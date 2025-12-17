"Понад 60 опіків": відомій акторці понівечили обличчя невинною процедурою

Ви дізнаєтеся:
- Олена Лавренюк розповіла про лікарську помилку, яка спотворила їй обличчя
- Що сталося з актрисою
Відома українська акторка Олена Лавренюк розповіла про жахливі наслідки звернення до косметолога, які могли закінчити її кар'єру. Зірка "Кави з кардамоном" в інтерв'ю Аліні Доротюк зізналася, що її обличчя було понівечене.
Олена звернулася до косметолога, щоб видалити веснянки. Через свою професію акторка дуже обережно ставилася до втручань у зовнішність, проте цю процедуру їй порадили, щоб уникнути проблем у майбутньому. Рішення Лавренюк стало фатальним - нешкідлива маніпуляція призвела до опіків обличчя.
"Це був страшний період у моєму житті. Я прийшла до свого косметолога, поки чекала її в коридорі, підійшов її чоловік і каже: "Такі веснянки! Це потім може перерости в погану історію. Давай краще їх зараз приберемо, ніж потім у тебе це в щось переросте інше". І я не знаю, що було в голові, я пішла до нього на цей лазер, і він мені зробив страшні опіки на обличчі. Тобто він лазером точково прибирав ластовиння, і на моєму обличчі було понад 60 опіків, різних фігур", - поділилася актриса.
За словами зірки, через помилку лікаря їй довелося кілька років страждати від наслідків опіків. Попри це, Олена не подала до суду на косметолога.
"Воно все кіркою покрилося. Ця кірка спадає, і я бачу понівечене обличчя, в ранах, у виїмках, як постакне, де світиться дерма. Я прикривала великим шаром гриму, щоб могла вийти з дому. Почала консультуватися з лікарями, і мені сказали, що це опік і потрібен час, щоб він минув. Я не виходила з дому, впала в депресію. Мені казали, що це мине, але не казали, скільки часу. Я тепер розумію, чому - щоб не травмувати мене, тому що це зайняло два роки", - розповіла Лавренюк.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що український співак Іво Бобул розкрив деталі своїх особистих взаємин зі Степаном Гігою і розповів про несправедливість, з якою раніше стикалися артисти. Співак знав про те, що Гіга серйозно хворіє, і навіть пропонував посильну допомогу.
Також відома українська ведуча Леся Нікітюк показала свою підготовку до Різдва і Нового року. Леся поділилася своїми враженнями про те, що її маленький син уперше відчує атмосферу свята, і розкрила, яке миле прізвисько дала Оскару.
Вас може зацікавити:
- "Широка публіка, звісно, не знала": Павло Зібров розкрив діагноз Степана Гіги
- Анджеліна Джолі вперше показала шрами після видалення молочних залоз
- "Взяв пакет зі сміттям": Козловський розкрив, як розплачувався з Кондратюком
Про персону: Олена Лавренюк
Олена Лавренюк - українська акторка театру і кіно, ведуча і продюсерка, повідомляє Вікіпедія. Дебютувала в кіно роллю в картині "13 місяців" (2008).
Серед інших її робіт у кіно ролі в таких фільмах як "Синевир" (2012), "Замовлення на друга" (2012), "Іноземець" (2012) та інші.
Популярність до актриси прийшла після головної жіночої ролі у фільмі "DZIDZIO: Контрабас".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред