Кілограми задешево: в Україні впали ціни на два базові продукти

Основне:
- В Україні подешевшав цукор
- Ціни на сіль знизились на кілька гривень
Сіль та цукор завжди є у домі більшості українців. І станом на сьогодні, 18 грудня, ці два базові продукти приємно вражають цінами. Про це свідчать дані на сайті Мінфін.
У порівнянні із середньомісячними цінами у листопаді сьогодні українські супермаркети продають сіль і цукор дешевше навіть на декілька гривень за кілограм.
Як переписали ціни на сіль та цукор
Сіль морська харчова вагою один кілограм у середньому тепер коштує 35,50 гривень, хоча ще минулого місяця покупці платили за таку ж пачку солі 38,77 гривні.
Цукор кристалічний також подешевшав, але менш помітно. Зараз його можна купити в середньому по 29,50 гривні за кілограм проти 29,79 гривень у листопаді.
У скільки в Україні обійдеться новорічний стіл-2026
Главред писав, що за даними директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академіка НААН Юрія Лупенка, новорічний стіл на 2026 рік із традиційних страв на родину з 4-х осіб обійдеться українцям у 3980 гривень. Це на 10,7 % більше, ніж торік.
Відомо, що для розрахунку аналітики використали новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що з наближенням різдвяно-новорічних свят вартість яєць в українських супермаркетах піднімається. Такий тренд, ймовірно, збережеться і на початку 2026 року.
Раніше повідомлялося, що в Україні в розпал сезону зимових фруктів апельсини знизились у ціні на декілька гривень за кілограм. Така тенденція спостерігається з середини грудня.
Напередодні аналітики розповіли, що в Україні огірки досягли піку своєї вартості і почали дешевшати. За попередній тиждень ціна на них змінилася з 90-160 до 90-120 грн/кг.
Інші новини:
- "Зимову тисячу" можна витратити по-новому: уряд розширив список магазинів
- Ветерану з ампутаціями не видали картку: ПриватБанк відреагував з пропозицією
- Уражено МіГ-31 і не тільки: СБУ знищила у Криму дорогоцінну техніку РФ
Про джерело: Мінфін
Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.
На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред