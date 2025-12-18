Брехня Путіна про захоплення Куп'янська сильно вплинула на США - Зеленський

Усі союзники знають про російську брехню щодо нібито захоплення російськими загарбниками Куп'янська, каже Зеленський.

Візит президента до Куп'янська високо оцінили в ЗСУ / колаж: Главред, фото: УНІАН, ОПУ

Що сказав Зеленський:

Брехня Путіна про захоплення Куп'янська вплинула на американців і європейців

Візит президента до Куп'янська високо оцінили в ЗСУ

Звернення президента України Володимира Зеленського з Куп'янськаХарківської області довело, що російський диктатор Володимир Путін вкотре бреше про окуповані нові території. Про це 18 грудня заявив Зеленський під час онлайн-брифінгу у WhatsApp.

На запитання, чи бачили партнери його звернення з Куп'янська і як воно вплинуло на переговори щодо "мирного плану", Зеленський відповів: "Дуже вплинуло і на американців, і на європейців".

"Усе це високо оцінили - і наших воїнів, що вони тримають Куп'янськ, і те, що я був там особисто, це поставило крапку, що Путін знову бреше про окуповані нові території. Це вплинуло на мої розмови з американцями, це вплинуло дуже сильно на розмови з європейцями", - заявив Зеленський.

Яка ситуація в Куп'янську - думка військового

Як писав Главред, командир 2-го механізованого батальйону 125-ї окремої механізованої бригади 3-го армійського корпусу з позивним "Дарвін" повідомив, що противник намагається розширювати так звані сірі зони в Харківській області.

Водночас, незважаючи на постійний тиск російських військ на окремих відрізках фронту, Силам оборони вдається поступово покращувати ситуацію, зокрема в районі Куп'янська. У самому місті ще залишаються окремі ворожі групи, проте вони не становлять суттєвої загрози. На інших напрямках Харківщини окупанти продовжують наступальні дії, однак, за оцінкою військового, українські підрозділи мають достатні спроможності, щоб стримувати противника.

"Дійсно, ситуація на цьому напрямку виглядає набагато краще, ніж ворог доповідає своєму керівництву. Росіяни були в Куп'янську і в наших відносних тилах. Там вони накопичувалися і розосереджувалися. Втім, нам вдалося вже порушити логістику вже окупантам, потім локалізувавши ворога в забудові ми його поступово знищили", - пояснив "Дарвін" в ефірі Еспресо.

Яка ситуація в Куп'янську - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, операція зі звільнення Куп'янська в Харківській області триває. Про це повідомив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, українські підрозділи діють максимально обережно, поступово звільняючи місто з метою зменшення втрат. Наразі в Куп'янську заблоковано близько двохсот російських військовослужбовців.

Водночас партизанський рух "АТЕШ" інформує, що група російських солдатів у місті фактично опинилася в оточенні. Ці дані партизани отримали від власних джерел безпосередньо в підрозділах армії РФ.

Що відомо про Куп'янськ і чому місто дуже важливе Куп'янськ - адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківщини. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнене від російських окупантів, пише Вікіпедія. Окупанти продовжують наступати на Куп'янському напрямку. На південь від міста розташоване селище Куп'янськ-Вузловий, яке є великим залізничним вузлом - там сходяться гілки залізниці на п'яти напрямках. Північніше - на російські Бєлгород і Валуйки. На південний схід - на окуповані Сватове - Рубіжне - Попасну. Південно-західніше - на деокупований Святогірськ. На північний захід - на Харків.

