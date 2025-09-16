РФ атакувала Україну: у Запоріжжі поранені діти, Суми - частково без світла

У Запоріжжі внаслідок ворожих ударів загинув 41-річний чоловік.

https://glavred.net/war/rf-atakovala-ukrainu-v-zaporozhe-raneny-deti-sumy-chastichno-bez-sveta-10698407.html Посилання скопійоване

Атака на Запоріжжя почалася ввечері 15 вересня / Колаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Коротко:

РФ атакувала Суми, Запоріжжя, Миколаївщину

Є руйнування, жертви та постраждалі

Про наслідки обстрілів розповіли в ОВА

У ніч на 16 вересня російська окупаційна армія атакувала з повітря частину регіонів України. Є жертва та постраждалі в Запоріжжі.

Суми частково залишилися без світла. На Київщині окупанти атакували об'єкт, на якому працювали рятувальники.

відео дня

Атака на Запоріжжя

З вечора понеділка в Запоріжжі гриміли вибухи. Росіяни били КАБами, балістикою та з РСЗВ. По місту завдано щонайменше 10 ударів.

Уранці у вівторок голова Запорізької ОДА Іван Федоров повідомив, що відомо про 13 поранених, серед них двоє дітей 4 і 17 років. Вони перебувають під наглядом медиків.

"На жаль, одна людина - 41-річний чоловік - загинула", - додав Федоров.

За його словами, постраждалі внаслідок нічної ворожої атаки продовжують звертатися по допомогу медиків.

Унаслідок обстрілів зруйновано будинки, понівечено авто, виникли пожежі.

Атака на Суми

Близько о пів на третю ночі 16 вересня в Сумах пролунала серія вибухів.

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що Сумську громаду знову атакували ворожі безпілотники. За його словами, є два влучання не в житловому секторі.

"Через атаку частина міста тимчасово без електропостачання", - сказав Григоров.

У Сумській військовій адміністрації уточнили, що одне влучання було по складській будівлі - сталося загоряння, постраждалих немає.

Інше влучання залишило частину абонентів у Зарічному районі без світла та знеструмило один із водозаборів міста.

Усі служби вже працюють над ліквідацією наслідків і відновленням електропостачання.

Атака на Миколаїв

У Миколаївській ОВА повідомили, що росіяни обстріляли фермерське господарство в Чорноморській громаді.

Під час роботи в полі загинув чоловік - водій трактора.

Начальник ОВА Віталій Кім зазначив, що це була цілеспрямована атака на цивільних.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Атака на Київщину

Як повідомили у ДСНС, ворог повторно атакував об'єкт, на якому працювали рятувальники

Вночі 16 вересня внаслідок ворожої атаки БпЛА виникла пожежа на території автомобільної стоянки торгівельного центру.

Під час гасіння пожежі агресор повторно вдарив по об'єкту, внаслідок чого пошкоджено два пожежно-рятувальних автомобілі.

Пожежу ліквідовано. На ліквідації працювали 13 рятувальників та 3 одиниці техніки.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, вранці в п'ятницю, 12 вересня, в Сумах прогриміли вибухи - місто атакували російські дрони. Спалахнула пожежа в нежитловому приміщенні.

Пізно ввечері 14 вересня російська окупаційна армія вдарила ракетами по агропідприємству в Сумській області. Пошкоджено близько 30 одиниць техніки. Поранено 12 працівників, які збирали врожай.

У ніч на 15 вересня армія РФ завдала ударів по Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У Запорізькій області загинула одна людина, двоє - поранені. Загалом за добу окупанти завдали 607 ударів по 17 населених пунктах у регіоні.

На Дніпропетровщині пошкоджено транспортне підприємство, медзаклад, ліс і житлові будинки. Постраждала 63-річна жінка. Її доправили до лікарні.

РФ будує "імперію дронів": думка аналітиків

Як пише американська газета The New York Times, удари ЗС РФ по Україні стають потужнішими і складнішими. Зараз країна-агресор РФ виробляє близько 30 тисяч Шахедів на рік, а до 2026 року показник може подвоїтися.

Москва буквально мобілізувала державні та приватні ресурси для створення "імперії з виробництва безпілотників". Якісне збільшення виробництва тактичних безпілотників для передової відбувається завдяки залученню регіональних урядів, заводів і навіть школярів. Росії також допомогли союзницькі відносини з Іраном і Китаєм - країни постійно обмінюються технологіями та комплектуючими.

"Передусім, безпілотники сіють жах, переносячи війну в далекі від лінії фронту міста вночі. Це практично позбавляє українців можливості спати під час масштабних атак. Мета - деморалізувати людей і підірвати їхню волю до боротьби", - пояснив старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред