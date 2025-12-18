Окупанти масово уникають відправки на передову на Запоріжжі в цікавий спосіб

Окупанти не шкодують грошей, лиш би не отримати "квиток на смерть".

https://glavred.net/front/okkupanty-massovo-izbegayut-otpravki-na-peredovuyu-na-zaporozhe-interesnym-sposobom-10725125.html Посилання скопійоване

В армії РФ життя солдата коштує фіксовану суму / Колаж: Главред, фото: t.me/mod_russia, pixabay

Що повідомили в Атеш:

Окупанти віддають гроші за те, щоб не воювати

Військові РФ, які дають хабарі, продовжують отримувати бойові виплати

В окупантів немає довіри до командирів, які беруть хабарі

Військовослужбовці Збройних Сил країни-агресорки Росії платять командирам чималі гроші, щоб ті їх не відправляли брати участь у боях на Запорізькому напрямку.

Про це повідомив партизанському руху Атеш один із агентів, який служить у 247 десантно-штурмовому полку. У російському підрозділі, за його даними, сформовано групу військових, які щомісяця передають командиру по 50 тисяч рублів готівкою.

відео дня

Чому окупанти дають хабарі

За щомісячну оплату окупанти залишаються при штабі, або ж їх оформлюють на фіктивні внутрішні завдання, при цьому в документах залишається позначка "на бойових".

Таким чином російські бійці продовжують отримувати повний комплект виплат, статусів і надбавок, хоча "на нулі" ніколи не перебувають. Водночас, якщо хтось не платить командиру 50 тисяч рублів, то його відправляють у штурм, навіть якщо окупант з травмами, після контузії, чи довго перебував без відпочинку і ротацій.

"Командири прямо кажуть: "Заплатив - лишаєшся, не заплатив - значить воюєш". З огляду на втрати це сприймається як купівля права не померти", - йдеться у повідомленні.

Що цікаво, у підрозділі таку схему з хабарями вже не приховують і ті, хто їх платить, помітно виділяються.

"Вони сплять у приміщенні, їдять окремо, їхні імена є у бойових відомостях, хоч на позиції їх ніхто не бачив. Цей обман створює ненависть та відчуження, руйнує дисципліну та повністю вбиває довіру до командування. Люди ризикують життям, а паралельно хтось просто платить та живе спокійно", - додали в Атеш.

Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка: Главред

Навіщо росіяни штурмують ЗСУ в Запорізькій області

Главред писав, що за словами речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, армія РФ не припиняє здійснювати штурмові дії на Гуляйпільському напрямку.

Піхотні групи РФ прагнуть відрізати від логістичних шляхів місто Гуляйполе Запорізької області. Окупанти намагаються оточити місто зі сходу й північного сходу та зайти безпосередньо в Гуляйполе.

Ситуація на Запорізькому напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що нещодавно група військовослужбовців країни-агресорки Росії на Гуляйпільському напрямку здійснила спробу проникнення у тил українських захисників. Однак ворожу ДРГ ліквідували.

Раніше повідомлялося, що росіяни хочуть за рахунок великої кількості живої сили та БК посилити своє угруповання в районі міста Гуляйполе Запорізької області.

Напередодні стало відомо, що окупанти також намагалися перерізати дорогу між Гуляйполем та Покровським Дніпропетровської області в районі села Добропілля.

Більше новин:

Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред