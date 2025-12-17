"Непростий час": після похорону Степана Гіги його родина оприлюднила заяву

Коротко:
- Сім'я артиста вдячна його шанувальникам
- Причини смерті артиста, як і раніше, не розголошуються
Сім'я покійного українського співака Степана Гіги звернулася зі словами подяки до його шанувальників. Заяву сім'ї артиста опубліковано в Instagram.
"Спасибі кожному, хто прийшов попрощатися зі Степаном Гігою і провести його в останню путь. У цей непростий час ваша присутність, молитва, щирі слова стали знаком глибокої поваги і любові до людини, чия творчість торкалася сердець і об'єднувала покоління. Окрема подяка міському голові Львова, Андрію Садовому та його команді за підтримку, уважність і сприяння в організації прощання", - йдеться в повідомленні.
Команда покійного артиста подякувала всім, хто взяв участь у похороні та був поруч.
"Світла пам'ять про маестро житиме в піснях і серцях тих, для кого його голос став частиною життя. Низький уклін і щира подяка", - зазначили в публікації.
Хвороба Степана Гіги
19 листопада на сторінці артиста в соцмережах з'явилася інформація про те, що Степану зробили термінову операцію і він перебуває у важкому, але стабільному стані. Представники співака не розкривали причину хірургічного втручання. Концертний директор Гіги Петро Жобромільський повідомляв, що артист перебуває в одній із лікарень Львова під цілодобовим наглядом лікарів, поруч із ним були діти. Про хворобу співака розповідав і український блогер Богдан Беспалов, заявивши, що Степану Петровичу ампутували ногу. Пізніше Павло Зібров розкрив діагноз Степана Гіги.
Про персону: Степан Гіга
Степан Гіга - український співак (ліричний тенор), композитор. З 2002 року - Народний артист України. За даними Вікпедії, за заслуги перед українським народом і за розвиток української культури Степана Гігу 2002 року було нагороджено золотим орденом князя Костянтина Острозького I ступеня, у листопаді 2005 року - отримав срібний орден Андрія Первозванного II ступеня, а за кілька місяців, у січні 2006 року, йому вручили золотий орден Андрія Первозванного I ступеня.
