"Лети, мій ангел": Оля Цибульська несподівано втратила батька

Христина Трохимчук
18 грудня 2025, 13:21
Відома співачка поділилася трагічною новиною.
У Ольги Цибульської помер батько
У Олі Цибульської помер батько / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Цибульська

Ви дізнаєтеся:

  • Оля Цибульська повідомила про смерть батька
  • Що вона про нього розповіла

Відома українська співачка Оля Цибульська поділилася з шанувальниками трагічною новиною. У своєму Instagram артистка розповіла, що помер її батько Павло Цибульський.

За словами Цибульської, кілька днів тому тато привітав її з днем народження. Артистка розкрила, що батько нечасто говорив про любов до доньки, але доводив її вчинками.

відео дня
Ольга Цибульська в дитинстві з батьком
Оля Цибульська в дитинстві з батьком / фото: instagram.com, Ольга Цибульська

"Кілька днів тому на моєму дні народження ти сказав, що рідко говорив кохаю, але кохаєш дуже сильно. Я знаю. Любиш нас усіх, а ми тебе. Тому що справжня батьківська любов не в словах, а у вчинках", - написала Оля.

Співачка не стала розкривати причину смерті Павла Цибульського, але зізналася, що вже дуже сумує за ним, прикріпивши до публікації зворушливі фото з сімейного архіву.

Ольга Цибульська сім'я
Оля Цибульська сім'я / фото: instagram.com, Ольга Цибульська

"Мені надовго вистачить спогадів, щоб купатися в ній. Ми дуже сумуємо. Дуже, Па. Лети, мій вусатий ангел", - зворушливо звернулася до батька Цибульська.

Про персону: Оля Цибульська

Оля Цибульська - українська співачка, ведуча (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерка. Переможниця першого сезону української "Фабрики зірок" (була в дуеті Небезпечні зв'язки з Олександром Бодянським). Авторка творчих спецпроєктів "МЖ", "Найспівочіші новини", "#безпарОЛЯ".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Ольга Цибульська Оля Цибульська новини шоу бізнесу
