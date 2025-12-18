Рус
Зеленський позбавив плавчиню Клочкову важливого державного привілею

Олена Кюпелі
18 грудня 2025, 09:32
271
Тепер Клочкова, яка сидить в окупованому Росією Криму і мовчить про вторгнення, позбудеться грошей.
Яна Клочкова
Яна Клочкова живе в окупованому Криму/ колаж: Главред, фото: facebook.com, Яна Клочкова

Коротко:

  • За що позбавили стипендії Клочкову
  • Хто ще залишився без виплат

Президент Володимир Зеленський ухвалив важливе рішення щодо колишньої чемпіонки та спортсменки Яни Клочкової, яка мовчить про військове вторгнення терористичної Росії в Україну та проживає в окупованому Росією Криму.

Про цеповідомляється на сайті президента.

відео дня

"Відповідно до Положення про державні стипендії чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, затвердженого Указом Президента України від 18 серпня 2004 року № 919/2004 (з наступними змінами), постановляю: припинити Клочковій Яні Олександрівні виплату державної стипендії, призначеної Розпорядженням Президента України від 15 липня 2009 року № 147/2009-рп", - ідеться в офіційній постанові.

Клочкова із сином у Криму
Клочкова із сином у Криму / Фото із соцмереж

Крім того, виплати позбудеться й інший іменитий спортсмен Сергій Бубка.

Пізніше олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат Жан Беленюк озвучив розміри стипендій для золотих медалістів ОІ.

"Щодо самих стипендій: їхній розмір визначений положенням і прив'язаний до прожиткового мінімуму для працездатних осіб:

Чемпіони Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор - 4 ПМ (у 2025 році - 12 112 грн, у 2026 році - 13 312 грн)

Срібні призери - 3,5 ПМ(у 2025 році - 10 598 грн, у 2026 році - 11 648 грн)

Бронзові призери - 3 ПМ(у 2025 році - 9 084 грн, у 2026 році - 9 984 грн) Стипендія довічна, але діє за умови виконання вимог положення", - написав він на своїй сторінці в Telegram.

"Згідно з положенням, державну стипендію не можуть отримувати ті, хто фактично не проживає в Україні - тут, здається, все очевидно. Можливо це тонкий державний меседж: Сергій Назарович - повертайтеся, вдома краще", - каже Беленюк.

Беленюк
Жан Беленюк прокоментував рішення Зеленського / УНІАН

"Тому що стипендія - не сувенір за минулі заслуги, а бонус за реальний зв'язок із країною. А зв'язок на відстані, як відомо, працює погано", - додав він.

Жан Беленюк про стипендії спортсменам
Жан Беленюк про стипендії спортсменам / Скриншот Телеграм
Жан Беленюк про стипендії спортсменам
Жан Беленюк про стипендії спортсменам / Скриншот Телеграм

Раніше Главред повідомляв про те, що російський співак Микита Пресняков, який продовжує мовчати про терористичний напад РФ на Україну, почав "проїдати" нерухомість, щоб безбідно жити в США.

Раніше також фігуристка Тетяна Навка, яка є дружиною прес-секретаря президента країни-окупанта Дмитра Пєскова, і належить "до кремлівської еліти", зробила собі нове обличчя.

Про персону: Яка Клочкова

Яна Клочкова - українська плавчиня, чотириразова олімпійська чемпіонка. Учасниця трьох літніх Олімпіад: 2000, 2004, 2008 (на останній у запливах участі не брала).

У травні 2023 року стало відомо, що Яна Клочкова переїхала до Криму, але сама спортсменка не давала коментарів з приводу свого переїзду. Вона також ганебно мовчить про військове вторгнення Росії в Україну.

