", - вказав він.

Дивіться відео інтерв'ю Андрія Саннікова Главреду про зняття санкцій з режиму Лукашенка:

Політик заявив, що не сприймає поблажливого й розмитого підходу на кшталт "цим займається Трамп, отже, нам не слід втручатися", адже така позиція є неприйнятною. Йдеться про безпеку Європи, тоді як нинішній курс США далеко не завжди орієнтований на підтримку та зміцнення союзників. За його словами, Сполучені Штати ведуть торговельні протистояння не з Китаєм чи Росією, а саме з партнерами — зокрема Канадою та іншими країнами. Така непередбачуваність, на його думку, завдає шкоди Європі, тому європейські держави мають захищати власні інтереси, а не підлаштовуватися під американську політику.

Для чого США проводять переговори з Лукашенком - думка експерта

Як раніше повідомляв Главред, нещодавня зустріч представника США з самопроголошеним лідером Білорусі Олександром Лукашенком може виглядати як спроба Вашингтона послабити вплив Росії на Мінськ, однак на практиці реалізувати такий сценарій нині неможливо. Про це заявив керівник Центру політичного аналізу та прогнозу, доктор політичних наук Павло Усов.

Він зазначив, що після подій 2020 року Білорусь у стратегічному, політичному й економічному вимірах фактично перетворилася на інструмент російських гібридних дій на Заході.

Водночас для самого Лукашенка такі контакти можуть мати певне значення й створювати обмежений простір для маневру. Проте за умов глибокої та всеохопної залежності Білорусі від Росії розраховувати на різку зміну зовнішньополітичного курсу Мінська не варто.

Переговори США та Білорусі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 11 вересня 52 колишні політичні в’язні в Білорусі безперешкодно виїхали до Литви, перетнувши литовський кордон. Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа. На такий крок білоруський диктатор пішов в обмін на скасування частини санкцій з боку США.

Водночас опозиційний діяч і керівник громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков застеріг, що будь-яке зменшення тиску на режим Олександра Лукашенка може створити серйозні ризики для України, оскільки Білорусь і надалі бере участь у війні Росії проти України.

Також стало відомо, що Сполучені Штати ухвалили рішення скасувати санкції проти білоруської авіакомпанії "Белавіа". Частина експертів висловлює занепокоєння, що цей крок може сприяти обходу санкцій Росією, однак, за словами керівника Центру політичного аналізу та прогнозу, доктора політичних наук Павла Усова, така логіка виглядає сумнівною. Він наголосив, що у разі реального наміру допомогти Росії обійти обмеження Вашингтону було б значно простіше напряму зняти санкції з російських компаній.

Про персону: Андрій Санніков

Андрій Олегович Санніков (Біл. Андрей Алегавіч Саннікаў; 8 березня 1954, Мінськ) - білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь", кандидат у президенти Республіки Білорусь у 2010 році, пише Вікіпедія.

