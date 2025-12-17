"Понад 60 опіків": відомій акторці понівечили обличчя невинною процедурою

Олена Лавренюк постраждала від дій косметолога.

https://glavred.net/stars/bolee-60-ozhogov-izvestnoy-aktrise-izurodovali-lico-bezobidnoy-proceduroy-10724909.html Посилання скопійоване

Олена Лавренюк постраждала / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Лавренюк

Ви дізнаєтеся:

Олена Лавренюк розповіла про лікарську помилку, яка спотворила їй обличчя

Що сталося з актрисою

Відома українська акторка Олена Лавренюк розповіла про жахливі наслідки звернення до косметолога, які могли закінчити її кар'єру. Зірка "Кави з кардамоном" в інтерв'ю Аліні Доротюк зізналася, що її обличчя було понівечене.

Олена звернулася до косметолога, щоб видалити веснянки. Через свою професію акторка дуже обережно ставилася до втручань у зовнішність, проте цю процедуру їй порадили, щоб уникнути проблем у майбутньому. Рішення Лавренюк стало фатальним - нешкідлива маніпуляція призвела до опіків обличчя.

відео дня

Олена Лавренюк - акторка / фото: instagram.com, Олена Лавренюк

"Це був страшний період у моєму житті. Я прийшла до свого косметолога, поки чекала її в коридорі, підійшов її чоловік і каже: "Такі веснянки! Це потім може перерости в погану історію. Давай краще їх зараз приберемо, ніж потім у тебе це в щось переросте інше". І я не знаю, що було в голові, я пішла до нього на цей лазер, і він мені зробив страшні опіки на обличчі. Тобто він лазером точково прибирав ластовиння, і на моєму обличчі було понад 60 опіків, різних фігур", - поділилася актриса.

За словами зірки, через помилку лікаря їй довелося кілька років страждати від наслідків опіків. Попри це, Олена не подала до суду на косметолога.

Олена Лавренюк - інтерв'ю / фото: instagram.com, Олена Лавренюк

"Воно все кіркою покрилося. Ця кірка спадає, і я бачу понівечене обличчя, в ранах, у виїмках, як постакне, де світиться дерма. Я прикривала великим шаром гриму, щоб могла вийти з дому. Почала консультуватися з лікарями, і мені сказали, що це опік і потрібен час, щоб він минув. Я не виходила з дому, впала в депресію. Мені казали, що це мине, але не казали, скільки часу. Я тепер розумію, чому - щоб не травмувати мене, тому що це зайняло два роки", - розповіла Лавренюк.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що український співак Іво Бобул розкрив деталі своїх особистих взаємин зі Степаном Гігою і розповів про несправедливість, з якою раніше стикалися артисти. Співак знав про те, що Гіга серйозно хворіє, і навіть пропонував посильну допомогу.

Також відома українська ведуча Леся Нікітюк показала свою підготовку до Різдва і Нового року. Леся поділилася своїми враженнями про те, що її маленький син уперше відчує атмосферу свята, і розкрила, яке миле прізвисько дала Оскару.

Вас може зацікавити:

Про персону: Олена Лавренюк Олена Лавренюк - українська акторка театру і кіно, ведуча і продюсерка, повідомляє Вікіпедія. Дебютувала в кіно роллю в картині "13 місяців" (2008). Серед інших її робіт у кіно ролі в таких фільмах як "Синевир" (2012), "Замовлення на друга" (2012), "Іноземець" (2012) та інші. Популярність до актриси прийшла після головної жіночої ролі у фільмі "DZIDZIO: Контрабас".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред