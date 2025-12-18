Рус
У зверненні до нації Трамп "забув" про Україну та Венесуелу: про що говорив глава США

Анна Ярославська
18 грудня 2025, 06:43
Дональд Трамп зосередився на внутрішній політиці та досягненнях власної адміністрації.
Дональд Трамп
Дональд Трамп звернувся до нації / скріншот

Головні тези:

  • У промові Трампа не згадувалися війна Росії проти України та ситуація навколо Венесуели
  • Президент заявив про зниження інфляції, зростання зарплат і зміцнення кордонів країни
  • За словами президента, США вступають у період безпрецедентного економічного підйому

Президент США Дональд Трамп виступив зі зверненням до нації, під час якого не згадав ні війну Росії проти України, ні ситуацію навколо Венесуели. У своєму виступі американський лідер зосередився на внутрішній політиці та досягненнях власної адміністрації.

Глава Білого дому заявив, що за 11 місяців нинішня влада досягла більшого, ніж будь-яка інша адміністрація в історії США.

"Ми робимо Америку знову великою. Сьогодні ввечері, після 11 місяців, наш кордон у безпеці, інфляція зупинена, зарплати зросли, ціни знизилися, наша нація сильна, Америку поважають, і наша країна повернулася сильнішою, ніж будь-коли раніше. Ми готові до такого економічного буму, подібного до якого світ ще ніколи не бачив", - заявив Трамп.

Трамп підкреслив, що його команда працює ефективніше, ніж адміністрація попереднього президента Джо Байдена. Зокрема, нинішній очільник Білого дому перерахував цілий список скарг на політику часів Байдена, згадуючи "відкриті" кордони, трансгендерних чоловіків, які змагаються в жіночих видах спорту, злочинність, "найгірші торговельні угоди, що їх коли-небудь укладали", та "хворий і корумпований" федеральний уряд.

Основні тези Трампа:

  • за 11 місяців нинішня влада досягла більшого, ніж будь-яка інша адміністрація в історії США;
  • потік наркотиків, що надходять у США морським шляхом, скоротився на 94%;
  • американська армія стала найпотужнішою у світі;
  • 1 450 000 військовослужбовців до Різдва отримають спеціальну виплату в розмірі $1 776 на честь заснування США в 1776 році;
  • уперше за 50 років у США фіксують відтік мігрантів;
  • на Близькому Сході вперше за 3 тисячі років запанував мир.

У своїй промові Трамп зазначив, що процес відродження Америки почався лише рік тому. Він додав, що наступного року світ має бачити США як країну, впевнену у власній ідентичності та призначенні, якій заздрить увесь світ.

"Нас знову поважають - так, як нас не поважали ніколи раніше. Кожному і кожному з вас бажаю веселого Різдва і щасливого Нового року. Нехай Бог благословить вас усіх", - сказав американський лідер.

Дивіться відео - Трамп звернувся до нації:

Відносини США і Венесуели

Як писав Главред, адміністрація президента США Дональда Трампа розробила низку агресивних сценаріїв для повалення президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Військові плани включають авіаудари, операції спецназу для його захоплення або ліквідації. На столі у Трампа лежать три варіанти військових дій.

17 грудня Трамп заявив, що віддає наказ про повну блокаду для всіх підсанкційних нафтових танкерів, які прямують до Венесуели або виходять з її вод.

За його словами, блокада триватиме доти, доки Венесуела не поверне США "всю нафту, землю та інші активи, які вони раніше у нас вкрали".

Також президент США заявив, що режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголошено "іноземною терористичною організацією".

"Америка не дозволить злочинцям, терористам або іншим країнам грабувати, погрожувати або заподіювати шкоду нашій країні, і точно так само не дозволить ворожому режиму забрати нашу нафту, землю або будь-які інші активи, які повинні бути негайно повернуті Сполученим Штатам", - написав Трамп у Truth Social.

Американський журналіст Такер Карлсон заявляв, що існує ймовірність оголошення війни Сполученими Штатами проти Венесуели. За його словами, президент Трамп може зробити таке оголошення під час звернення до нації в ніч із 17 на 18 грудня. Журналіст зазначив, що сам не впевнений, чи справді це станеться, проте один із членів Конгресу дав йому зрозуміти, що "війна почнеться".

Удар США по режиму Мадуро: експерт оцінив перспективи

Журналіст Іван Яковина заявив, що Сполучені Штати, схоже, налаштовані серйозно втрутитися в ситуацію у Венесуелі і змінити там владу. Уже підготовлено список можливих цілей для авіаударів, а в регіон перекинуті бомбардувальники і військові кораблі. За його словами, шанси на успішне завершення цієї операції досить високі. При цьому, якщо ціни на нафту надовго знизяться на 10-15 доларів за барель, це може поставити під загрозу наявну модель російської економіки.

Іван Яковина

Народився в Москві, в районі Сокільники, жив там до трьох років. Має українське коріння, предки походять із міста Самбір на Львівщині. З батьками часто переїжджав із міста в місто, проживав у Підмосков'ї, Кишиневі, Санкт-Петербурзі. Навчався в 11 школах.

Закінчив Московський лінгвістичний університет, за спеціальністю — арабіст.

З 2010 року — працював у Києві, писав для сайту "Лента.ру". Після рейдерського захоплення видання у 2014 переїхав до України.

Працює журналістом і політичним оглядачем журналу "Новое время" (Київ), пише Вікіпедія.

