"Непростий час": після похорону Степана Гіги його родина оприлюднила заяву

Команда покійного артиста подякувала всім, хто взяв участь у похороні та був поруч.

https://glavred.net/stars/neprostoe-vremya-posle-pohoron-stepana-gigi-ego-semya-obnarodovala-zayavlenie-10724939.html Посилання скопійоване

Сім'я артиста вдячна його шанувальникам / колаж: Главред, фото: instagram.com, Степан Гіга

Коротко:

Сім'я артиста вдячна його шанувальникам

Причини смерті артиста, як і раніше, не розголошуються

Сім'я покійного українського співака Степана Гіги звернулася зі словами подяки до його шанувальників. Заяву сім'ї артиста опубліковано в Instagram.

"Спасибі кожному, хто прийшов попрощатися зі Степаном Гігою і провести його в останню путь. У цей непростий час ваша присутність, молитва, щирі слова стали знаком глибокої поваги і любові до людини, чия творчість торкалася сердець і об'єднувала покоління. Окрема подяка міському голові Львова, Андрію Садовому та його команді за підтримку, уважність і сприяння в організації прощання", - йдеться в повідомленні. відео дня

Команда покійного артиста подякувала всім, хто взяв участь у похороні та був поруч.

"Світла пам'ять про маестро житиме в піснях і серцях тих, для кого його голос став частиною життя. Низький уклін і щира подяка", - зазначили в публікації.

Причини смерті артиста, як і раніше, не розголошуються.

Хвороба Степана Гіги

19 листопада на сторінці артиста в соцмережах з'явилася інформація про те, що Степану зробили термінову операцію і він перебуває у важкому, але стабільному стані. Представники співака не розкривали причину хірургічного втручання. Концертний директор Гіги Петро Жобромільський повідомляв, що артист перебуває в одній із лікарень Львова під цілодобовим наглядом лікарів, поруч із ним були діти. Про хворобу співака розповідав і український блогер Богдан Беспалов, заявивши, що Степану Петровичу ампутували ногу. Пізніше Павло Зібров розкрив діагноз Степана Гіги.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що відома українська ведуча Леся Нікітюк показала свою підготовку до Різдва і Нового року. Ведуча нарядила ялинку і, показуючи її в Instagram, розкрила ласкаве прізвисько сина.

Також відомий український співак Віталій Козловський розповів, як виплачував борг своєму колишньому продюсеру Ігорю Кондратюку. Козловський не міг впоратися з цим самотужки, тож звернувся до заможних знайомих, однак багато хто не наважився йому допомогти.

Вас може зацікавити:

Про персону: Степан Гіга Степан Гіга - український співак (ліричний тенор), композитор. З 2002 року - Народний артист України. За даними Вікпедії, за заслуги перед українським народом і за розвиток української культури Степана Гігу 2002 року було нагороджено золотим орденом князя Костянтина Острозького I ступеня, у листопаді 2005 року - отримав срібний орден Андрія Первозванного II ступеня, а за кілька місяців, у січні 2006 року, йому вручили золотий орден Андрія Первозванного I ступеня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред