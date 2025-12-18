Онук Пугачової Пресняков втратив усе: що сталося

Нікіта Пресняков залишився в одних боргах після розставання з дружиною.

https://glavred.net/starnews/vnuk-pugachevoy-presnyakov-poteryal-vse-chto-proizoshlo-10725113.html Посилання скопійоване

Микита Пресняков набрав кредитів/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Микита Пресняков

Коротко:

Що зробив онук Пугачової

На що йому знадобилися гроші

Російський співак Микита Пресняков, який продовжує мовчати про терористичний напад РФ на Україну, почав "проїдати" нерухомість, щоб безбідно жити в США.

Як повідомили пропагандистським російським ЗМІ знайомі сім'ї, Пресняков молодший узяв кредит у банку під заставу бабусиного подарунка - квартири в Москві.

відео дня

"Мабуть, після весілля у Микити стався серйозний фінансовий колапс. Нещодавно стало відомо, що через рік після урочистості, у 2018 році, Микита під заставу квартири на Луб'янці взяв кредит. Були припущення, що Пресняков-молодший міг оформити іпотеку на інше майно. Але, як запевнили друзі онука Пугачової, нічого нового він не купував", - пишуть ЗМІ.

Микита Пресняков / фото: instagram.com, Микита Пресняков

Зараз через невиплати за кредитом з вересня 2018 року на квартиру Микити накладено обтяження. Житло онука артистки перебуває в заставі у банку. А отже, Нікіта не може продати або здійснити ще якусь угоду з елітною квартирою, подарованою йому бабусею.

Повідомляється, що Пресняков молодший ці гроші витрачав на розкішне життя для своєї молодої дружини Олени Краснової, яка звикла до розкішного життя в Москві.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв про те, що фігуристка Тетяна Навка, яка є дружиною прес-секретаря президента країни-окупанта Дмитра Пєскова, і належить "до кремлівської еліти", зробила собі нове обличчя.

Раніше також російська співачка Альбіна Джанабаєва, яка мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, показала своїх дорослих дітей від свого чоловіка і співака Валерія Меладзе.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Нікіта Пресняков Микита Пресняков - російський актор кіно, телебачення і дубляжу, співак і музикант. Соліст групи MULTIVERSE.

Народився 21 травня 1991 року в Лондоні в сім'ї співака Володимира Преснякова-молодшого та співачки й актриси Христини Орбакайте. Разом із дружиною Оленою Красновою восени 2022 року поїхав жити до США.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред