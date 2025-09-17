Атака РФ на Кіровоградщину: Кропивницький і 44 села залишилися без електрики

Коротко:
- Вночі Росія атакувала Кіровоградську область
- Метою стали об'єкти інфраструктури в Кропивницькому районі
- Унаслідок ударів виникли пожежі на трьох локаціях
Російська окупаційна армія атакувала об'єкти інфраструктури на Кіровоградщині. Від електропостачання частково відключено обласний центр та 44 населені пункти області на території Олександрівської СТГ.
"Цієї ночі Кіровоградщина - під масованою дроновою атакою. Ворог бив по об'єктах інфраструктури. Надзвичайники всю ніч гасили осередки пожеж", - повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Райкович.
За його словами, обійшлося без постраждалих.
"Зараз триває ліквідація наслідків ворожої атаки", - додав Райкович.
У ДСНС України додали, що в ніч на 17 вересня росіяни завдали удару по об'єктах інфраструктури Кропивницького району. Унаслідок влучання БпЛА виникли пожежі на трьох локаціях.
"Інформація про травмованих і загиблих не надходила. На місці події працюють усі екстрені служби. До ліквідації наслідків ворожої атаки залучено 61 рятувальника та 14 одиниць техніки ДСНС", - ідеться у повідомленні.
Атаки РФ на Україну - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 17 вересня російські окупанти атакували залізницю. Низка поїздів на Дніпровському напрямку затримується через ворожу атаку. Зокрема, через знеструмлення затримуються такі поїзди:
- 86/72 Львів - Запоріжжя - Павлоград;
- 85/71 Запоріжжя / Павлоград - Львів;
- 75 Київ - Кривий Ріг;
- 80 Львів - Дніпро.
Крім того, 16 вересня внаслідок російських ударів по Харківській області постраждали двоє чоловіків, також зруйновано будинок, є й інші пошкодження.
