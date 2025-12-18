Кілограми задешево: в Україні впали ціни на два базові продукти

У супермаркетах неочікувано знизили ціни на продукти, які постійно купують українці.

https://glavred.net/ukraine/kilogrammy-po-deshevke-v-ukraine-upali-ceny-na-dva-bazovyh-produkta-10725221.html Посилання скопійоване

Як змінилися ціни на сіль та цукор в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Главред

Основне:

В Україні подешевшав цукор

Ціни на сіль знизились на кілька гривень

Сіль та цукор завжди є у домі більшості українців. І станом на сьогодні, 18 грудня, ці два базові продукти приємно вражають цінами. Про це свідчать дані на сайті Мінфін.

У порівнянні із середньомісячними цінами у листопаді сьогодні українські супермаркети продають сіль і цукор дешевше навіть на декілька гривень за кілограм.

відео дня

Як переписали ціни на сіль та цукор

Сіль морська харчова вагою один кілограм у середньому тепер коштує 35,50 гривень, хоча ще минулого місяця покупці платили за таку ж пачку солі 38,77 гривні.

Цукор кристалічний також подешевшав, але менш помітно. Зараз його можна купити в середньому по 29,50 гривні за кілограм проти 29,79 гривень у листопаді.

У скільки в Україні обійдеться новорічний стіл-2026

Главред писав, що за даними директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академіка НААН Юрія Лупенка, новорічний стіл на 2026 рік із традиційних страв на родину з 4-х осіб обійдеться українцям у 3980 гривень. Це на 10,7 % більше, ніж торік.

Відомо, що для розрахунку аналітики використали новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що з наближенням різдвяно-новорічних свят вартість яєць в українських супермаркетах піднімається. Такий тренд, ймовірно, збережеться і на початку 2026 року.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Раніше повідомлялося, що в Україні в розпал сезону зимових фруктів апельсини знизились у ціні на декілька гривень за кілограм. Така тенденція спостерігається з середини грудня.

Напередодні аналітики розповіли, що в Україні огірки досягли піку своєї вартості і почали дешевшати. За попередній тиждень ціна на них змінилася з 90-160 до 90-120 грн/кг.

Інші новини:

Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред