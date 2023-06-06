"Найбільш рукотворна катастрофа": Зеленський розповів подробиці вибуху на Каховській ГЕС

Як зазначив президент, Росія підірвала бомбу масового екологічного ураження.

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Зеленський про наслідки Каховської ГЕС / Колаж Главред, фото president.gov.ua, скріншот

Президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників саміту "Бухарестської дев'ятки" заявив, що росіяни підривом дамби Каховської ГЕС призвели до найбільшої рукотворної екологічної катастрофи в Європі за десятки років.

"На жаль, вже більше року Росія контролює і дамбу, і всю Каховську ГЕС. Підірвати її якось ззовні - обстрілами - фізично нереально. Вона була замінована. Замінована саме російськими окупантами і підірвана ними", - повідомив він.

Як зазначив президент, Росія підірвала бомбу масового екологічного ураження.

"Це найбільш рукотворна екологічна катастрофа в Європі за десятки років", - додав він.

Наслідки вибуху на Каховській ГЕС

Зеленський повідомив, що з ночі триває затоплення районів півдня нашої країни. Щонайменше, 100 тисяч людей жили в цих районах до російського вторгнення. Принаймні, десятки тисяч - досі там.

"80 міст і сіл під водою. І вже почалася евакуація. І це лише початкові наслідки. На жаль, трагедія значно ширша", - наголосив президент.

За словами Зеленського, Каховське водосховище було джерелом питної води для мільйонів людей. Тепер замість водопроводу - тільки підвезення води. "Уявіть: для міст, в яких живуть десятки і сотні тисяч людей", - зазначив він.

Каховське водосховище було джерелом води і для фермерства, для аграрного виробництва.

"Колосальні площі тепер без зрошення. І зараз навіть важко визначити, якими будуть наслідки для навколишнього середовища", - додав він.

Покарання агресора на підрив Каховської ГЕС

Президент заявив, що Україна закликала зібрати Радбез ООН "і дійдемо до всіх, хто здатний притягнути Росію до законної і справедливої відповідальності за цей терор".

"Більше ніякої слабкості в Європі по відношенню до зла агресії! Більше ніякої невизначеності щодо перспектив безпеки в Європі! Кожен наш крок, кожне наше рішення, кожен наш саміт повинні посилювати всіх нас у захисті від російського терору. І безперечно, це має забезпечити Вільнюський саміт НАТО", - заявив Зеленський.

Володимир Зеленський про наслідки Каховської ГЕС / скріншот

Росія підірвала Каховську ГЕС

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація. Зараз уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. На правому березі Дніпра почалася евакуація.

У Мережу потрапили кадри підриву окупантами Каховської ГЕС. На Каховській ГЕС зруйновано 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

В ОДА повідомили, що пік затоплення очікується до полудня. Пік затоплення регіону через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС очікується приблизно до полудня (12:00 за київським часом).

Дивіться відео про те, як окупанти повністю знищили Каховську ГЕС:

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