Путін злякався: політолог пояснив, що насторожило диктатора у мирному процесі

Очільник Кремля почав розуміти, що для нього хід мирний переговорів може обернутися катастрофою.

Путін нервує на тлі просування України і США на шляху до миру / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот

Що сказав Рейтерович:

Путін злякався мирних переговорів між Києвом і Вашингтоном

У Кремлі очікували, що мирний процес буде менш результативним

Кремлівський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін почав погрожувати Україні та європейським державам щодо ескалації війни. Такі повідомлення вказують лише на те, що ним керує страх.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. За його словами, Путіна міг налякати переговорний процес, який ініціювали США. Він зараз відбувається значно швидше і якісніше, ніж очікував очільник країни-агресорки Росії.

"Ми конструктивно працюємо з американцями і Путін злякався, що в такий спосіб ми сформуємо документ, від якого Росії буде важко відмовитись. Або ж, якщо вона відмовиться, то в США буде виникати все більше питань щодо того, хто винний у тому, що війна не закінчується", - пояснив Рейтерович.

Путін піднімає ставки

Через страх кремлівський диктатор намагається показати, що "не все так однозначно" і нібито є багато питань, які треба розв'язати.

"Путін думає, що "схопив Бога за бороду" і може й надалі робити те, що робить. Він сподівається, що США будуть просто вести перемовини і менше допомагати Україні або й тиснути на неї. Тому його понесло", – додав політолог.

Путін готує наступні кроки щодо війни

Главред писав, що за даними керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, російське керівництво налаштоване продовжувати війну в Україні наступного року.

"Росіяни наразі взагалі не демонструють жодного бажання завершувати війну. Їхня пропаганда просуває наратив війни до „капітуляції України", ВПК нарощує виробництво, армія продовжує активні спроби наступати на фронті. Не виключено, що мета РФ - максимально затягувати час", - зазначив Коваленко.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за даними ЗМІ, ухвалення мирної угоди щодо України зупинилося на питаннях територій. Прорив стався у питанні гарантій безпеки, тоді як територіальні поступки залишаються складними.

Раніше повідомлялося, що запропонована США модель мирної угоди, що передбачає створення "демілітаризованої зони" на Донбасі, несе ризики повторення помилок Будапештського меморандуму та не гарантує Україні жодної реальної безпеки.

Напередодні стало відомо, що Україна входить у надзвичайно складний період, адже спроби президента США напівмірами переконати російського диктатора та воєнного злочинця Путіна припинити війну зайшли в глухий кут.

