У Ростові дрони атакували танкер у порту: спалахнула пожежа, частина регіону без світла

Місцева влада повідомила, що двоє членів екіпажу загинули, ще троє - дістали поранення.

Дрони атакували Ростовську область РФ / Колаж: Главред, фото: Astra

Ростов-на-Дону та область зазнали масованої атаки дронів

У порту Ростова атаковано танкер із нафтопродуктами

Місцева влада повідомила про жертви і постраждалих

У ніч на 18 грудня в Ростовській області Росії прогриміли вибухи. Місцева влада повідомила про удар по порту і жертви. Крім того, у частині регіону почався блекаут.

Губернатор Ростовської області РФ Юрій Слюсар заявив, що безпілотники атакували танкер у порту Ростова. Серед членів екіпажу є загиблі.

"У Ростові постраждало два корпуси багатоповерхівки-новобудови. Руйнування і задимлення зафіксовано на рівні п'ятого поверху. Інформація про постраждалих уточнюється. У порту Ростова пошкоджено судно, за попередніми даними серед екіпажу є жертви. Інформація уточнюється. У Батайську медична допомога знадобилася чотирьом жителям", - написав чиновник у своєму Telegram-каналі.

Мер Ростова-на-Дону Олександр Скрябін заявив, що дрони влучили в танкер, проте розливу нафти "вдалося уникнути". На місці інциденту спалахнула пожежа.

"Розливу нафтопродуктів вдалося уникнути. На жаль, є загиблі та постраждалі", - йдеться в повідомленні.

Пізніше Слюсар додав, що через атаку на ростовський порт загорілося вантажне судно, двоє членів екіпажу з тих, хто перебував на борту, загинули, ще троє - дістали поранення.

"Пожежу загасили на площі 20 кв.м. У багатоповерховій новобудові в західній частині міста, за даними рятувальних служб, ніхто не постраждав", - ідеться в повідомленні.

Під атакою в ніч на 18 грудня опинилося і містоБатайськ Ростовської області РФ. За інформацією губернатора, у Батайську після атаки БПЛА нібито загорілися два приватні житлові будинки.

Частина міста залишилася без електрики після нічних вибухів, повідомляють місцеві жителі.

"У Батайську поранення дістали семеро людей, чотирьом із них медики надали допомогу на місці, трьох госпіталізували в батайську ЛШМД. Одного з них лікарі врятувати не змогли", - написав Слюсар.

Російський Telegram-канал Astra повідомляє, що в Батайську внаслідок однієї з атак загорівся житловий будинок за адресою: вулиця 1-ї П'ятирічки, 37А. За 160 метрів від будинку розташована електрична підстанція.

"У Ростові-на-Дону внаслідок атаки загорівся житловий будинок за адресою: вулиця Малиновського, 33/1. За 400 метрів від нього розташоване міське управління МВС", - ідеться в повідомленні.

У Міноборони РФ заявили, що "47 українських БПЛА було збито за ніч над РФ і анексованим Кримом": 31 - над територією Брянської області, 5 - над акваторією Чорного моря, 4 - над територією Республіки Крим, 4 - над територією Бєлгородської області, 3 - над територією Ростовської області.

"Загалом у нічний час із 20:00 мск 17.12 до 07:00 мск 18.12 черговими засобами ППО перехоплено та знищено 77 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу", - ідеться в повідомленні.

Атаки по території РФ - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 14 грудня вибухи прогриміли в кількох регіонах країни-агресора Росії. Зокрема, безпілотники атакували нафтобазу в Урюпінську Волгоградської області РФ, а також Смоленську ДРЕС і два нафтопереробні заводи - в Ярославлі та Краснодарському краї. Дрони також летіли в бік Москви.

У ніч на 13 грудня внаслідок атаки було уражено місцевий НПЗ у Саратові. У Воронезькій області РФ атаковано АТ "Міндобрива". Це підприємство холдингу "Росхим" виробляє аміак, азотну кислоту та інші речовини, які використовуються у виробництві вибухових речовин і боєприпасів.

У ніч на 12 грудня дрони атакували одразу кілька регіонів країни-агресора Росії. Зокрема у Твері вибухи прогриміли близько третьої години ранку.

Раніше стало відомо, що в Росії припинив переробку нафти Сизранський нафтопереробний завод після того, як був пошкоджений ударом українського дрона.

Експерт назвав ймовірні цілі ЗСУ в РФ

Основна мета ЗСУ на найближчі місяці полягає в тому, щоб забезпечити блекаут європейській частині Росії, особливо Москві. Про це заявив голова Комітету економістів України Андрій Новак.

"Щодо здатності України влаштувати такий блекаут звучать різні думки. Але подивіться на наслідки обстрілів Україною російських об'єктів електроенергетики. Україна завдає ударів саме по об'єктах електроенергетики та розподілу електроенергії навколо Москви та Московської області", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

За його словами, російська мережа електропостачання набагато вразливіша, ніж українська.

"Щоб домогтися блекауту хоча б половини або частини Москви, зокрема "центру ухвалення рішень", потрібно завдати ще кілька десятків точних ударів по місцях розподілу і генерації, які забезпечують електроенергією столицю РФ", - додав Новак.

Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету.

