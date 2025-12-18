Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У Ростові дрони атакували танкер у порту: спалахнула пожежа, частина регіону без світла

Анна Ярославська
18 грудня 2025, 07:39
181
Місцева влада повідомила, що двоє членів екіпажу загинули, ще троє - дістали поранення.
Дрони атакували Ростовську область РФ
Дрони атакували Ростовську область РФ / Колаж: Главред, фото: Astra

Коротко:

  • Ростов-на-Дону та область зазнали масованої атаки дронів
  • У порту Ростова атаковано танкер із нафтопродуктами
  • Місцева влада повідомила про жертви і постраждалих

У ніч на 18 грудня в Ростовській області Росії прогриміли вибухи. Місцева влада повідомила про удар по порту і жертви. Крім того, у частині регіону почався блекаут.

Губернатор Ростовської області РФ Юрій Слюсар заявив, що безпілотники атакували танкер у порту Ростова. Серед членів екіпажу є загиблі.

відео дня

"У Ростові постраждало два корпуси багатоповерхівки-новобудови. Руйнування і задимлення зафіксовано на рівні п'ятого поверху. Інформація про постраждалих уточнюється. У порту Ростова пошкоджено судно, за попередніми даними серед екіпажу є жертви. Інформація уточнюється. У Батайську медична допомога знадобилася чотирьом жителям", - написав чиновник у своєму Telegram-каналі.

Мер Ростова-на-Дону Олександр Скрябін заявив, що дрони влучили в танкер, проте розливу нафти "вдалося уникнути". На місці інциденту спалахнула пожежа.

"Розливу нафтопродуктів вдалося уникнути. На жаль, є загиблі та постраждалі", - йдеться в повідомленні.

Пізніше Слюсар додав, що через атаку на ростовський порт загорілося вантажне судно, двоє членів екіпажу з тих, хто перебував на борту, загинули, ще троє - дістали поранення.

"Пожежу загасили на площі 20 кв.м. У багатоповерховій новобудові в західній частині міста, за даними рятувальних служб, ніхто не постраждав", - ідеться в повідомленні.

Під атакою в ніч на 18 грудня опинилося і містоБатайськ Ростовської області РФ. За інформацією губернатора, у Батайську після атаки БПЛА нібито загорілися два приватні житлові будинки.

Частина міста залишилася без електрики після нічних вибухів, повідомляють місцеві жителі.

"У Батайську поранення дістали семеро людей, чотирьом із них медики надали допомогу на місці, трьох госпіталізували в батайську ЛШМД. Одного з них лікарі врятувати не змогли", - написав Слюсар.

Російський Telegram-канал Astra повідомляє, що в Батайську внаслідок однієї з атак загорівся житловий будинок за адресою: вулиця 1-ї П'ятирічки, 37А. За 160 метрів від будинку розташована електрична підстанція.

"У Ростові-на-Дону внаслідок атаки загорівся житловий будинок за адресою: вулиця Малиновського, 33/1. За 400 метрів від нього розташоване міське управління МВС", - ідеться в повідомленні.

Дрон Лютий инфографика
Дрон "Лютий" - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

У Міноборони РФ заявили, що "47 українських БПЛА було збито за ніч над РФ і анексованим Кримом": 31 - над територією Брянської області, 5 - над акваторією Чорного моря, 4 - над територією Республіки Крим, 4 - над територією Бєлгородської області, 3 - над територією Ростовської області.

"Загалом у нічний час із 20:00 мск 17.12 до 07:00 мск 18.12 черговими засобами ППО перехоплено та знищено 77 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу", - ідеться в повідомленні.

Атаки по території РФ - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 14 грудня вибухи прогриміли в кількох регіонах країни-агресора Росії. Зокрема, безпілотники атакували нафтобазу в Урюпінську Волгоградської області РФ, а також Смоленську ДРЕС і два нафтопереробні заводи - в Ярославлі та Краснодарському краї. Дрони також летіли в бік Москви.

У ніч на 13 грудня внаслідок атаки було уражено місцевий НПЗ у Саратові. У Воронезькій області РФ атаковано АТ "Міндобрива". Це підприємство холдингу "Росхим" виробляє аміак, азотну кислоту та інші речовини, які використовуються у виробництві вибухових речовин і боєприпасів.

У ніч на 12 грудня дрони атакували одразу кілька регіонів країни-агресора Росії. Зокрема у Твері вибухи прогриміли близько третьої години ранку.

Раніше стало відомо, що в Росії припинив переробку нафти Сизранський нафтопереробний завод після того, як був пошкоджений ударом українського дрона.

Експерт назвав ймовірні цілі ЗСУ в РФ

Основна мета ЗСУ на найближчі місяці полягає в тому, щоб забезпечити блекаут європейській частині Росії, особливо Москві. Про це заявив голова Комітету економістів України Андрій Новак.

"Щодо здатності України влаштувати такий блекаут звучать різні думки. Але подивіться на наслідки обстрілів Україною російських об'єктів електроенергетики. Україна завдає ударів саме по об'єктах електроенергетики та розподілу електроенергії навколо Москви та Московської області", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

За його словами, російська мережа електропостачання набагато вразливіша, ніж українська.

"Щоб домогтися блекауту хоча б половини або частини Москви, зокрема "центру ухвалення рішень", потрібно завдати ще кілька десятків точних ударів по місцях розподілу і генерації, які забезпечують електроенергією столицю РФ", - додав Новак.

Інші новини:

Про персону: Андрій Новак

Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Ростов війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін підтвердив максималістські цілі в Україні: чого насправді хоче Кремль

Путін підтвердив максималістські цілі в Україні: чого насправді хоче Кремль

09:01Світ
Припинення вогню не буде ні на Різдво, ні у 2026 році, Росія вже програє війну – Коваленко

Припинення вогню не буде ні на Різдво, ні у 2026 році, Росія вже програє війну – Коваленко

09:00Інтерв'ю
Знеструмлені райони, пошкоджені будинки, є постраждалі: деталі нічної атаки РФ

Знеструмлені райони, пошкоджені будинки, є постраждалі: деталі нічної атаки РФ

08:41Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Понад 60 опіків": відомій акторці понівечили обличчя невинною процедурою

"Понад 60 опіків": відомій акторці понівечили обличчя невинною процедурою

"Взяв пакет зі сміттям": Козловський розкрив, як розплачувався з Кондратюком

"Взяв пакет зі сміттям": Козловський розкрив, як розплачувався з Кондратюком

Карта Deep State онлайн за 18 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Непростий час": після похорону Степана Гіги його родина оприлюднила заяву

"Непростий час": після похорону Степана Гіги його родина оприлюднила заяву

Китайський гороскоп на завтра 18 грудня: Бикам - важливе рішення, Зміям - роздоріжжя

Китайський гороскоп на завтра 18 грудня: Бикам - важливе рішення, Зміям - роздоріжжя

Останні новини

09:05

Відключення світла в Україні - графіки на 18 грудня (оновлюється)

09:01

Путін підтвердив максималістські цілі в Україні: чого насправді хоче Кремль

09:00

Припинення вогню не буде ні на Різдво, ні у 2026 році, Росія вже програє війну – Коваленко

08:55

Онук Пугачової Пресняков втратив усе: що сталося

08:41

Знеструмлені райони, пошкоджені будинки, є постраждалі: деталі нічної атаки РФФото

Лукашенко живе у дикому страху: Санніков – про угоди, на які може піти Білорусь із Трампом і не тількиЛукашенко живе у дикому страху: Санніков – про угоди, на які може піти Білорусь із Трампом і не тільки
08:40

Карта Deep State онлайн за 18 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:36

Чого ніяк не може зрозуміти російська опозиціяПогляд

07:39

У Ростові дрони атакували танкер у порту: спалахнула пожежа, частина регіону без світла

06:43

У зверненні до нації Трамп "забув" про Україну та Венесуелу: про що говорив глава США

Реклама
06:10

Як може виглядати крах УкраїниПогляд

05:54

Ідеальна макова начинка для пампухів і куті на Різдво - рецепт

05:10

"Тигриця з кігтями": Тіна Кароль зухвало зачепила Тараса ТополюВідео

04:42

"Білорусь - плацдарм": політик попередив про загрозу нового наступу через дії СШАВідео

04:21

Цей сорт не підведе: як обрати солодку хурму без терпкості

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці сімейної вечері за 16 секунд

03:36

Чому взимку скриплять гальма - ознаки, які не можна ігнорувати водіям

03:35

Що таке "секретні" точки на пульті телевізора і навіщо вони потрібні

03:00

Чотири знаки зодіаку стануть улюбленцями фортуни в грудні – що на них чекає

02:41

Шкребок не знадобиться: простий спосіб захистити лобове скло від морозу

01:38

Що гальмує мирний план для України: оглядач Bloomberg назвав головну перепону

Реклама
00:28

Українцям загрожує подорожчання комуналки: у Раді розповіли коли

17 грудня, середа
23:53

Ноги перестануть мерзнути взимку: 6 простих методів утеплити взуття

23:52

Україну атакували "Шахеди": у великих містах пролунали вибухи, що відомо

22:55

"Пробили дно": військовому з ампутаціями рук і ніг відмовили у видачі картки у банку

21:53

Про таке попереджала Біблія: вода в Перській затоці стала криваво-червоноюВідео

21:51

Башти, шпилі та вузька вулиця: як хотіли перебудувати Хрещатик у 1944 році (фото)

21:24

Рисова вода для волосся: чи така вона корисна, щоб відростити шевелюру

21:14

Київ та область 18 грудня: ДТЕК оприлюднив нові графіки відключення світлаФото

21:01

Досвідчений стиліст назвав 5 буденних звичок, які поступово "вбивають" ваше волосся

20:59

Сенат США ухвалив рішення щодо військової допомоги Україні - що пропонується

20:38

Посмішка буде сяючою: лише два продукти миттєво зроблять зуби білішими

20:29

Костюк готує "Динамо" до матчу з "Ноа" і анонсував перші перестановки в складі

20:20

Із 64 у 40: неймовірне перевтілення українки

19:42

"Маячня і здача територій": Костенко про ідею США щодо "демілітаризації" Донбасу

19:33

Щоб уникнути сварок: священник сказав, чи може чоловік стригти дружинуВідео

19:26

Гортензія "не пробачить": яка зимова маніпуляція може "вбити" бутониВідео

19:16

Путін надіслав Україна та США сигнал щодо війни - що планує КремльВідео

19:13

"Не тягне": популярний російський комік кидає сцену через стан здоров'я

19:10

Які "чотири карти" від України на столі мирних переговорівПогляд

19:00

Як зробити кислі мандарини солодкими: дуже прості способиВідео

Реклама
18:58

"Найгірша ситуація для України": українців попередили про новий етап у війніВідео

18:54

Частину областей України оминуть відключення світла - графіки на 18 грудня

18:52

Путін готує кроки щодо війни: у ЦПД розповіли про перспективи її завершення

18:47

Пенсія під загрозою: що потрібно зробити українцям, щоб не залишитися без грошей

18:46

Удар не по нікотину, а по держбюджету – законопроект#14410-д знизить податкові надходження на 25 млрд. грн.

18:14

Роздратують Вогняного Коня: що не можна дарувати на Новий рік 2026

17:59

ЗМІ: очільницю ВАКС Віру Михайленко підозрюють у прикриванні брата від реального тюремного строку

17:55

Партія "Слуга народу" обрала нового голову - що про нього відомо

17:50

Більше 90 років називалося на честь комдива-бандита СРСР - що це за місто УкраїниВідео

17:34

В Києві знайшли унікальний символ часів Київської Русі - чому він перевернутийВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти