Жданов пояснив, як підрив Каховської ГЕС вплине на наступ ЗСУ

Хід і темпи наступу ЗСУ залежатимуть від ступеня пошкодження греблі Каховської ГЕС, а, відповідно, швидкості і масштабів затоплення.

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Олег Жданов прокоментував як підрив Каховської ГЕС вплине на наступ ЗСУ / колаж Главред, фото УНІАН

Від ступеня пошкодження греблі Каховської ГЕС і наступних швидкості з масштабами затоплення залежатимуть темпи наступу українських військ. Про це військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів у інтерв'ю Главреду.

"Все буде залежати від ступеня пошкодження греблі, а, відповідно, швидкості і масштабів затоплення. Це безпосередньо впливатиме на хід наступальних дій наших військ. Думаю, що затримка для нас складе мінімум два тижні, якщо на Херсонському напрямку щось дійсно планувалося", - сказав він.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний Ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Відбувається евакуація місцевого населення з небезпечних районів з правого берега Дніпра, яким загрожує підтоплення. Евакуювати населення лівого берега зараз неможливо, адже він окупований.

В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає. За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища протягом наступних 4 днів.

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС. На засіданні РНБО узгоджено комплекс міжнародних та заходів безпеки, щоб притягнути Росію до відповідальності за скоєний теракт. Зеленський заявив, що Україна закликала зібрати Радбез ООН "і дійде до всіх, хто здатний притягнути Росію до законної і справедливої відповідальності".

Під час прес-конференції 6 червня президент Зеленський заявив, що російські військові замінували Каховську ГЕС ще минулого року, тому Україна була готова до можливого підриву дамби і наслідків катастрофи.

Речник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Україна має докази дистанційного підриву Каховської ГЕС російськими окупантами. За його словами, війська РФ переміщували вибухівку і техніку для здійснення в майбутньому контрольованого вибуху.

Генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота повідомив, що пік розливу води з Каховського водосховища ще попереду, він відбудеться вранці в середу, 7 червня. За 2-4 дні Каховське водосховище зникло. Ситуація на затоплених територіях може стабілізуватися протягом 4-5 діб.

Дивіться відео про те, що генерал-лейтенант запасу, засновник благодійного фонду "закриємо небо України" Ігор Романенко розповів про підрив окупантами Каховської ГЕС:

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