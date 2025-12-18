Зеленський позбавив плавчиню Клочкову важливого державного привілею

Коротко:
Президент Володимир Зеленський ухвалив важливе рішення щодо колишньої чемпіонки та спортсменки Яни Клочкової, яка мовчить про військове вторгнення терористичної Росії в Україну та проживає в окупованому Росією Криму.
Про цеповідомляється на сайті президента.
"Відповідно до Положення про державні стипендії чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, затвердженого Указом Президента України від 18 серпня 2004 року № 919/2004 (з наступними змінами), постановляю: припинити Клочковій Яні Олександрівні виплату державної стипендії, призначеної Розпорядженням Президента України від 15 липня 2009 року № 147/2009-рп", - ідеться в офіційній постанові.
Крім того, виплати позбудеться й інший іменитий спортсмен Сергій Бубка.
Пізніше олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат Жан Беленюк озвучив розміри стипендій для золотих медалістів ОІ.
"Щодо самих стипендій: їхній розмір визначений положенням і прив'язаний до прожиткового мінімуму для працездатних осіб:
Чемпіони Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор - 4 ПМ (у 2025 році - 12 112 грн, у 2026 році - 13 312 грн)
Срібні призери - 3,5 ПМ(у 2025 році - 10 598 грн, у 2026 році - 11 648 грн)
Бронзові призери - 3 ПМ(у 2025 році - 9 084 грн, у 2026 році - 9 984 грн) Стипендія довічна, але діє за умови виконання вимог положення", - написав він на своїй сторінці в Telegram.
"Згідно з положенням, державну стипендію не можуть отримувати ті, хто фактично не проживає в Україні - тут, здається, все очевидно. Можливо це тонкий державний меседж: Сергій Назарович - повертайтеся, вдома краще", - каже Беленюк.
"Тому що стипендія - не сувенір за минулі заслуги, а бонус за реальний зв'язок із країною. А зв'язок на відстані, як відомо, працює погано", - додав він.
Про персону: Яка Клочкова
Яна Клочкова - українська плавчиня, чотириразова олімпійська чемпіонка. Учасниця трьох літніх Олімпіад: 2000, 2004, 2008 (на останній у запливах участі не брала).
У травні 2023 року стало відомо, що Яна Клочкова переїхала до Криму, але сама спортсменка не давала коментарів з приводу свого переїзду. Вона також ганебно мовчить про військове вторгнення Росії в Україну.
